https://sarabic.ae/20240902/نتنياهو-الإضراب-في-إسرائيل-دعم-للسنوار-1092311638.html
نتنياهو: الإضراب في إسرائيل دعم للسنوار
نتنياهو: الإضراب في إسرائيل دعم للسنوار
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، بأن الإضراب في إسرائيل يدعم رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، يحيى السنوار. 02.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-02T13:15+0000
2024-09-02T13:15+0000
2024-09-02T13:15+0000
أخبار الضفة الغربية
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي
الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/10/1085061701_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ac72a253b4cb7ab2d668bad050375a22.jpg
ونقلت صحيفة "إسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، عن نتنياهو أن حكومته ترغب في استعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة "حماس"، لكن هناك أماكن يجب ألا تتخلى عنها بلاده، وذلك في إشارة إلى الوجود الإسرائيلي بمحور فيلادلفيا جنوبي قطاع غزة.ولفت نتنياهو إلى أهمية المحور بالنسبة للجيش الإسرائيلي وبلاده، موضحا أن السنوار من جانبه يدرك ذلك أيضا، وأن تغيير الموقف الإسرائيلي بشأن الخروج من المحور سيكون مكافأة لـ"الإرهاب"، على حد قوله.وأغلقت رياض الأطفال والجامعات أبوابها، فيما ستعمل المدارس الابتدائية والمتوسطة جزئيا حتى الساعة 11:45، كما توقفت عمليات الإقلاع والهبوط في المطارات عند الساعة الثامنة صباحا، وستعمل المستشفيات في وضع الطوارئ.وأفادت القناة الـ13، بأن "رؤساء قطاع الأعمال أعلنوا انضمامهم إلى الإضراب هذا الصباح، بينما ستظل معظم مراكز التسوق مغلقة، مما أثر بشكل كبير في الخدمات المحلية".وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.
https://sarabic.ae/20240902/وزيرة-إسرائيلية-تدعو-لإعلان-حالة-الحرب-في-الضفة-الغربية-1092309464.html
https://sarabic.ae/20240902/غالانت-لن-أستقيل-وإذا-أراد-نتنياهو-ذلك-فليعلنها-بنفسه-1092305467.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/10/1085061701_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ba103e5de4eca3470244106eb3298baf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الضفة الغربية, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
أخبار الضفة الغربية, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
نتنياهو: الإضراب في إسرائيل دعم للسنوار
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، بأن الإضراب في إسرائيل يدعم رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، يحيى السنوار.
ونقلت صحيفة "إسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، عن نتنياهو أن حكومته ترغب في استعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة "حماس"، لكن هناك أماكن يجب ألا تتخلى عنها بلاده، وذلك في إشارة إلى الوجود الإسرائيلي بمحور فيلادلفيا جنوبي قطاع غزة.
ولفت نتنياهو
إلى أهمية المحور بالنسبة للجيش الإسرائيلي وبلاده، موضحا أن السنوار من جانبه يدرك ذلك أيضا، وأن تغيير الموقف الإسرائيلي بشأن الخروج من المحور سيكون مكافأة لـ"الإرهاب"، على حد قوله.
وبدأ صباح اليوم الإضراب العام في إسرائيل، وشمل وزارات المالية والداخلية والاقتصاد والصناعة والتعليم والصحة والدفاع وشركة الكهرباء والبريد وهيئة الطبيعة والمتنزهات ومؤسسة التأمين الوطني ومصلحة الضرائب.
وأغلقت رياض الأطفال والجامعات أبوابها، فيما ستعمل المدارس الابتدائية والمتوسطة جزئيا حتى الساعة 11:45، كما توقفت عمليات الإقلاع والهبوط في المطارات عند الساعة الثامنة صباحا، وستعمل المستشفيات في وضع الطوارئ.
وأفادت القناة
الـ13، بأن "رؤساء قطاع الأعمال أعلنوا انضمامهم إلى الإضراب هذا الصباح، بينما ستظل معظم مراكز التسوق مغلقة، مما أثر بشكل كبير في الخدمات المحلية".
وأثار استعادة جثث جديدة لمحتجرين لدى حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الأحد، غضبا عارما في إسرائيل، واحتجاجات جديدة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة،
تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.