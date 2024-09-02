https://sarabic.ae/20240902/هيئة-الانتخابات-التونسية-تعلن-استحالة-تنفيذ-قرارات-المحكمة-الإدارية-بشأن-طعون-الترشح-للرئاسة-1092309959.html
هيئة الانتخابات التونسية تعلن استحالة تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية بشأن طعون الترشح للرئاسة
هيئة الانتخابات التونسية تعلن استحالة تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية بشأن طعون الترشح للرئاسة
سبوتنيك عربي
أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، اليوم الاثنين، بدء الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في 14 سبتمبر/ أيلول الجاري. 02.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-02T12:29+0000
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وأفادت هيئة الانتخابات، خلال مؤتمر صحفي، "باستحالة تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية بشأن طعون الترشيح"، مؤكدة أن "القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة تشمل العياشي زمال، وزهير المغزاوي، وقيس سعيد".واعتقلت القوات التونسية، فجر اليوم الاثنين، المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، من أجل تهم تتعلق بـ"افتعال التزكيات".وقال عضو حملته الانتخابية، مهدي عبد الجواد، لإذاعة "موزاييك"، إن السلطات التونسية قررت تحويل المرشح العياشي زمال، إلى منطقة الحرس الوطني بطبربة بولاية منوبة.وكانت المحكمة الإدارية في تونس قضت منذ أيام، بقبول طعن 3 مترشحين للرئاسة، ليصبح بذلك عدد المتنافسين ستة من ضمنهم الرئيس الحالي قيس سعيد.وأصدرت المحكمة الإدارية التونسية، الجمعة الماضي، قرارا يقضي بقبول طعن المترشح الرئاسي عماد الدايمي شكلا وأصلا وإلغاء قرار هيئة الانتخابات، ما يعني عودته للسباق الانتخابي.وقبل ذلك، أعلنت المحكمة الإدارية أيضا قبول ملفيْ الطعن اللذيْن تقدّم بهما كل من المترشح الرئاسي المنذر الزنايدي ومرشح حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، وهو ما يرفع عدد الترشحات النهائية إلى ستّة، من ضمنهم المترشحين الثلاثة المقبولين سابقا وهم كل من الرئيس الحالي قيس سعيد والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي ومؤسس حركة عازمون والنائب السابق بالبرلمان العياشي الزمال.
https://sarabic.ae/20240831/تونس-قرارات-القضاء-الإداري-تغير-بوصلة-المسار-الانتخابي-وتشعل-المنافسة-بين-المرشحين-1092250384.html
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تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
هيئة الانتخابات التونسية تعلن استحالة تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية بشأن طعون الترشح للرئاسة
أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، اليوم الاثنين، بدء الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في 14 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وأفادت هيئة الانتخابات، خلال مؤتمر صحفي، "باستحالة تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية بشأن طعون الترشيح"، مؤكدة أن "القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة تشمل العياشي زمال، وزهير المغزاوي، وقيس سعيد".
واعتقلت القوات التونسية، فجر اليوم الاثنين، المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال
، من أجل تهم تتعلق بـ"افتعال التزكيات".
وقال عضو حملته الانتخابية، مهدي عبد الجواد، لإذاعة
"موزاييك"، إن السلطات التونسية قررت تحويل المرشح العياشي زمال، إلى منطقة الحرس الوطني بطبربة بولاية منوبة.
وكانت المحكمة الإدارية في تونس قضت منذ أيام، بقبول طعن 3 مترشحين للرئاسة
، ليصبح بذلك عدد المتنافسين ستة من ضمنهم الرئيس الحالي قيس سعيد.
وأصدرت المحكمة الإدارية التونسية، الجمعة الماضي، قرارا يقضي بقبول طعن المترشح الرئاسي عماد الدايمي شكلا وأصلا وإلغاء قرار هيئة الانتخابات، ما يعني عودته للسباق الانتخابي.
وقبل ذلك، أعلنت المحكمة الإدارية أيضا قبول ملفيْ الطعن اللذيْن تقدّم بهما كل من المترشح الرئاسي المنذر الزنايدي
ومرشح حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، وهو ما يرفع عدد الترشحات النهائية إلى ستّة، من ضمنهم المترشحين الثلاثة المقبولين سابقا وهم كل من الرئيس الحالي قيس سعيد والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي ومؤسس حركة عازمون والنائب السابق بالبرلمان العياشي الزمال.