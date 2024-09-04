السيسي يصل إلى أنقرة في زيارة هي الأولى منذ 12 عاما

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
08:33 GMT
27 د
On air
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
11:47 GMT
13 د
On air
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يتوقع إنشاء الإمارات لمنظومة مالية للتبادل بالعملات الوطنية مع "بريكس"
16:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
العلماء يحددون عوامل رئيسية قد تتنبأ بالتدهور المعرفي..
17:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
غزة.. هل تتجه إدارة بايدن لمعاقبة نتنياهو لإفشاله صفقة تبادل الأسرى؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد انضمام دول جديدة.. آليات عمل بريكس لنشأة قوة اقتصادية كبرى
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
08:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال البيدجا بداية للصراعات وتصفية الحسابات في ليبيا
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
12:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240904/السيسي-يصل-إلى-أنقرة-في-زيارة-هي-الأولى-منذ-12-عاما-1092386753.html
السيسي يصل إلى أنقرة في زيارة هي الأولى منذ 12 عاما
السيسي يصل إلى أنقرة في زيارة هي الأولى منذ 12 عاما
سبوتنيك عربي
أعلنت الرئاسة المصرية، وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة التركية أنقرة، في زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. 04.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-04T11:04+0000
2024-09-04T11:04+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار تركيا اليوم
الرئيس عبدالفتاح السيسي
رجب طيب أردوغان
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/0e/1086074660_0:125:2945:1782_1920x0_80_0_0_a1140ac4da35b9508cecc7206ad8952b.jpg
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير أحمد فهمي، في بيان له، إن "الرئيس رجب طيب أردوغان، كان على رأس مستقبلي الرئيس السيسي، بمطار أنقرة".من جهته، أعرب الرئيس المصري، عن سعادته البالغة بزيارته الأولى للجمهورية التركية، ولقاءه الرئيس رجب طيب أردوغان، مضيفا: "تجمع بين دولتينا العريقتين علاقات تاريخية وشعبية متأصلة الجذور، كما تربطهما علاقات سياسية قوية منذ تأسيس الجمهورية التركية على يد الزعيم المؤسس مصطفى كمال أتاتورك".وتابع السيسي: "لعل زيارتي اليوم، ومن قبلها زيارة الرئيس أردوغان للقاهرة، تعكس الإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون بين مصر وتركيا، استناداً لدورهما المحوري في محيطهما الإقليمي والدولي، وبما يلبي طموحات وتطلعات شعبينا الشقيقين".وكانت الرئاسة المصرية، قد أفادت في وقت سابق اليوم من الأربعاء، أن "زيارة السيسي، التاريخية لتركيا تمثل محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين، وتأسيساً لمرحلة جديدة من الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، سواء ثنائياً أو على مستوى الإقليم، الذي يشهد تحديات جمة تتطلب التشاور والتنسيق بين البلدين".وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أنه "من المقرر أن يتناول لقاء الرئيسين سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها جهود وقف إطلاق النار بغزة وإنهاء المأساة الإنسانية بالقطاع، وخفض التصعيد في الشرق الأوسط".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد زار مصر في فبراير/ شباط الماضي، في أولى زياراته للبلاد منذ تولي السيسي الحكم، والتي تعد تتويجا لمسيرة تطبيع العلاقات بين البلدين.كما التقى الرئيسان، في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، على هامش قمة "مجموعة العشرين" في العاصمة الهندية نيودلهي، واستعرضا العلاقات الثنائية والتبادل التجاري والتعاون في مجال الطاقة بين البلدين.وكانت مصر، قد أعلنت في 4 يوليو/ تموز 2023، رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تركيا إلى درجة السفراء، وذلك في إطار تحسن العلاقات بين البلدين بعد قطيعة دامت سنوات، ورشحت السفير عمرو الحمامي سفيرا لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شين سفيرا لها بالقاهرة، وفق بيان الخارجية المصرية.وفي 3 يونيو/ حزيران 2023، توجه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، حينها إلى العاصمة التركية أنقرة، للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس التركي، بعد إعلان اللجنة العليا التركية للانتخابات فوزه بالانتخابات الرئاسية.كما هنأ الرئيس المصري نظيره التركي بفوزه، واتفق الرئيسان خلال اتصال هاتفي، في 29 مايو/ أيار 2023، على تحسين العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء.واتفقت القاهرة وأنقرة، خلال زيارة قام بها وزير الخارجية المصري إلى العاصمة التركية، في نيسان/ أبريل الماضي، على إطار زمني محدد للارتقاء بالعلاقات الدبلوماسية، علاوة على التحضير لعقد قمة بين الرئيسين.وشهدت العلاقات بين مصر وتركيا، فترة غلب عليها الفتور والتوتر، بعد ثورة 30 يونيو/ حزيران 2013، التي أطاحت بالرئيس المصري الراحل، محمد مرسي، إذ اعتبرت تركيا، التي كانت من أبرز الداعمين لمرسي، ما حدث "انقلابا على الشرعية".
https://sarabic.ae/20240904/سفير-تركيا-في-القاهرة-لـسبوتنيك-زيارة-السيسي-تاريخية-ونعمل-لتطوير-العلاقات-في-المجالات-كافة-1092381648.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/0e/1086074660_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_adcc9faa5b51cc8c881b8e435492d4f8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي, رجب طيب أردوغان, أخبار العالم الآن, العالم
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي, رجب طيب أردوغان, أخبار العالم الآن, العالم

السيسي يصل إلى أنقرة في زيارة هي الأولى منذ 12 عاما

11:04 GMT 04.09.2024
© AP Photo / Turkish Presidencyالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2024
© AP Photo / Turkish Presidency
تابعنا عبر
أعلنت الرئاسة المصرية، وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة التركية أنقرة، في زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير أحمد فهمي، في بيان له، إن "الرئيس رجب طيب أردوغان، كان على رأس مستقبلي الرئيس السيسي، بمطار أنقرة".
من جهته، أعرب الرئيس المصري، عن سعادته البالغة بزيارته الأولى للجمهورية التركية، ولقاءه الرئيس رجب طيب أردوغان، مضيفا: "تجمع بين دولتينا العريقتين علاقات تاريخية وشعبية متأصلة الجذور، كما تربطهما علاقات سياسية قوية منذ تأسيس الجمهورية التركية على يد الزعيم المؤسس مصطفى كمال أتاتورك".
وتابع السيسي: "لعل زيارتي اليوم، ومن قبلها زيارة الرئيس أردوغان للقاهرة، تعكس الإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون بين مصر وتركيا، استناداً لدورهما المحوري في محيطهما الإقليمي والدولي، وبما يلبي طموحات وتطلعات شعبينا الشقيقين".
وكانت الرئاسة المصرية، قد أفادت في وقت سابق اليوم من الأربعاء، أن "زيارة السيسي، التاريخية لتركيا تمثل محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين، وتأسيساً لمرحلة جديدة من الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، سواء ثنائياً أو على مستوى الإقليم، الذي يشهد تحديات جمة تتطلب التشاور والتنسيق بين البلدين".
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أنه "من المقرر أن يتناول لقاء الرئيسين سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها جهود وقف إطلاق النار بغزة وإنهاء المأساة الإنسانية بالقطاع، وخفض التصعيد في الشرق الأوسط".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد زار مصر في فبراير/ شباط الماضي، في أولى زياراته للبلاد منذ تولي السيسي الحكم، والتي تعد تتويجا لمسيرة تطبيع العلاقات بين البلدين.
كما التقى الرئيسان، في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، على هامش قمة "مجموعة العشرين" في العاصمة الهندية نيودلهي، واستعرضا العلاقات الثنائية والتبادل التجاري والتعاون في مجال الطاقة بين البلدين.
السفير التركي لدى مصر صالح موتلو شين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2024
سفير تركيا في القاهرة لـ"سبوتنيك": زيارة السيسي تاريخية ونعمل لتطوير العلاقات في المجالات كافة
09:50 GMT
وكانت مصر، قد أعلنت في 4 يوليو/ تموز 2023، رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تركيا إلى درجة السفراء، وذلك في إطار تحسن العلاقات بين البلدين بعد قطيعة دامت سنوات، ورشحت السفير عمرو الحمامي سفيرا لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شين سفيرا لها بالقاهرة، وفق بيان الخارجية المصرية.
وفي 3 يونيو/ حزيران 2023، توجه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، حينها إلى العاصمة التركية أنقرة، للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس التركي، بعد إعلان اللجنة العليا التركية للانتخابات فوزه بالانتخابات الرئاسية.
كما هنأ الرئيس المصري نظيره التركي بفوزه، واتفق الرئيسان خلال اتصال هاتفي، في 29 مايو/ أيار 2023، على تحسين العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء.
واتفقت القاهرة وأنقرة، خلال زيارة قام بها وزير الخارجية المصري إلى العاصمة التركية، في نيسان/ أبريل الماضي، على إطار زمني محدد للارتقاء بالعلاقات الدبلوماسية، علاوة على التحضير لعقد قمة بين الرئيسين.
وشهدت العلاقات بين مصر وتركيا، فترة غلب عليها الفتور والتوتر، بعد ثورة 30 يونيو/ حزيران 2013، التي أطاحت بالرئيس المصري الراحل، محمد مرسي، إذ اعتبرت تركيا، التي كانت من أبرز الداعمين لمرسي، ما حدث "انقلابا على الشرعية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بن غفير يطالب بقطع الكهرباء والوقود عن غزة06:53 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала