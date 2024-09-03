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أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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روسيا تحتفل بيوم المعرفة في الأول من سبتمبر من كل عام
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"حزب الله" يعلن استهداف 9 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
"حزب الله" يعلن استهداف 9 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
سبوتنيك عربي
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف 9 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 03.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-03T03:10+0000
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بيروت - سبوتنيك. وقال حزب الله في عدة بيانات له، إن عناصره استهدفوا أمس الاثنين "10 مواقع للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث استهدفوا مبنى يستخدمه جنود الجيش الإسرائيلي في مستعمرة المنارة، وفي ‏مستعمرة أفيفيم".وأوضح أحد البيانات، أن الجيش الإسرائيلي قصف 21 بلدة في جنوب لبنان حيث أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على بلدات شيحين، حولا، الجبين مجدلزون، زبقين، ياطر، بليدا، يارون، مركبا، حانين، وقصفوا بالمدفعية الثقيلة بلدات، عيترون، حانين، يارون، شبعا، بليدا، العديسة، وأغارت الطائرات المسيّرة على بلدتي ياطر، والناقورة، ومشّط بالأسلحة المختلفة، بلدات، عيتا الشعب، رميش، وكفركلا.هذا وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، حيث دخلت يومها ال328، وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت ومقتل القيادي في حزب الله فؤاد شكر، ورد حزب الله عليها باستهداف مقر الوحدة 8200 في قاعدة غليلوت شمالي إسرائيل.
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى

"حزب الله" يعلن استهداف 9 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

03:10 GMT 03.09.2024
© Sputnik . Abdul Kader AlBayآثار دمار الممتلكات وكنيسة بلدة يارون الحدودية جنوب لبنان
آثار دمار الممتلكات وكنيسة بلدة يارون الحدودية جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
تابعنا عبر
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف 9 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
بيروت - سبوتنيك. وقال حزب الله في عدة بيانات له، إن عناصره استهدفوا أمس الاثنين "10 مواقع للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث استهدفوا مبنى يستخدمه جنود الجيش الإسرائيلي في مستعمرة المنارة، وفي ‏مستعمرة أفيفيم".

كما قصف عناصر حزب الله انتشارًا لجنود الجيش الإسرائيلي في ‏مرتفع عداثر بقذائف المدفعية، وقصفوا مستعمرات عين ‏يعقوب وجعتون ويحيعام بصليات من صواريخ الكاتيوشا لمرتين على التوالي، وقصفوا موقع المنارة، وموقع زبدين في ‏مزارع شبعا، وموقع الرمثا في تلال ‏كفرشوبا، وموقع بياض بليدا ‏بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة، وفقا لذات البيان.

وأوضح أحد البيانات، أن الجيش الإسرائيلي قصف 21 بلدة في جنوب لبنان حيث أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على بلدات شيحين، حولا، الجبين مجدلزون، زبقين، ياطر، بليدا، يارون، مركبا، حانين، وقصفوا بالمدفعية الثقيلة بلدات، عيترون، حانين، يارون، شبعا، بليدا، العديسة، وأغارت الطائرات المسيّرة على بلدتي ياطر، والناقورة، ومشّط بالأسلحة المختلفة، بلدات، عيتا الشعب، رميش، وكفركلا.
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أمس, 18:53 GMT
هذا وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، حيث دخلت يومها ال328، وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت ومقتل القيادي في حزب الله فؤاد شكر، ورد حزب الله عليها باستهداف مقر الوحدة 8200 في قاعدة غليلوت شمالي إسرائيل.
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