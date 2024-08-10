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https://sarabic.ae/20240810/تونس-هيئة-الانتخابات-تقبل-3-مترشحين-فقط-للانتخابات-الرئاسية-1091607169.html
تونس.. هيئة الانتخابات تقبل 3 مترشحين فقط للانتخابات الرئاسية
تونس.. هيئة الانتخابات تقبل 3 مترشحين فقط للانتخابات الرئاسية
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة، مساء اليوم السبت، أن مجلس الهيئة بت في ملفات الترشح للانتخابات... 10.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-10T19:14+0000
2024-08-10T19:14+0000
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وأوضح رئيس الهيئة خلال المؤتمر الصحفي أنه تقرر قبول ملفات ثلاثة مترشحين فقط للانتخابات الرئاسية، وهم كل من الرئيس الحالي قيس سعيد والأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، ورئيس حركة عازمون، العياشي زمال.وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر إن من أهم أسباب رفض ملف 14 مترشحا قدموا ملفاتهم للهيئة هي عدم تقديم التزكيات المطلوبة فضلا عن غياب الضمان المالي.يشار الى أن الهيئة أعلنت في وقت سابق أنها تلقت 17 ملف ترشح للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 6 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، فيما أغلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس باب الترشح للانتخابات الرئاسية، الثلاثاء الماضي.وفي الشهر الماضي، أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، ترشحه لفترة رئاسية جديدة، في الانتخابات المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر المقبل.وقال سعيد في مقطع مصور نشر على الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على مواقع التواصل: ''حين يدعوك الواجب الوطني المقدس فلا مجال للتردد ولا مجال إلا أن تقول إنني لبّيت النداء.. ومن محافظة برج الخضراء أعلن رسميا ترشحي للرئاسية، لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية".وتولى قيس سعيد رئاسة تونس بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية التي جرت في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، بنسبة 72.71 في المئة من الأصوات.
https://sarabic.ae/20240720/انتخابات-الرئاسة-في-تونس-من-هم-أبرز-المترشحين-وما-هي-حظوظ-فوزهم-1090976002.html
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قيس سعيد, العالم العربي, الأخبار, تونس, أخبار تونس اليوم
قيس سعيد, العالم العربي, الأخبار, تونس, أخبار تونس اليوم

تونس.. هيئة الانتخابات تقبل 3 مترشحين فقط للانتخابات الرئاسية

19:14 GMT 10.08.2024
© Sputnik . Mariam Gaderaالهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2024
© Sputnik . Mariam Gadera
تابعنا عبر
أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة، مساء اليوم السبت، أن مجلس الهيئة بت في ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية والتي بلغ عددها 17 ملف ترشح.
وأوضح رئيس الهيئة خلال المؤتمر الصحفي أنه تقرر قبول ملفات ثلاثة مترشحين فقط للانتخابات الرئاسية، وهم كل من الرئيس الحالي قيس سعيد والأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، ورئيس حركة عازمون، العياشي زمال.
الانتخابات الرئاسية في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2024
انتخابات الرئاسة في تونس.. من هم أبرز المترشحين وما هي حظوظ فوزهم؟
20 يوليو, 20:17 GMT
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر إن من أهم أسباب رفض ملف 14 مترشحا قدموا ملفاتهم للهيئة هي عدم تقديم التزكيات المطلوبة فضلا عن غياب الضمان المالي.
يشار الى أن الهيئة أعلنت في وقت سابق أنها تلقت 17 ملف ترشح للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 6 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، فيما أغلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس باب الترشح للانتخابات الرئاسية، الثلاثاء الماضي.
وفي الشهر الماضي، أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، ترشحه لفترة رئاسية جديدة، في الانتخابات المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر المقبل.
وقال سعيد في مقطع مصور نشر على الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على مواقع التواصل: ''حين يدعوك الواجب الوطني المقدس فلا مجال للتردد ولا مجال إلا أن تقول إنني لبّيت النداء.. ومن محافظة برج الخضراء أعلن رسميا ترشحي للرئاسية، لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية".
وتولى قيس سعيد رئاسة تونس بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية التي جرت في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، بنسبة 72.71 في المئة من الأصوات.
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