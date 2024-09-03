https://sarabic.ae/20240903/بوتين-فخر-المحاربين-السوفييت-والمنغوليين-على-نهر-خالخين-غول-سيبقى-إلى-الأبد-في-ذاكرة-الشعوب-1092354102.html

بوتين: فخر المحاربين السوفييت والمنغوليين على نهر خالخين غول سيبقى إلى الأبد في ذاكرة الشعوب

بوتين: فخر المحاربين السوفييت والمنغوليين على نهر خالخين غول سيبقى إلى الأبد في ذاكرة الشعوب

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن الإنجاز الذي حققه الجنود السوفييت والمنغوليون على نهر خالخين غول سيبقى إلى الأبد في ذاكرة الشعوب. 03.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-03T13:04+0000

2024-09-03T13:04+0000

2024-09-03T13:04+0000

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وقال بوتين خلال حفل للذكرى الخامسة والثمانين للانتصار المشترك للقوات المسلحة السوفيتية والمنغولية على العسكريين اليابانيين على نهر خالخين غول: "سيبقى إنجازهم إلى الأبد في ذاكرة شعبينا، في تاريخ روسيا ومنغوليا. بفضل شجاعة ومثابرة أبطال خالخين غول، تم إيقاف عدو خطير كان لديه خطط بعيدة المدى لاحتلال منغوليا".وأضاف: "إننا، بالطبع، نتذكر الدعم الملموس الذي قدمه الشعب المنغولي خلال الحرب العالمية الثانية، خلال الحرب الوطنية العظمى".وأكد بوتين أن المفاوضات في منغوليا جرت بطريقة بناءة وذات مغزى ومكنت من تحديد المزيد من الآفاق لشراكة متعددة الأوجه.وقال بوتين: "وفاءً لتقاليد الصداقة العسكرية التي أرساها أجدادنا وآباؤنا، تواصل روسيا ومنغوليا التفاعل بنشاط وتطوير شراكة استراتيجية شاملة".وقال: "نحن نقدر أن منغوليا ملتزمة أيضًا بالتعاون متبادل المنفعة معنا وهذا ما أكدته بوضوح مفاوضاتنا اليوم مع الرئيس (أوخنانغين ) خورلسوخ وغيره من القادة المنغوليين".ويقوم بوتين بزيارة رسمية إلى منغوليا، التي وصلها، مساء أمس الاثنين، للمشاركة في الفعاليات الاحتفالية المخصصة للذكرى الـ 85 للانتصار المشترك للقوات المسلحة السوفياتية والمنغولية على الجيش الياباني، على نهر خالخين غول.وأجرى بوتين والرئيس المنغولي أوغنانغين خورلسوخ محادثات في أولانباتار، اليوم الثلاثاء. كما التقى برئيس وزراء منغوليا لوفسانمسرين أويون إردين ورئيس البرلمان المنغولي دازيغفين أمارباياسجالان.

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