https://sarabic.ae/20240901/زعيم-المعارضة-الإسرائيلية-ما-يهم-نتنياهو-هو-البقاء-في-السلطة-ولن-يعقد-صفقة-مع-حماس-1092283425.html

زعيم المعارضة الإسرائيلية: ما يهم نتنياهو هو البقاء في السلطة ولن يعقد صفقة مع "حماس"

زعيم المعارضة الإسرائيلية: ما يهم نتنياهو هو البقاء في السلطة ولن يعقد صفقة مع "حماس"

سبوتنيك عربي

صرح يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن ما يهم بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، هو البقاء في السلطة. 01.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-01T15:24+0000

2024-09-01T15:24+0000

2024-09-01T15:24+0000

حركة حماس

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وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

قطاع غزة

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

العالم العربي

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ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن لابيد، مهاجمته لنتنياهو، مضيفا أن رئيس الوزراء لن يعقد صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين مع حركة "حماس".ولفت لابيد متهما نتنياهو بأن "ما يهمه هو العلم بأن التوصل إلى اتفاق قد يؤدي إلى تفكيك حكومته وكل ما يهمه هو البقاء في السلطة".وأشار زعيم المعارضة الإسرائيلية إلى أن "نتنياهو ليس لديه روح، هذه مشكلتنا. لدينا رئيس وزراء بلا روح، ولهذا السبب لا يعقد صفقة لتبادل الأسرى".وجاءت تصريحات يائير لابيد بعد إعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على "تلغرام"، اليوم الأحد: "قوات جيش الدفاع والشاباك تعثر وتعيد جثث المحتجزين الستة". وأضاف: "عثرت قوات جيش الدفاع، أمس السبت، وأعادت إلى إسرائيل من داخل نفق تحت الأرض في منطقة رفح جثامين المحتجزين، كرمل غات، وعدين يروشلمي، وهيرش غولدبريغ بولين، وألكسندير لوبنوف، والموغ ساروسي، وضابط الصف أوري دانينو، وأعادتهم إلى إسرائيل".وتابع: "لقد تم اختطافهم في يوم السابع من أكتوبر 2023 من قبل حركة "حماس" الفلسطينية في غزة".وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في بيان على موقع البيت الأبيض : "في وقت سابق من اليوم، عثرت القوات الإسرائيلية على ست جثث لرهائن تحتجزهم حماس في نفق أسفل مدينة رفح. لقد أكدنا أن أحد الرهائن... مواطنا أمريكيا وهو هيرش غولدبرغ بولين".وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.

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