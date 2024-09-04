الجيش الأمريكي تعلن تدمير منظومة صواريخ لـ"أنصار الله" في اليمن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:17 GMT
14 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
09:43 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم المعرفة في الأول من سبتمبر من كل عام
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
12:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: تركيا مستعدة للإنسحاب العسكري من سوريا
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح إضراب اتحاد العمال في الضغط على نتانياهو لقبول صفقة الأسرى
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال البيدجا بداية للصراعات وتصفية الحسابات في ليبيا
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
08:33 GMT
27 د
On air
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
11:47 GMT
13 د
On air
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يتوقع إنشاء الإمارات لمنظومة مالية للتبادل بالعملات الوطنية مع "بريكس"
16:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
العلماء يحددون عوامل رئيسية قد تتنبأ بالتدهور المعرفي..
17:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
غزة.. هل تتجه إدارة بايدن لمعاقبة نتنياهو لإفشاله صفقة تبادل الأسرى؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240904/الجيش-الأمريكي-تعلن-تدمير-منظومة-صواريخ-لـأنصار-الله-في-اليمن-1092372903.html
الجيش الأمريكي تعلن تدمير منظومة صواريخ لـ"أنصار الله" في اليمن
الجيش الأمريكي تعلن تدمير منظومة صواريخ لـ"أنصار الله" في اليمن
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها دمرت منظومة صواريخ تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، ضمن عمليات عسكرية تنفذها الولايات... 04.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-04T00:24+0000
2024-09-04T00:24+0000
أنصار الله
أخبار اليمن الأن
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/i/logo/logo-social.png
القاهرة - سبوتنيك. وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في تحديث عبر منصة "إكس"، إن "قوات القيادة المركزية نجحت خلال الـ24 ساعة الماضية في تدمير منظومة صواريخ للحوثيين المدعومين من إيران في منطقة يسيطرون عليها في اليمن".وأضافت: "تبين أن هذا النظام يشكل تهديداً وشيكاً للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة"، مشيرةً إلى أنه "تم اتخاذ هذا الإجراء لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أماناً للسفن الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية".ويأتي البيان الأمريكي بعد يومين من إعلان "أنصار الله" يوم الاثنين الماضي، مهاجمة سفينة تجارية تُدعى (بلو لاجون ون) في البحر الأحمر، مؤكدةً إصابتها بـ "عددٍ من الصواريخ المناسبة والطائرات المُسيرة"، مشيرةً إلى أن الهجوم يأتي على خلفية "انتهاك" الشركة المالكة للسفينة قرار الجماعة منع المرور إلى الموانئ الإسرائيلية، إسناداً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وفي وقت سابق، أكد زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي استمرار هجمات جماعته ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، عبر البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن، والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط، حتى إيقاف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وكشفت "أنصار الله" في 22 آب/أغسطس الماضي عن ارتفاع عدد السفن المستهدفة من قواتها لارتباطها بإسرائيل أو انتهاكها لقرار الجماعة بمنع مرور السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إلى 182 سفينة.وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 كانون الثاني/يناير الماضي تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحر الأحمر والبحر العربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية رداً على الغارات الجوية.وفي العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله" أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني والفصائل الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية في 26 آذار/مارس 2015 عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20240903/الجيش-الأمريكي-يتهم-أنصار-الله-باستهداف-ناقلتي-نفط-إحداهما-سعودية-في-البحر-الأحمر-1092329055.html
https://sarabic.ae/20240902/أنصار-الله-تعلن-عن-استهداف-سفينة-بلو-لاغون-في-البحر-الأحمر-1092326946.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أنصار الله, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل
أنصار الله, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل

الجيش الأمريكي تعلن تدمير منظومة صواريخ لـ"أنصار الله" في اليمن

00:24 GMT 04.09.2024
تابعنا عبر
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها دمرت منظومة صواريخ تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، ضمن عمليات عسكرية تنفذها الولايات المتحدة وبريطانيا، على خلفية هجمات بحرية تشنها الجماعة منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في تحديث عبر منصة "إكس"، إن "قوات القيادة المركزية نجحت خلال الـ24 ساعة الماضية في تدمير منظومة صواريخ للحوثيين المدعومين من إيران في منطقة يسيطرون عليها في اليمن".
مجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
الجيش الأمريكي يتهم "أنصار الله" باستهداف ناقلتي نفط إحداهما سعودية في البحر الأحمر
أمس, 02:17 GMT
وأضافت: "تبين أن هذا النظام يشكل تهديداً وشيكاً للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة"، مشيرةً إلى أنه "تم اتخاذ هذا الإجراء لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أماناً للسفن الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية".
ويأتي البيان الأمريكي بعد يومين من إعلان "أنصار الله" يوم الاثنين الماضي، مهاجمة سفينة تجارية تُدعى (بلو لاجون ون) في البحر الأحمر، مؤكدةً إصابتها بـ "عددٍ من الصواريخ المناسبة والطائرات المُسيرة"، مشيرةً إلى أن الهجوم يأتي على خلفية "انتهاك" الشركة المالكة للسفينة قرار الجماعة منع المرور إلى الموانئ الإسرائيلية، إسناداً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وفي وقت سابق، أكد زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي استمرار هجمات جماعته ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، عبر البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن، والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط، حتى إيقاف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وكشفت "أنصار الله" في 22 آب/أغسطس الماضي عن ارتفاع عدد السفن المستهدفة من قواتها لارتباطها بإسرائيل أو انتهاكها لقرار الجماعة بمنع مرور السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إلى 182 سفينة.
مدمرة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2024
"أنصار الله" تعلن عن استهداف سفينة "بلو لاغون" في البحر الأحمر
2 سبتمبر, 20:05 GMT
وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 كانون الثاني/يناير الماضي تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحر الأحمر والبحر العربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية رداً على الغارات الجوية.
وفي العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله" أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
وبين الحين والآخر تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني والفصائل الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية في 26 آذار/مارس 2015 عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مصر ترفض محاولة نتنياهو الزج باسمها لعرقلة جهود وساطةأمس, 21:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала