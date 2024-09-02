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تونس... اعتقال المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال
تونس... اعتقال المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال
سبوتنيك عربي
اعتقلت القوات التونسية، فجر اليوم الاثنين، المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، من أجل تهم تتعلق بـ"افتعال التزكيات". 02.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-02T07:33+0000
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وقال عضو حملته الانتخابية، مهدي عبد الجواد، لإذاعة "موزاييك"، إن السلطات التونسية قررت تحويل المرشح العياشي زمال، إلى منطقة الحرس الوطني بطبربة بولاية منوبة.وكانت المحكمة الإدارية في تونس قضت منذ أيام، بقبول طعن 3 مترشحين للرئاسة، ليصبح بذلك عدد المتنافسين ستة من ضمنهم الرئيس الحالي قيس سعيد.وأصدرت المحكمة الإدارية التونسية، الجمعة الماضي، قرارا يقضي بقبول طعن المترشح الرئاسي عماد الدايمي شكلا وأصلا وإلغاء قرار هيئة الانتخابات، ما يعني عودته للسباق الانتخابي.وقبل ذلك، أعلنت المحكمة الإدارية أيضا قبول ملفيْ الطعن اللذيْن تقدّم بهما كل من المترشح الرئاسي المنذر الزنايدي ومرشح حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، وهو ما يرفع عدد الترشحات النهائية إلى ستّة، من ضمنهم المترشحين الثلاثة المقبولين سابقا وهم كل من الرئيس الحالي قيس سعيد والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي ومؤسس حركة عازمون والنائب السابق بالبرلمان العياشي الزمال.
https://sarabic.ae/20240810/تونس-هيئة-الانتخابات-تقبل-3-مترشحين-فقط-للانتخابات-الرئاسية-1091607169.html
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تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد, أخبار العالم الآن, العالم العربي
تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد, أخبار العالم الآن, العالم العربي

تونس... اعتقال المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال

07:33 GMT 02.09.2024
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD الشرطة التونسية
الشرطة التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2024
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
تابعنا عبر
اعتقلت القوات التونسية، فجر اليوم الاثنين، المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، من أجل تهم تتعلق بـ"افتعال التزكيات".
وقال عضو حملته الانتخابية، مهدي عبد الجواد، لإذاعة "موزاييك"، إن السلطات التونسية قررت تحويل المرشح العياشي زمال، إلى منطقة الحرس الوطني بطبربة بولاية منوبة.
وكانت المحكمة الإدارية في تونس قضت منذ أيام، بقبول طعن 3 مترشحين للرئاسة، ليصبح بذلك عدد المتنافسين ستة من ضمنهم الرئيس الحالي قيس سعيد.
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2024
تونس.. هيئة الانتخابات تقبل 3 مترشحين فقط للانتخابات الرئاسية
10 أغسطس, 19:14 GMT
وأصدرت المحكمة الإدارية التونسية، الجمعة الماضي، قرارا يقضي بقبول طعن المترشح الرئاسي عماد الدايمي شكلا وأصلا وإلغاء قرار هيئة الانتخابات، ما يعني عودته للسباق الانتخابي.
وقبل ذلك، أعلنت المحكمة الإدارية أيضا قبول ملفيْ الطعن اللذيْن تقدّم بهما كل من المترشح الرئاسي المنذر الزنايدي ومرشح حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، وهو ما يرفع عدد الترشحات النهائية إلى ستّة، من ضمنهم المترشحين الثلاثة المقبولين سابقا وهم كل من الرئيس الحالي قيس سعيد والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي ومؤسس حركة عازمون والنائب السابق بالبرلمان العياشي الزمال.
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