https://sarabic.ae/20240903/اعتقال-شخصية-مهمة-تعمل-لصالح-جهاز-الاستخبارات-الإسرائيلي-في-تركيا-1092347076.html

اعتقال شخصية مهمة تعمل لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي في تركيا

اعتقال شخصية مهمة تعمل لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي في تركيا

سبوتنيك عربي

قضت محكمة تركية، اليوم الثلاثاء، بحبس عميل لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، يدعى ليريدون ركسهيبي، وذلك في أعقاب توقيفه في 30 أغسطس/ آب الماضي. 03.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-03T11:27+0000

2024-09-03T11:27+0000

2024-09-03T11:27+0000

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ونقلت وكالة "الأناضول"، أن ركسهيبي كان يدير شبكة أموال تابعة للموساد في تركيا، كما كان يصور لقطات باستخدام طائرات مسيرة بناء على أوامر "الموساد"، فضلا عن أنشطة حرب نفسية ضد سياسيين فلسطينيين.وكشفت التحقيقات عن أن ركسهيبي، الذي لم يُكشف عن جنسيته بعد، عمد إلى تحويل أموال إلى عناصر تابعة للموساد في تركيا، كانوا بدورهم يجمعون معلومات عن سوريا.ورصدت السلطات التركية جميع تحركات ركسهيبي، بما في ذلك التحويلات المالية في حساباته اعتبارا من دخوله تركيا في 25 أغسطس/ آب الماضي، حسبما أفادت السلطات الأمنية.وتمت عملية القبض على العميل بعد تنسيق الجهود بين جهاز الاستخبارات التركية وشعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول، حيث تم إيداعه الحبس عقب اعترافه بتحويل الأموال إلى عناصر تابعة للموساد في تركيا وسوريا من دول أوروبا الشرقية وخاصة كوسوفو.شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، على "أهمية زيادة المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل بسبب جرائهما خاصة في قطاع غزة".وقالت الرئاسة التركية، في بيان لها، إن "الرئيس أردوغان وولي العهد السعودي تحدثا هاتفيا بشأن الإبادة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية"، مشيرا إلى أنهما تناولا خلال الاتصال آخر المستجدات في فلسطين وعددا من الملفات الإقليمية والدولية.وأكد أردوغان "ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية وانتهاكات حقوق الإنسان وإرساء وقف دائم لإطلاق النار"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.

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