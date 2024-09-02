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وزيرة إسرائيلية تدعو لإعلان حالة الحرب في الضفة الغربية
وزيرة إسرائيلية تدعو لإعلان حالة الحرب في الضفة الغربية
سبوتنيك عربي
دعت وزيرة إسرائيلية، اليوم الاثنين، إلى إعلان حالة الحرب في مدن ومستوطنات الضفة الغربية. 02.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-02T11:48+0000
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ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، عن أوريت ستروك، وزيرة الاستيطان الإسرائيلية، توجهها للسكرتير العسكري رومان غوفمان، والمجلس الوزاري الأمني المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" لإعلان حالة الحرب في الضفة الغربية.وبدورها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مساء اليوم الاثنين، أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت بوابتي جسر جبارة عند المدخل الجنوبي لمدينة طولكرم".ونقلت عن مصادر محلية أن قوات الجيش الإسرائيلي أغلقت البوابتين أمام الداخلين لمدينة طولكرم والخارجين منها، ومنعت المركبات من المرور، مضيفة أن "تلك القوات أوقفت المركبات، وقامت بتفتيش بعضها، والتدقيق في هويات ركابها، ما تسبب في اصطفاف طوابير من المركبات، وحدوث أزمة مرورية بالمكان".ولفتت إلى أن هذا الطريق يربط مدينة طولكرم بقرى الكفريات السبع جنوبها، ومحافظة قلقيلية، في وقت نصبت السلطات الإسرائيلية البوابتين على فترتين متقاربتين خلال شهر أغسطس/آب الماضي.ويأتي هذا فيما حذر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، من أن الضفة الغربية قد تشهد تكرارا لهجوم "طوفان الأقصى"، الذي وقع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما لم تشن إسرائيل "ضربة استباقية" ضد الإرهاب، بحسب قوله.وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيدا أمنيا متواصلا منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.
https://sarabic.ae/20240901/سموتريتش-يحذر-من-طوفان-أقصى-جديد-في-الضفة-الغربية-1092273983.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار الضفة الغربية
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار الضفة الغربية

وزيرة إسرائيلية تدعو لإعلان حالة الحرب في الضفة الغربية

11:48 GMT 02.09.2024
© AP Photo / Nasser Nasserالعملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، مخيم الفارعة جنوبي طوباس
العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، مخيم الفارعة جنوبي طوباس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2024
© AP Photo / Nasser Nasser
تابعنا عبر
دعت وزيرة إسرائيلية، اليوم الاثنين، إلى إعلان حالة الحرب في مدن ومستوطنات الضفة الغربية.
ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، عن أوريت ستروك، وزيرة الاستيطان الإسرائيلية، توجهها للسكرتير العسكري رومان غوفمان، والمجلس الوزاري الأمني المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" لإعلان حالة الحرب في الضفة الغربية.
وبدورها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مساء اليوم الاثنين، أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت بوابتي جسر جبارة عند المدخل الجنوبي لمدينة طولكرم".
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2024
سموتريتش يحذر من "طوفان أقصى" جديد في الضفة الغربية
أمس, 10:05 GMT
ونقلت عن مصادر محلية أن قوات الجيش الإسرائيلي أغلقت البوابتين أمام الداخلين لمدينة طولكرم والخارجين منها، ومنعت المركبات من المرور، مضيفة أن "تلك القوات أوقفت المركبات، وقامت بتفتيش بعضها، والتدقيق في هويات ركابها، ما تسبب في اصطفاف طوابير من المركبات، وحدوث أزمة مرورية بالمكان".
ولفتت إلى أن هذا الطريق يربط مدينة طولكرم بقرى الكفريات السبع جنوبها، ومحافظة قلقيلية، في وقت نصبت السلطات الإسرائيلية البوابتين على فترتين متقاربتين خلال شهر أغسطس/آب الماضي.
ويأتي هذا فيما حذر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، من أن الضفة الغربية قد تشهد تكرارا لهجوم "طوفان الأقصى"، الذي وقع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما لم تشن إسرائيل "ضربة استباقية" ضد الإرهاب، بحسب قوله.
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2024
بن غفير: حق الإسرائيليين في الحياة يتفوق على حرية تنقل الفلسطينيين بالضفة الغربية
أمس, 08:46 GMT
وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيدا أمنيا متواصلا منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.
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