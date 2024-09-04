https://sarabic.ae/20240904/السلطات-المغربية-تفتح-تحقيقا-بـإغراق-السوق-المحلية-بمصابيح-الإنارة-العامة-المستوردة-1092378026.html

السلطات المغربية تفتح تحقيقا بـ"إغراق" السوق المحلية بمصابيح الإنارة العامة المستوردة

السلطات المغربية تفتح تحقيقا بـ"إغراق" السوق المحلية بمصابيح الإنارة العامة المستوردة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة المغربية، بدء إجراءات تحقيق لمكافحة "الإغراق" بحق واردات مصابيح "LED" للإضاءة العامة القادمة من الصين، ابتداء من 2 سبتمبر/ أيلول... 04.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-04T08:22+0000

2024-09-04T08:22+0000

2024-09-04T08:22+0000

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وقالت الوزارة المغربية، في بيان لها، إنها ستستمع إلى إفادات مستوردين ومصدرين مغاربة وصينيين، بناء على مستندات ومعطيات توصلت لها، مؤكدة أنها "اتخذت هذا القرار بناءً على شكوى تقدمت بها شركة "لكس لايتينغ" المغربية، الرائدة في إنتاج مصابيح "LED"، والتي تمثل الجزء الأكبر من الإنتاج الوطني بنسبة تصل إلى 82%، حيث قررت الوزارة فتح تحقيق لمكافحة الإغراق لحماية الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة"، بحسب قولها.وأظهرت الدراسات التي أجرتها الوزارة أن "هامش الإغراق في واردات مصابيح "LED" يفوق بكثير الحد المسموح به قانونًا والمتمثل في 2%، مما يثبت وجود بيع متعمد لهذه المنتجات بأسعار أقل من تكاليف إنتاجها".وأشارت الوزارة المغربية إلى أن "الإغراق في واردات مصابيح "LED" الصينية قد أسفر عن أضرار كبيرة للصناعة الوطنية، حيث أدى إلى انخفاض الإنتاج وفقدان الحصة السوقية وتدهور الأوضاع المالية للشركات المحلية".وسيستمر التحقيق، الذي بدأته الوزارة لمدة عام كامل، قابل للتمديد، وذلك لدراسة الفترة من يوليو/ تموز 2023 إلى يونيو/ حزيران 2024، والتي تشمل الفترة التي يُشتبه خلالها بوجود ممارسات إغراق، بالإضافة إلى دراسة تأثير هذه الممارسات على الصناعة الوطنية خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني 2020 إلى يونيو/ حزيران 2024.

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