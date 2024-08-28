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وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
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مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:32 GMT
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مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
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لماذا لم تنجح الأندية الإيطالية بالفوز في دوري أبطال أوروبا منذ العام ألفين وعشرة
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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المبعوث الأممي إلى اليمن يدعو "أنصار الله" لخفض التصعيد وإطلاق سراح الموظفين الأمميين
المبعوث الأممي إلى اليمن يدعو "أنصار الله" لخفض التصعيد وإطلاق سراح الموظفين الأمميين
سبوتنيك عربي
دعا هانس غروندبرغ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، اليوم الأربعاء، جماعة "أنصار الله"، إلى خفض التصعيد في عموم البلاد، والإفراج الفوري وغير... 28.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-28T11:32+0000
2024-08-28T11:32+0000
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جاء ذلك خلال لقاء جمع غروندبرغ، مع رئيس وفد جماعة "أنصار الله" محمد عبد السلام، في العاصمة العُمانية مسقط، حسب بيان صدر عن مكتب المبعوث الأممي.وأفاد البيان أن "غروندبرغ، اختتم زيارة إلى مسقط، حيث عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين العُمانيين، وأعرب خلال اجتماعاته، عن تقديره للدور العُماني في تعزيز جهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن".وأكد غروندبرغ، على الحاجة الملحة لخفض التصعيد في جميع أنحاء اليمن، مشددًا على أهمية وضع مصالح اليمنيين في المقدمة ودعا إلى حوار بناء.واعتقلت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في يونيو/ حزيران الماضي، 11 موظفا في الأمم المتحدة، بينهم 6 يعملون في مكتب المفوضية، إضافة إلى أكثر من 50 موظفا في منظمات غير حكومية وآخر في سفارة، بحسب الأمم المتحدة.وأكدت "أنصار الله"، حينها، أنها اعتقلت أعضاء في "شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية" يعملون تحت ستار المنظمات الإنسانية، وهي اتهامات نفتها الأمم المتحدة بشكل قاطع.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عن توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله"، إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة استمر 6 أشهر.وتسيطر "أنصار الله"، منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 من مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20240814/الحكومة-اليمنية-تدعو-الأمم-المتحدة-لنقل-مقراتها-إلى-عدن-1091724269.html
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أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي

المبعوث الأممي إلى اليمن يدعو "أنصار الله" لخفض التصعيد وإطلاق سراح الموظفين الأمميين

11:32 GMT 28.08.2024
© Sputnik . Stringerقصف العاصمة اليمنية صنعاء
قصف العاصمة اليمنية صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2024
© Sputnik . Stringer
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دعا هانس غروندبرغ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، اليوم الأربعاء، جماعة "أنصار الله"، إلى خفض التصعيد في عموم البلاد، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين الأمميين المختطفين من قبل الجماعة، بحسب قوله.
جاء ذلك خلال لقاء جمع غروندبرغ، مع رئيس وفد جماعة "أنصار الله" محمد عبد السلام، في العاصمة العُمانية مسقط، حسب بيان صدر عن مكتب المبعوث الأممي.
وأفاد البيان أن "غروندبرغ، اختتم زيارة إلى مسقط، حيث عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين العُمانيين، وأعرب خلال اجتماعاته، عن تقديره للدور العُماني في تعزيز جهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن".
وأكد غروندبرغ، على الحاجة الملحة لخفض التصعيد في جميع أنحاء اليمن، مشددًا على أهمية وضع مصالح اليمنيين في المقدمة ودعا إلى حوار بناء.
واعتقلت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في يونيو/ حزيران الماضي، 11 موظفا في الأمم المتحدة، بينهم 6 يعملون في مكتب المفوضية، إضافة إلى أكثر من 50 موظفا في منظمات غير حكومية وآخر في سفارة، بحسب الأمم المتحدة.
وأكدت "أنصار الله"، حينها، أنها اعتقلت أعضاء في "شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية" يعملون تحت ستار المنظمات الإنسانية، وهي اتهامات نفتها الأمم المتحدة بشكل قاطع.
الانفصاليين الجنوبيين في اليمن المدعومين من الإمارات العربية المتحدة خلال مسيرة في مدينة الميناء الجنوبي في عدن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
الحكومة اليمنية تدعو الأمم المتحدة لنقل مقراتها إلى عدن
14 أغسطس, 09:48 GMT
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عن توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله"، إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة استمر 6 أشهر.
وتسيطر "أنصار الله"، منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 من مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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