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القضاء الأمريكي يوجه تهما تتعلق بـ"الإرهاب" لعدد من قادة حماس بينهم يحيى السنوار
القضاء الأمريكي يوجه تهما تتعلق بـ"الإرهاب" لعدد من قادة حماس بينهم يحيى السنوار
سبوتنيك عربي
وجهت وزارة العدل الأمريكية، أمس الثلاثاء، اتهامات لقيادات بارزة في حركة "حماس" الفلسطينية بسبب الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر 2023 ضد إسرائيل، وفقاً لوثائق محكمة... 03.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-03T21:57+0000
2024-09-03T21:57+0000
يحيى السنوار
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
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وتُظهر الوثائق التي تم الكشف عنها يوم الثلاثاء أن لائحة الاتهام كانت الخطوة الأولى نحو محاسبة المسؤولين عن الهجوم.وتشير الوثائق إلى إدراج ستة شخصيات، من بينهم رئيس المكتب السياسي الحالي، يحيى السنوار، والرئيس الراحل إسماعيل هنية الذي قُتل في أواخر يوليو في طهران، في وثيقة الاتهام المؤرخة في 1 فبراير، حيث تم اتهامهم بـ"التآمر لتقديم دعم مادي لأعمال إرهابية أدت إلى وفاة" إلى جانب ست تهم أخرى.كما احتوت الوثيقة على طلب للقبض على هؤلاء الأفراد.وقال المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند في بيان: "الاتهامات التي تم الكشف عنها اليوم هي جزء من جهودنا لاستهداف كل جانب من عمليات حماس. هذه الإجراءات لن تكون الأخيرة".وأضاف:وأدت الحرب الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 40,819 شخصًا في غزة معظمهم من الأطفال والنساء، حسب وزارة الصحة المحلية في القطاع المحاصر.كما تسببت في أزمة إنسانية خانقة تواجه خلالها الأغلبية الساحقة من سكان القطاع خطر "المجاعة الجماعية"، حسب الأمم المتحدة.وعلى الجانب الإسرائيلي، أدى هجوم "حماس" إلى مقتل 1200 شخص، وفق الحكومة الإسرائيلية، واحتجزت الحركة نحو 250 رهينة، تقول إسرائيل إن "130 منهم ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، ويعتقد أن 31 منهم لقوا حتفهم".
https://sarabic.ae/20240902/نتنياهو-الإضراب-في-إسرائيل-دعم-للسنوار-1092311638.html
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يحيى السنوار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
يحيى السنوار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

القضاء الأمريكي يوجه تهما تتعلق بـ"الإرهاب" لعدد من قادة حماس بينهم يحيى السنوار

21:57 GMT 03.09.2024
© AP Photo / Adel Hanaيحيى السنوار رئيس "حركة حماس"
يحيى السنوار رئيس حركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
© AP Photo / Adel Hana
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وجهت وزارة العدل الأمريكية، أمس الثلاثاء، اتهامات لقيادات بارزة في حركة "حماس" الفلسطينية بسبب الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر 2023 ضد إسرائيل، وفقاً لوثائق محكمة فيدرالية.
وتُظهر الوثائق التي تم الكشف عنها يوم الثلاثاء أن لائحة الاتهام كانت الخطوة الأولى نحو محاسبة المسؤولين عن الهجوم.
يحيى السنوار رئيس حركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2024
نتنياهو: الإضراب في إسرائيل دعم للسنوار
أمس, 13:15 GMT
وتشير الوثائق إلى إدراج ستة شخصيات، من بينهم رئيس المكتب السياسي الحالي، يحيى السنوار، والرئيس الراحل إسماعيل هنية الذي قُتل في أواخر يوليو في طهران، في وثيقة الاتهام المؤرخة في 1 فبراير، حيث تم اتهامهم بـ"التآمر لتقديم دعم مادي لأعمال إرهابية أدت إلى وفاة" إلى جانب ست تهم أخرى.
كما احتوت الوثيقة على طلب للقبض على هؤلاء الأفراد.
وقال المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند في بيان: "الاتهامات التي تم الكشف عنها اليوم هي جزء من جهودنا لاستهداف كل جانب من عمليات حماس. هذه الإجراءات لن تكون الأخيرة".
وأضاف:
"يحيى السنوار وقادة حماس الآخرين متهمون اليوم بتنسيق حملة العنف والإرهاب التي شنتها هذه المنظمة الإرهابية على مدار عقود - بما في ذلك في السابع من أكتوبر".
وأدت الحرب الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 40,819 شخصًا في غزة معظمهم من الأطفال والنساء، حسب وزارة الصحة المحلية في القطاع المحاصر.
كما تسببت في أزمة إنسانية خانقة تواجه خلالها الأغلبية الساحقة من سكان القطاع خطر "المجاعة الجماعية"، حسب الأمم المتحدة.
وعلى الجانب الإسرائيلي، أدى هجوم "حماس" إلى مقتل 1200 شخص، وفق الحكومة الإسرائيلية، واحتجزت الحركة نحو 250 رهينة، تقول إسرائيل إن "130 منهم ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، ويعتقد أن 31 منهم لقوا حتفهم".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مصر ترفض محاولة نتنياهو الزج باسمها لعرقلة جهود وساطة21:16 GMT
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