اعتقال شخصية مهمة تعمل لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي في تركيا

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:17 GMT
14 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
09:43 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم المعرفة في الأول من سبتمبر من كل عام
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
12:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: تركيا مستعدة للإنسحاب العسكري من سوريا
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح إضراب اتحاد العمال في الضغط على نتانياهو لقبول صفقة الأسرى
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال البيدجا بداية للصراعات وتصفية الحسابات في ليبيا
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
08:33 GMT
27 د
On air
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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https://sarabic.ae/20240903/اعتقال-شخصية-مهمة-تعمل-لصالح-جهاز-الاستخبارات-الإسرائيلي-في-تركيا-1092347076.html
اعتقال شخصية مهمة تعمل لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي في تركيا
اعتقال شخصية مهمة تعمل لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي في تركيا
سبوتنيك عربي
قضت محكمة تركية، اليوم الثلاثاء، بحبس عميل لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، يدعى ليريدون ركسهيبي، وذلك في أعقاب توقيفه في 30 أغسطس/ آب الماضي. 03.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-03T11:27+0000
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ونقلت وكالة "الأناضول"، أن ركسهيبي كان يدير شبكة أموال تابعة للموساد في تركيا، كما كان يصور لقطات باستخدام طائرات مسيرة بناء على أوامر "الموساد"، فضلا عن أنشطة حرب نفسية ضد سياسيين فلسطينيين.وكشفت التحقيقات عن أن ركسهيبي، الذي لم يُكشف عن جنسيته بعد، عمد إلى تحويل أموال إلى عناصر تابعة للموساد في تركيا، كانوا بدورهم يجمعون معلومات عن سوريا.ورصدت السلطات التركية جميع تحركات ركسهيبي، بما في ذلك التحويلات المالية في حساباته اعتبارا من دخوله تركيا في 25 أغسطس/ آب الماضي، حسبما أفادت السلطات الأمنية.وتمت عملية القبض على العميل بعد تنسيق الجهود بين جهاز الاستخبارات التركية وشعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول، حيث تم إيداعه الحبس عقب اعترافه بتحويل الأموال إلى عناصر تابعة للموساد في تركيا وسوريا من دول أوروبا الشرقية وخاصة كوسوفو.شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، على "أهمية زيادة المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل بسبب جرائهما خاصة في قطاع غزة".وقالت الرئاسة التركية، في بيان لها، إن "الرئيس أردوغان وولي العهد السعودي تحدثا هاتفيا بشأن الإبادة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية"، مشيرا إلى أنهما تناولا خلال الاتصال آخر المستجدات في فلسطين وعددا من الملفات الإقليمية والدولية.وأكد أردوغان "ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية وانتهاكات حقوق الإنسان وإرساء وقف دائم لإطلاق النار"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.
https://sarabic.ae/20240903/تركيا-ترحب-بجهود-روسيا-الرامية-إلى-إعادة-العلاقات-بين-أنقرة-ودمشق-1092338742.html
https://sarabic.ae/20240831/أردوغان-إذا-كان-لدى-إسرائيل-قبة-حديدية-فسوف-تبني-تركيا-قبة-فولاذية-1092262830.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

اعتقال شخصية مهمة تعمل لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي في تركيا

11:27 GMT 03.09.2024
© AP Photo / Dan Baliltyمعرض يضم بعض مقتنيات الموساد التاريخية
معرض يضم بعض مقتنيات الموساد التاريخية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
© AP Photo / Dan Balilty
تابعنا عبر
قضت محكمة تركية، اليوم الثلاثاء، بحبس عميل لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، يدعى ليريدون ركسهيبي، وذلك في أعقاب توقيفه في 30 أغسطس/ آب الماضي.
ونقلت وكالة "الأناضول"، أن ركسهيبي كان يدير شبكة أموال تابعة للموساد في تركيا، كما كان يصور لقطات باستخدام طائرات مسيرة بناء على أوامر "الموساد"، فضلا عن أنشطة حرب نفسية ضد سياسيين فلسطينيين.
وكشفت التحقيقات عن أن ركسهيبي، الذي لم يُكشف عن جنسيته بعد، عمد إلى تحويل أموال إلى عناصر تابعة للموساد في تركيا، كانوا بدورهم يجمعون معلومات عن سوريا.
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
تركيا ترحب بجهود روسيا الرامية إلى إعادة العلاقات بين أنقرة ودمشق
08:45 GMT
ورصدت السلطات التركية جميع تحركات ركسهيبي، بما في ذلك التحويلات المالية في حساباته اعتبارا من دخوله تركيا في 25 أغسطس/ آب الماضي، حسبما أفادت السلطات الأمنية.
وتمت عملية القبض على العميل بعد تنسيق الجهود بين جهاز الاستخبارات التركية وشعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول، حيث تم إيداعه الحبس عقب اعترافه بتحويل الأموال إلى عناصر تابعة للموساد في تركيا وسوريا من دول أوروبا الشرقية وخاصة كوسوفو.
شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، على "أهمية زيادة المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل بسبب جرائهما خاصة في قطاع غزة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2024
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31 أغسطس, 17:52 GMT
وقالت الرئاسة التركية، في بيان لها، إن "الرئيس أردوغان وولي العهد السعودي تحدثا هاتفيا بشأن الإبادة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية"، مشيرا إلى أنهما تناولا خلال الاتصال آخر المستجدات في فلسطين وعددا من الملفات الإقليمية والدولية.
وأكد أردوغان "ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية وانتهاكات حقوق الإنسان وإرساء وقف دائم لإطلاق النار"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.
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