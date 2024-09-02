https://sarabic.ae/20240902/مشروع-إسكان-اقتصادي-يثير-جدلا-واسعا-في-إيران-وحدات-سكنية-مساحتها-25-مترا-1092318750.html
مشروع إسكان اقتصادي يثير جدلا واسعا في إيران.. وحدات سكنية مساحتها 25 مترا
مشروع إسكان اقتصادي يثير جدلا واسعا في إيران.. وحدات سكنية مساحتها 25 مترا
سبوتنيك عربي
تناولت وسائل إعلام إيرانية أنباء عن مشروع إسكان اقتصادي بمنطقة ماهدشت غرب العاصمة طهران، يشمل شققا سكنية بمساحة 25 مترا فقط. 02.09.2024, سبوتنيك عربي
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وأثارت الأنباء عن هذا المشروع جدلا واسعا في إيران، بحسب وسائل إعلام إيرانية، أشارت إلى أنه تم طرح المشروع من قبل اتحاد تعاونيات البناء في طهران، لأول مرة، لكن بعض الجهات عارضته لأنه لا يتوافق مع نمط الحياة الإيراني الإسلامي وسياسة التوجه نحو الإنجاب.وأشار مؤيدو المشروع إلى انخفاض القوة الشرائية للشقق في إيران، وقلة الوحدات السكنية الصغيرة، معتبرين أن مثل هذه المشاريع كانت سببا في زيادة إنتاج المساكن وبالتالي موازنة الأسعار.ويرون أن الإحصائيات الرسمية تقول إن "البلاد تحتاج إلى مليون وحدة سكنية على الأقل كل عام وأن ما يتم بناؤه فعليا يمثل ثلث احتياجات الإيرانيين".وتابعوا: "النقص الحاد في عدد الشقق المعروضة مقارنة بحجم الطلب أدى إلى ارتفاع أسعار الشقق السكنية".وبحسب وسائل إعلام إيرانية، فإنه من المفترض أن تشمل المرحلة الأولى بناء 3 آلاف و300 وحدة سكنية تتراوح مساحتها بين 25 و80 مترا، إضافة إلى عدد قليل من الوحدات التي تصل مساحتها إلى 120 مترا، مشيرة إلى أنه سيتم تسليمها لأصحابها خلال 48 شهرا.وأعلن اتحاد طهران التعاوني للبناء أن "بناء المشروع على نظام وحدات بأحجام مختلفة في شكل بناء مختلط ومجمع سكني وتجاري وترفيهي، يسهم في خفض تكاليف الإنشاء".وبحسب خشايار باقربور، الرئيس التنفيذي لاتحاد تعاونيات البناء في طهران، سيتم بناء هذا المشروع على شكل مدينة سكنية وتجارية وترفيهية.
https://sarabic.ae/20230312/إيران-انفجار-مبنى-سكني-في-تبريز-يخلف-5-قتلى-و3-جرحى-1074625032.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الأخبار
مشروع إسكان اقتصادي يثير جدلا واسعا في إيران.. وحدات سكنية مساحتها 25 مترا
تناولت وسائل إعلام إيرانية أنباء عن مشروع إسكان اقتصادي بمنطقة ماهدشت غرب العاصمة طهران، يشمل شققا سكنية بمساحة 25 مترا فقط.
وأثارت الأنباء عن هذا المشروع جدلا واسعا في إيران، بحسب وسائل إعلام
إيرانية، أشارت إلى أنه تم طرح المشروع من قبل اتحاد تعاونيات البناء في طهران، لأول مرة، لكن بعض الجهات عارضته لأنه لا يتوافق مع نمط الحياة الإيراني الإسلامي وسياسة التوجه نحو الإنجاب.
وأشار مؤيدو المشروع إلى انخفاض القوة الشرائية للشقق في إيران،
وقلة الوحدات السكنية الصغيرة، معتبرين أن مثل هذه المشاريع كانت سببا في زيادة إنتاج المساكن وبالتالي موازنة الأسعار.
ويرون أن الإحصائيات الرسمية تقول إن "البلاد تحتاج إلى مليون وحدة سكنية على الأقل كل عام وأن ما يتم بناؤه فعليا يمثل ثلث احتياجات الإيرانيين".
وتابعوا: "النقص الحاد في عدد الشقق المعروضة مقارنة بحجم الطلب أدى إلى ارتفاع أسعار الشقق السكنية".
وبحسب وسائل إعلام إيرانية، فإنه من المفترض أن تشمل المرحلة الأولى بناء 3 آلاف و300 وحدة سكنية تتراوح مساحتها بين 25 و80 مترا، إضافة إلى عدد قليل من الوحدات التي تصل مساحتها إلى 120 مترا، مشيرة إلى أنه سيتم تسليمها لأصحابها خلال 48 شهرا.
وأعلن اتحاد طهران التعاوني للبناء أن "بناء المشروع على نظام وحدات بأحجام مختلفة في شكل بناء مختلط ومجمع سكني
وتجاري وترفيهي، يسهم في خفض تكاليف الإنشاء".
وبحسب خشايار باقربور، الرئيس التنفيذي لاتحاد تعاونيات البناء في طهران، سيتم بناء هذا المشروع على شكل مدينة سكنية وتجارية وترفيهية.