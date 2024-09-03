بوتين: فخر المحاربين السوفييت والمنغوليين على نهر خالخين غول سيبقى إلى الأبد في ذاكرة الشعوب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:17 GMT
14 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
09:43 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم المعرفة في الأول من سبتمبر من كل عام
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
12:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: تركيا مستعدة للإنسحاب العسكري من سوريا
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح إضراب اتحاد العمال في الضغط على نتانياهو لقبول صفقة الأسرى
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال البيدجا بداية للصراعات وتصفية الحسابات في ليبيا
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
08:33 GMT
27 د
On air
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
11:47 GMT
13 د
On air
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يتوقع إنشاء الإمارات لمنظومة مالية للتبادل بالعملات الوطنية مع "بريكس"
16:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
العلماء يحددون عوامل رئيسية قد تتنبأ بالتدهور المعرفي..
17:03 GMT
30 د
ملفات ساخنة
غزة.. هل تتجه إدارة بايدن لمعاقبة نتنياهو لإفشاله صفقة تبادل الأسرى؟
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240903/بوتين-فخر-المحاربين-السوفييت-والمنغوليين-على-نهر-خالخين-غول-سيبقى-إلى-الأبد-في-ذاكرة-الشعوب-1092354102.html
بوتين: فخر المحاربين السوفييت والمنغوليين على نهر خالخين غول سيبقى إلى الأبد في ذاكرة الشعوب
بوتين: فخر المحاربين السوفييت والمنغوليين على نهر خالخين غول سيبقى إلى الأبد في ذاكرة الشعوب
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن الإنجاز الذي حققه الجنود السوفييت والمنغوليون على نهر خالخين غول سيبقى إلى الأبد في ذاكرة الشعوب. 03.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-03T13:04+0000
2024-09-03T13:04+0000
روسيا
منغوليا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/03/1092334468_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_da36d7846f8e8b7ac9fc758b41de4465.jpg
وقال بوتين خلال حفل للذكرى الخامسة والثمانين للانتصار المشترك للقوات المسلحة السوفيتية والمنغولية على العسكريين اليابانيين على نهر خالخين غول: "سيبقى إنجازهم إلى الأبد في ذاكرة شعبينا، في تاريخ روسيا ومنغوليا. بفضل شجاعة ومثابرة أبطال خالخين غول، تم إيقاف عدو خطير كان لديه خطط بعيدة المدى لاحتلال منغوليا".وأضاف: "إننا، بالطبع، نتذكر الدعم الملموس الذي قدمه الشعب المنغولي خلال الحرب العالمية الثانية، خلال الحرب الوطنية العظمى".وأكد بوتين أن المفاوضات في منغوليا جرت بطريقة بناءة وذات مغزى ومكنت من تحديد المزيد من الآفاق لشراكة متعددة الأوجه.وقال بوتين: "وفاءً لتقاليد الصداقة العسكرية التي أرساها أجدادنا وآباؤنا، تواصل روسيا ومنغوليا التفاعل بنشاط وتطوير شراكة استراتيجية شاملة".وقال: "نحن نقدر أن منغوليا ملتزمة أيضًا بالتعاون متبادل المنفعة معنا وهذا ما أكدته بوضوح مفاوضاتنا اليوم مع الرئيس (أوخنانغين ) خورلسوخ وغيره من القادة المنغوليين".ويقوم بوتين بزيارة رسمية إلى منغوليا، التي وصلها، مساء أمس الاثنين، للمشاركة في الفعاليات الاحتفالية المخصصة للذكرى الـ 85 للانتصار المشترك للقوات المسلحة السوفياتية والمنغولية على الجيش الياباني، على نهر خالخين غول.وأجرى بوتين والرئيس المنغولي أوغنانغين خورلسوخ محادثات في أولانباتار، اليوم الثلاثاء. كما التقى برئيس وزراء منغوليا لوفسانمسرين أويون إردين ورئيس البرلمان المنغولي دازيغفين أمارباياسجالان.
https://sarabic.ae/20240903/بوتين-المدفوعات-التجارية-بين-روسيا-ومنغوليا-تنفذ-تقريبا-بالكامل-بعملات-بديلة-عن-الدولار-واليورو-1092342789.html
منغوليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/03/1092334468_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_733a6d8c5be761e8880e889ec3f80ba5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, منغوليا, العالم
روسيا, منغوليا, العالم

بوتين: فخر المحاربين السوفييت والمنغوليين على نهر خالخين غول سيبقى إلى الأبد في ذاكرة الشعوب

13:04 GMT 03.09.2024
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المنغولي أوخناغين خوريلسوخ
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المنغولي أوخناغين خوريلسوخ - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن الإنجاز الذي حققه الجنود السوفييت والمنغوليون على نهر خالخين غول سيبقى إلى الأبد في ذاكرة الشعوب.
وقال بوتين خلال حفل للذكرى الخامسة والثمانين للانتصار المشترك للقوات المسلحة السوفيتية والمنغولية على العسكريين اليابانيين على نهر خالخين غول: "سيبقى إنجازهم إلى الأبد في ذاكرة شعبينا، في تاريخ روسيا ومنغوليا. بفضل شجاعة ومثابرة أبطال خالخين غول، تم إيقاف عدو خطير كان لديه خطط بعيدة المدى لاحتلال منغوليا".

وأشار إلى أن الانتصار في خالخين غول كان له تأثير كبير على مصير المنطقة ومسار الحرب العالمية الثانية برمته.

وأضاف: "إننا، بالطبع، نتذكر الدعم الملموس الذي قدمه الشعب المنغولي خلال الحرب العالمية الثانية، خلال الحرب الوطنية العظمى".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن منغوليا ساعدت الجبهة من خلال توفير الغذاء والملابس الدافئة وجمع الأموال لإنتاج الدبابات والطائرات.

وأكد بوتين أن المفاوضات في منغوليا جرت بطريقة بناءة وذات مغزى ومكنت من تحديد المزيد من الآفاق لشراكة متعددة الأوجه.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المنغولي أوخناغين خوريلسوخ - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
بوتين: المدفوعات التجارية بين روسيا ومنغوليا تنفذ تقريبا بالكامل بعملات بديلة عن الدولار واليورو
09:13 GMT
وقال بوتين: "وفاءً لتقاليد الصداقة العسكرية التي أرساها أجدادنا وآباؤنا، تواصل روسيا ومنغوليا التفاعل بنشاط وتطوير شراكة استراتيجية شاملة".

وأوضح أن "تعزيز العلاقات الودية مع منغوليا كان دائما وسيظل إحدى أولويات السياسة الخارجية لروسيا".

وقال: "نحن نقدر أن منغوليا ملتزمة أيضًا بالتعاون متبادل المنفعة معنا وهذا ما أكدته بوضوح مفاوضاتنا اليوم مع الرئيس (أوخنانغين ) خورلسوخ وغيره من القادة المنغوليين".
ويقوم بوتين بزيارة رسمية إلى منغوليا، التي وصلها، مساء أمس الاثنين، للمشاركة في الفعاليات الاحتفالية المخصصة للذكرى الـ 85 للانتصار المشترك للقوات المسلحة السوفياتية والمنغولية على الجيش الياباني، على نهر خالخين غول.
وأجرى بوتين والرئيس المنغولي أوغنانغين خورلسوخ محادثات في أولانباتار، اليوم الثلاثاء. كما التقى برئيس وزراء منغوليا لوفسانمسرين أويون إردين ورئيس البرلمان المنغولي دازيغفين أمارباياسجالان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..مصر ترفض محاولة نتنياهو الزج باسمها لعرقلة جهود وساطة13:56 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала