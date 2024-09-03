https://sarabic.ae/20240903/سفير-موسكو-الأوكرانيون-توسلوا-لأمريكا-من-أجل-الذخيرة-والوضع-لن-يتغير-في-ساحة-المعركة-1092328602.html

سفير موسكو: الأوكرانيون توسلوا لأمريكا من أجل الذخيرة والوضع لن يتغير في ساحة المعركة

سفير موسكو: الأوكرانيون توسلوا لأمريكا من أجل الذخيرة والوضع لن يتغير في ساحة المعركة

سبوتنيك عربي

قال السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، اليوم الثلاثاء، إن المسؤولين الأوكرانيين خلال زيارتهم للولايات المتحدة في أواخر أغسطس/آب الماضي، حصلوا على وعود... 03.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-03T00:18+0000

2024-09-03T00:18+0000

2024-09-03T00:34+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أنطونوف

روسيا

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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سبوتنيك. وأضاف أنطونوف للصحفيين، "لا أستبعد أن يكون ممثلو نظام كييف قد تلقوا هذه المرة أيضًا وعودًا إضافية بدعم الإجراءات العسكرية ضد روسيا. أنا واثق من أنه في المستقبل، سيتم إضفاء الطابع الرسمي على كل هذا باعتباره "حزمة" أخرى من إمدادات الأسلحة لأوكرانيا".وتابع السفير الروسي في واشنطن، ممثلو كييف جاءوا إلى واشنطن للحصول على "مساعدات".وأشار إلى أن هدف واشنطن "الساخر"، لا يزال هو نفسه ويتمثل في إلحاق الضرر بروسيا بمساعدة أسلحتها التي وصلت إلى أيدي الأوكرانيين.ويعتقد السفير الروسي في واشنطن، أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على الجلوس مكتوفة الأيدي في الخارج إذا تصاعد الوضع الحالي في أوكرانيا إلى صراع عالمي.وقال أنطونوف، "إن فكرة واشنطن بوضع أوروبا ضد روسيا، باستخدام الأزمة الأوكرانية لهذا الغرض، لن تنجح. لن تكون الولايات المتحدة قادرة على الجلوس مكتوفة الأيدي في الخارج إذا تصاعد الوضع الحالي إلى صراع عالمي".وأكد أن أي إمدادات من المعدات العسكرية الحديثة، سواء كانت طائرات مقاتلة أو صواريخ بعيدة المدى، ناهيك عن إرسال المرتزقة، لن تغير الوضع في ساحة المعركة.

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أنطونوف, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية