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https://sarabic.ae/20240902/أنصار-الله-تحمل-أمريكا-وبريطانيا-مسؤولية-أي-تسرب-من-سفينة-نفطية-متضررة-بهجوم-للجماعة-1092291773.html
أنصار الله" تحمل أمريكا وبريطانيا مسؤولية أي تسرب من سفينة نفطية متضررة بهجوم للجماعة
أنصار الله" تحمل أمريكا وبريطانيا مسؤولية أي تسرب من سفينة نفطية متضررة بهجوم للجماعة
سبوتنيك عربي
حمّلت جماعة "أنصار الله"، اليوم الاثنين، أمريكا وبريطانيا، مسؤولية حدوث أي تسرب من سفينة نفطية متضررة إثر هجوم سابق للجماعة استهدفها جنوب البحر الأحمر. 02.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-02T01:09+0000
2024-09-02T02:09+0000
أنصار الله
الولايات المتحدة الأمريكية
بريطانيا
ناقلة نفط
العالم العربي
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
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القاهرة - سبوتنيك. وقال عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" محمد علي الحوثي، عبر منصة "إكس"، "نحمل أمريكا وبريطانيا مسؤولية أي تسرب من (سونيون)".يأتي موقف القيادي في "أنصار الله" بعد إعلان الجماعة، يوم السبت الماضي، أن من المقرر وصول قاطرات، يوم الأحد، للبدء في سحب السفينة النفطية "سونيون" المعطلة جنوب البحر الأحمر.ويوم الخميس الماضي، بثت "أنصار الله"، مشاهد لاقتحام قواتها سفينة نفطية اسمها "سونيون" وتفخيخها جنوب البحر الأحمر، وذلك عقب إخلاء المهمة البحرية الأوروبية "أسبيدس"، طاقم السفينة المحملة بـ 150 ألف طن من النفط الخام، إثر تعرضها لهجوم تبنته الجماعة يوم الخميس (22 أغسطس/ آب الماضي)، بالزوارق الحربية والصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المُسيرة في البحر الأحمر، مؤكدةً أنها معرضة للغرق.وكشفت "أنصار الله"، في 22 أغسطس الماضي، عن ارتفاع عدد السفن المستهدفة من قواتها لارتباطها بإسرائيل وانتهاكها قرار الجماعة بمنع مرور السفن المتجهة للموانئ الإسرائيلية، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى 182 سفينة.وبدأت أمريكا وبريطانيا في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف لتشمل السفن الأميركية والبريطانية رداً على الغارات الجوية.وفي العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت "أنصار الله"، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني والفصائل الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.
https://sarabic.ae/20240831/إصابة-18-شخصا-في-انفجار-صهريج-غاز-بمدينة-عدن-اليمنية-فيديو-1092246308.html
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أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, ناقلة نفط, العالم العربي, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, ناقلة نفط, العالم العربي, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى

أنصار الله" تحمل أمريكا وبريطانيا مسؤولية أي تسرب من سفينة نفطية متضررة بهجوم للجماعة

01:09 GMT 02.09.2024 (تم التحديث: 02:09 GMT 02.09.2024)
© Photo / المكتب الإعلامي لجماعة أنصار اللهمحمد الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى لـ "أنصار الله" في اليمن
محمد الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى لـ أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2024
© Photo / المكتب الإعلامي لجماعة أنصار الله
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حمّلت جماعة "أنصار الله"، اليوم الاثنين، أمريكا وبريطانيا، مسؤولية حدوث أي تسرب من سفينة نفطية متضررة إثر هجوم سابق للجماعة استهدفها جنوب البحر الأحمر.
القاهرة - سبوتنيك. وقال عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" محمد علي الحوثي، عبر منصة "إكس"، "نحمل أمريكا وبريطانيا مسؤولية أي تسرب من (سونيون)".

وأضاف في تغريدة أخرى: "تحميل أمريكا وبريطانيا مسؤولية أي تسرب من (سونيون) حتى أثناء قطرها له أسباب قد نوضحها لو استدعى الأمر ذلك".

يأتي موقف القيادي في "أنصار الله" بعد إعلان الجماعة، يوم السبت الماضي، أن من المقرر وصول قاطرات، يوم الأحد، للبدء في سحب السفينة النفطية "سونيون" المعطلة جنوب البحر الأحمر.
ويوم الخميس الماضي، بثت "أنصار الله"، مشاهد لاقتحام قواتها سفينة نفطية اسمها "سونيون" وتفخيخها جنوب البحر الأحمر، وذلك عقب إخلاء المهمة البحرية الأوروبية "أسبيدس"، طاقم السفينة المحملة بـ 150 ألف طن من النفط الخام، إثر تعرضها لهجوم تبنته الجماعة يوم الخميس (22 أغسطس/ آب الماضي)، بالزوارق الحربية والصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المُسيرة في البحر الأحمر، مؤكدةً أنها معرضة للغرق.
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وكشفت "أنصار الله"، في 22 أغسطس الماضي، عن ارتفاع عدد السفن المستهدفة من قواتها لارتباطها بإسرائيل وانتهاكها قرار الجماعة بمنع مرور السفن المتجهة للموانئ الإسرائيلية، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى 182 سفينة.
وبدأت أمريكا وبريطانيا في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف لتشمل السفن الأميركية والبريطانية رداً على الغارات الجوية.
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وفي العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت "أنصار الله"، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
وبين الحين والآخر تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني والفصائل الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.
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