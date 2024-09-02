https://sarabic.ae/20240902/18-هزة-أرضية-تضرب-العراق-في-شهر-واحد-1092309726.html

18 هزة أرضية تضرب العراق في شهر واحد

18 هزة أرضية تضرب العراق في شهر واحد

سبوتنيك عربي

أفادت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، اليوم الاثنين، بأنها سجلت 18 هزة أرضية داخل العراق، خلال شهر أغسطس/ آب الماضي. 02.09.2024, سبوتنيك عربي

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الهيئة، ما أفادت به في النشرة الشهرية الخاصة بالنشاط الزلزالي في العراق، والمناطق المجاورة، لشهر أغسطس 2024.وأوردت النشرة أن "العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لهذا الشهر بلغ 48 هزة أرضية"، مبينة أن "18 هزة أرضية داخل العراق، و21 هزة أرضية داخل إيران، بالقرب من حدودها مع العراق".وأضافت النشرة أنه "تم تسجيل ثلاث هزات أرضية داخل تركيا وبالقرب من حدودها مع العراق، في حين سجلت هزة أرضية واحدة داخل سوريا، كما سجلت أربع هزات أرضية داخل الكويت وهزة أرضية واحدة في الخليج العربي".ويوم الأربعاء الماضي، سجلت محطات الرصد في العراق، هزة أرضية بقوة 3.4 درجات شمال بحيرة حمرين بمحافظة ديالى، بحسب ما ذكرته القناة الأولى العراقية.كما تم تسجيل هزة أرضية بقوة 2.2 درجة ضربت قضاء سنجار بمحافظة نينوى، وسجل العراق 57 هزة أرضية، خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، منها 32 هزة داخل أراضيه.

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