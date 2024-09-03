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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240903/سفير-موسكو-الأوكرانيون-توسلوا-لأمريكا-من-أجل-الذخيرة-والوضع-لن-يتغير-في-ساحة-المعركة-1092328602.html
سفير موسكو: الأوكرانيون توسلوا لأمريكا من أجل الذخيرة والوضع لن يتغير في ساحة المعركة
سفير موسكو: الأوكرانيون توسلوا لأمريكا من أجل الذخيرة والوضع لن يتغير في ساحة المعركة
سبوتنيك عربي
قال السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، اليوم الثلاثاء، إن المسؤولين الأوكرانيين خلال زيارتهم للولايات المتحدة في أواخر أغسطس/آب الماضي، حصلوا على وعود... 03.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-03T00:18+0000
2024-09-03T00:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أنطونوف
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك. وأضاف أنطونوف للصحفيين، "لا أستبعد أن يكون ممثلو نظام كييف قد تلقوا هذه المرة أيضًا وعودًا إضافية بدعم الإجراءات العسكرية ضد روسيا. أنا واثق من أنه في المستقبل، سيتم إضفاء الطابع الرسمي على كل هذا باعتباره "حزمة" أخرى من إمدادات الأسلحة لأوكرانيا".وتابع السفير الروسي في واشنطن، ممثلو كييف جاءوا إلى واشنطن للحصول على "مساعدات".وأشار إلى أن هدف واشنطن "الساخر"، لا يزال هو نفسه ويتمثل في إلحاق الضرر بروسيا بمساعدة أسلحتها التي وصلت إلى أيدي الأوكرانيين.ويعتقد السفير الروسي في واشنطن، أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على الجلوس مكتوفة الأيدي في الخارج إذا تصاعد الوضع الحالي في أوكرانيا إلى صراع عالمي.وقال أنطونوف، "إن فكرة واشنطن بوضع أوروبا ضد روسيا، باستخدام الأزمة الأوكرانية لهذا الغرض، لن تنجح. لن تكون الولايات المتحدة قادرة على الجلوس مكتوفة الأيدي في الخارج إذا تصاعد الوضع الحالي إلى صراع عالمي".وأكد أن أي إمدادات من المعدات العسكرية الحديثة، سواء كانت طائرات مقاتلة أو صواريخ بعيدة المدى، ناهيك عن إرسال المرتزقة، لن تغير الوضع في ساحة المعركة.
https://sarabic.ae/20240712/روسيا-الناتو-يعلن-عن-حق-استخدام-القوة-في-أي-مكان-على-كوكب-الأرض-1090722016.html
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أنطونوف, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أنطونوف, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

سفير موسكو: الأوكرانيون توسلوا لأمريكا من أجل الذخيرة والوضع لن يتغير في ساحة المعركة

00:18 GMT 03.09.2024 (تم التحديث: 00:34 GMT 03.09.2024)
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورالسفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف
السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
© Sputnik . Ilya Pitalev
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قال السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، اليوم الثلاثاء، إن المسؤولين الأوكرانيين خلال زيارتهم للولايات المتحدة في أواخر أغسطس/آب الماضي، حصلوا على وعود إضافية بدعم الإجراءات العسكرية ضد روسيا من السلطات الأمريكية.
سبوتنيك. وأضاف أنطونوف للصحفيين، "لا أستبعد أن يكون ممثلو نظام كييف قد تلقوا هذه المرة أيضًا وعودًا إضافية بدعم الإجراءات العسكرية ضد روسيا. أنا واثق من أنه في المستقبل، سيتم إضفاء الطابع الرسمي على كل هذا باعتباره "حزمة" أخرى من إمدادات الأسلحة لأوكرانيا".
وتابع السفير الروسي في واشنطن، ممثلو كييف جاءوا إلى واشنطن للحصول على "مساعدات".
وأكد رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية، "لقد توسلوا للحصول على الصواريخ والذخيرة والمال. لقد وجدوا الدعم الكامل هنا".
وأشار إلى أن هدف واشنطن "الساخر"، لا يزال هو نفسه ويتمثل في إلحاق الضرر بروسيا بمساعدة أسلحتها التي وصلت إلى أيدي الأوكرانيين.
ويعتقد السفير الروسي في واشنطن، أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على الجلوس مكتوفة الأيدي في الخارج إذا تصاعد الوضع الحالي في أوكرانيا إلى صراع عالمي.
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وقال أنطونوف، "إن فكرة واشنطن بوضع أوروبا ضد روسيا، باستخدام الأزمة الأوكرانية لهذا الغرض، لن تنجح. لن تكون الولايات المتحدة قادرة على الجلوس مكتوفة الأيدي في الخارج إذا تصاعد الوضع الحالي إلى صراع عالمي".
وأكد أن أي إمدادات من المعدات العسكرية الحديثة، سواء كانت طائرات مقاتلة أو صواريخ بعيدة المدى، ناهيك عن إرسال المرتزقة، لن تغير الوضع في ساحة المعركة.
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