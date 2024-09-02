https://sarabic.ae/20240902/أنصار-الله-تعلن-عن-استهداف-سفينة-بلو-لاغون-في-البحر-الأحمر-1092326946.html
"أنصار الله" تعلن عن استهداف سفينة "بلو لاغون" في البحر الأحمر
"أنصار الله" تعلن عن استهداف سفينة "بلو لاغون" في البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، أنها نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت فيها سفينة "بلو لاغون" في البحر الأحمر، بواسطة الطائرات المُسيرة... 02.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-02T20:05+0000
2024-09-02T20:05+0000
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وقال المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان له: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة "بلو لاغون 1" في البحرِ الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ المناسبة وعدد من الطائرات المسيّرة، وقد أصيبت إصابة مباشرةً". وتابع: "نُفذت العملية بشكل مشترك بين القوة الصاروخية والقوات البحرية وسلاح الجو المسيّر".وأضاف سريع: "تجدد القوات المسلحة اليمنية تحذيراتها لكافة الشركات، التي تتعامل مع العدو الإسرائيلي، بأن سفنها سوف تتعرض للاستهداف خلال مرورها في منطقة العمليات البحرية المعلن عنها وبغض النظر عن وجهتها".وكشفت "أنصار الله"، في 22 أغسطس/ آب الماضي، عن ارتفاع عدد السفن المستهدفة من قواتها لـ"ارتباطها بإسرائيل وانتهاكها قرار الجماعة بمنع مرور السفن المتجهة للمواني الإسرائيلية"، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى 182 سفينة.وبدأت أمريكا وبريطانيا، في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف لتشمل السفن الأميركية والبريطانية رداً على الغارات الجوية.وفي العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت "أنصار الله"، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
https://sarabic.ae/20240902/أنصار-الله-تحمل-أمريكا-وبريطانيا-مسؤولية-أي-تسرب-من-سفينة-نفطية-متضررة-بهجوم-للجماعة-1092291773.html
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طوفان الأقصى, أخبار اليمن الأن, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
طوفان الأقصى, أخبار اليمن الأن, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"أنصار الله" تعلن عن استهداف سفينة "بلو لاغون" في البحر الأحمر
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، أنها نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت فيها سفينة "بلو لاغون" في البحر الأحمر، بواسطة الطائرات المُسيرة والصواريخ.
وقال المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان له: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة "بلو لاغون 1" في البحرِ الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ المناسبة وعدد من الطائرات المسيّرة، وقد أصيبت إصابة مباشرةً".
وأضاف: "جاء استهداف السفينة بعد انتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".
وتابع: "نُفذت العملية بشكل مشترك بين القوة الصاروخية والقوات البحرية وسلاح الجو المسيّر".
وأضاف سريع: "تجدد القوات المسلحة اليمنية تحذيراتها لكافة الشركات، التي تتعامل مع العدو الإسرائيلي، بأن سفنها سوف تتعرض للاستهداف خلال مرورها في منطقة العمليات البحرية المعلن عنها وبغض النظر عن وجهتها".
واستطرد قائلا إن "عمليات القوات المسلحة اليمنية مستمرة في الانتصار للشعب الفلسطيني المظلوم ولمقاومته الباسلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وكشفت "أنصار الله"، في 22 أغسطس/ آب الماضي، عن ارتفاع عدد السفن المستهدفة من قواتها لـ"ارتباطها بإسرائيل وانتهاكها قرار الجماعة بمنع مرور السفن المتجهة للمواني الإسرائيلية"، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى 182 سفينة.
وبدأت أمريكا وبريطانيا، في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف لتشمل السفن الأميركية والبريطانية رداً على الغارات الجوية.
وفي العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت "أنصار الله"، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية
في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.