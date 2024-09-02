https://sarabic.ae/20240902/كتائب-القسام-تنشر-الرسائل-الأخيرة-للرهائن-الإسرائيليين-الـ6-قبل-مقتلهم-فيديو-1092318125.html
"كتائب القسام" تنشر الرسائل الأخيرة للرهائن الإسرائيليين الـ6 قبل مقتلهم... فيديو
"كتائب القسام" تنشر الرسائل الأخيرة للرهائن الإسرائيليين الـ6 قبل مقتلهم... فيديو
سبوتنيك عربي
صرحت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، أنها "ستنشر فيديو خلال ساعات يتضمن رسائل الرهائن الست الأخيرة قبل مقتلهم في أحد أنفاق غزة". 02.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-02T14:56+0000
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ونشرت "كتائب القسام"، مقطع فيديو من رسائل الرهائن الإسرائيليين، بعنوان "ساعات وسنعرض لكم رسائلهم الأخيرة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، عن انتشال جثث 6 رهائن لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، اختطفوا في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر "تلغرام": "قوات جيش الدفاع والشاباك تعثر وتعيد جثث المحتجزين الستة".وأثار استعادة الجثث، غضبا عارما في إسرائيل، واحتجاجات جديدة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت بدء صباح اليوم الإضراب العام في إسرائيل، وشمل وزارات المالية والداخلية والاقتصاد والصناعة والتعليم والصحة والدفاع وشركة الكهرباء والبريد وهيئة الطبيعة والمتنزهات ومؤسسة التأمين الوطني ومصلحة الضرائب.من جانبه، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في بيان على موقع البيت الأبيض: "في وقت سابق من اليوم، عثرت القوات الإسرائيلية على ست جثث لرهائن تحتجزهم حماس في نفق أسفل مدينة رفح. لقد أكدنا أن أحد الرهائن... مواطن أمريكي وهو هيرش غولدبرغ بولين".وعبّر بايدن عن حزنه لوفاة هيرش، مشيرا إلى أنه سيواصل العمل على مدار الساعة للتوصل إلى تفاق للإفراج عن بقية المحتجزين.وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.
https://sarabic.ae/20240902/الخارجية-الفلسطينية-نتنياهو-يعرقل-اتفاق-الهدنة-بهدف-إطالة-حرب-الإبادة-والتهجير-1092312481.html
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حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
"كتائب القسام" تنشر الرسائل الأخيرة للرهائن الإسرائيليين الـ6 قبل مقتلهم... فيديو
14:56 GMT 02.09.2024 (تم التحديث: 14:57 GMT 02.09.2024)
صرحت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، أنها "ستنشر فيديو خلال ساعات يتضمن رسائل الرهائن الست الأخيرة قبل مقتلهم في أحد أنفاق غزة".
ونشرت "كتائب القسام"، مقطع فيديو من رسائل الرهائن الإسرائيليين، بعنوان "ساعات وسنعرض لكم رسائلهم الأخيرة".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، عن انتشال جثث 6 رهائن
لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، اختطفوا في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر "تلغرام": "قوات جيش الدفاع والشاباك تعثر وتعيد جثث المحتجزين الستة".
وأثار استعادة الجثث، غضبا عارما في إسرائيل، واحتجاجات جديدة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت بدء صباح اليوم الإضراب العام في إسرائيل، وشمل وزارات المالية والداخلية والاقتصاد والصناعة والتعليم والصحة والدفاع وشركة الكهرباء والبريد وهيئة الطبيعة والمتنزهات ومؤسسة التأمين الوطني ومصلحة الضرائب.
من جانبه، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في بيان على موقع البيت الأبيض: "في وقت سابق من اليوم، عثرت القوات الإسرائيلية على ست جثث لرهائن تحتجزهم حماس في نفق أسفل مدينة رفح.
لقد أكدنا أن أحد الرهائن... مواطن أمريكي وهو هيرش غولدبرغ بولين".
وعبّر بايدن عن حزنه لوفاة هيرش، مشيرا إلى أنه سيواصل العمل على مدار الساعة للتوصل إلى تفاق للإفراج عن بقية المحتجزين.
وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.