https://sarabic.ae/20240901/مؤكدا-مشاركته-غانتس-يدعو-الإسرائيليين-للتظاهر-ضد-حكومة-نتنياهو-1092280751.html
مؤكدا مشاركته.. غانتس يدعو الإسرائيليين للتظاهر ضد حكومة نتنياهو
مؤكدا مشاركته.. غانتس يدعو الإسرائيليين للتظاهر ضد حكومة نتنياهو
سبوتنيك عربي
دعا زعيم حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي، بيني غانتس، إلى خروج الإسرائيليين اليوم الأحد للتظاهر ضد حكومة بنيامين نتنياهو. 01.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-01T14:34+0000
2024-09-01T14:34+0000
2024-09-01T14:34+0000
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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن غانتس في كلمة له بشأن العثور على 6 جثث لمحتجزين إسرائيليين في نفق تحت الأرض في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة، دعوته إلى المشاركة في المظاهرات ضد نتنياهو.وأكد غانتس مشاركته في المظاهرات والاحتجاج ضد نتنياهو وحكومته في مدينة تل أبيب، في وقت لاحق من مساء اليوم، مشيرا إلى ضرورة المشاركة بأعلام إسرائيل.وتأتي تصريحات بيني غانتس تعقيبا على ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على "تلغرام": "قوات جيش الدفاع والشاباك تعثر وتعيد جثث المحتجزين الستة". وأضاف: "عثرت قوات جيش الدفاع، أمس السبت، وأعادت إلى إسرائيل من داخل نفق تحت الأرض في منطقة رفح جثامين المحتجزين، كرمل غات، وعدين يروشلمي، وهيرش غولدبريغ بولين، وألكسندير لوبنوف، والموغ ساروسي، وضابط الصف أوري دانينو، وأعادتهم إلى إسرائيل".وتابع: "لقد تم اختطافهم في يوم السابع من أكتوبر 2023 من قبل حركة "حماس" الفلسطينية في غزة".ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في بيان على موقع البيت الأبيض : "في وقت سابق من اليوم، عثرت القوات الإسرائيلية على ست جثث لرهائن تحتجزهم حماس في نفق أسفل مدينة رفح. لقد أكدنا أن أحد الرهائن... مواطنا أمريكيا وهو هيرش غولدبرغ بولين".وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.
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غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس
غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس
مؤكدا مشاركته.. غانتس يدعو الإسرائيليين للتظاهر ضد حكومة نتنياهو
دعا زعيم حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي، بيني غانتس، إلى خروج الإسرائيليين اليوم الأحد للتظاهر ضد حكومة بنيامين نتنياهو.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن غانتس في كلمة له بشأن العثور على 6 جثث لمحتجزين إسرائيليين في نفق تحت الأرض في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة، دعوته إلى المشاركة في المظاهرات ضد نتنياهو.
وأكد غانتس مشاركته في المظاهرات والاحتجاج ضد نتنياهو وحكومته في مدينة تل أبيب، في وقت لاحق من مساء اليوم، مشيرا إلى ضرورة المشاركة بأعلام إسرائيل.
وتأتي تصريحات بيني غانتس تعقيبا على ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي
، أفيخاي أدرعي، على "تلغرام": "قوات جيش الدفاع والشاباك تعثر وتعيد جثث المحتجزين الستة".
وأضاف: "عثرت قوات جيش الدفاع، أمس السبت، وأعادت إلى إسرائيل من داخل نفق تحت الأرض في منطقة رفح جثامين المحتجزين، كرمل غات، وعدين يروشلمي، وهيرش غولدبريغ بولين، وألكسندير لوبنوف، والموغ ساروسي، وضابط الصف أوري دانينو، وأعادتهم إلى إسرائيل".
وتابع: "لقد تم اختطافهم في يوم السابع من أكتوبر 2023 من قبل حركة "حماس"
الفلسطينية في غزة".
ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في بيان على موقع البيت الأبيض : "في وقت سابق من اليوم، عثرت القوات الإسرائيلية على ست جثث لرهائن تحتجزهم حماس في نفق أسفل مدينة رفح.
لقد أكدنا أن أحد الرهائن... مواطنا أمريكيا وهو هيرش غولدبرغ بولين".
وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.