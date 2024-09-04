https://sarabic.ae/20240904/الصين-أمن-الدولة-يحذر-الطلاب-من-الوقوع-في-العشق-الممنوع-فما-هو-1092398147.html
الصين.. أمن الدولة يحذر الطلاب من الوقوع في "العشق الممنوع".. فما هو؟
الصين.. أمن الدولة يحذر الطلاب من الوقوع في "العشق الممنوع".. فما هو؟
سبوتنيك عربي
أصدرت وزارة أمن الدولة الصينية، اليوم الأربعاء، تحذيراتها للطلاب ممن يمكنهم الوصول إلى معلومات حساسة، من الوقوع في علاقات حب مع "الرجال ذوي الملامح الجذابة... 04.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-04T17:50+0000
2024-09-04T17:50+0000
2024-09-04T17:50+0000
مجتمع
العالم
أخبار العالم الآن
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102342/58/1023425806_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_1173cf0fc075051e2fb799c51665d075.jpg
وأوضحت الوزارة أن تحذيرها للطلاب يأتي في ظل إمكانية أن يتلاعب هؤلاء بمشاعرهم في مسعى لاجتذابهم للتجسس لصالح جهات أجنبية، وهو ما يعرض الأمن القومي للخطر، بحسب موقع "hongkongfp".جاء ذلك في تحذيرات مفصلة للطلاب عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "وي تشات"، مشيرة إلى أن تحقيقات الأجهزة الأمنية أسفرت عن اكتشاف عمليات استقطاب موجهة للطلاب الشباب بشكل خاص، تنفذها عناصر من أجهزة الاستخبارات الأجنبية "مستغلة الفضول القوي للشباب ورغبتهم في تجربة أشياء جديدة".يأتي ذلك في إطار سياسة الصين التي تشدد الإجراءات ضد التهديدات المحتملة لأمنها القومي، إذ أصدرت عدة تحذيرات هذا العام لمواطنيها وكشفت عن حالات تجسس رصدتها.وأضافت الوزارة أن عملاء وكالات المخابرات الأجنبية يستهدفون طلاب الجامعات الذين لديهم إمكانية الوصول إلى بيانات بحثية علمية سرية وحساسة، ويتنكرون في هيئة باحثين جامعيين وموظفين في مؤسسات للبحث العلمي وشركات استشارات، حيث يغوون الطلاب الشباب "بفرص عمل بدوام جزئي وبأجر مرتفع تحت مسمى أبحاث السوق والتبادل الأكاديمي".وشددت على أن هؤلاء العملاء يظهرون للشباب والشابات "كرجال بملامح جذابة ونساء فاتنات، ويبدون لهم مشاعر حب دافئة واهتماما لاستدراج الطلاب إلى فخ الحب المزيف".
https://sarabic.ae/20240828/كوريا-الجنوبية-مسؤول-في-المخابرات-يقر-بالتجسس-لصالح-عميل-صيني-1092177046.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102342/58/1023425806_248:0:2841:1945_1920x0_80_0_0_e25b88e1df573c5f37ab876b2464e2b7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الصين
العالم, أخبار العالم الآن, الصين
الصين.. أمن الدولة يحذر الطلاب من الوقوع في "العشق الممنوع".. فما هو؟
أصدرت وزارة أمن الدولة الصينية، اليوم الأربعاء، تحذيراتها للطلاب ممن يمكنهم الوصول إلى معلومات حساسة، من الوقوع في علاقات حب مع "الرجال ذوي الملامح الجذابة والنساء الفاتنات".
وأوضحت الوزارة أن تحذيرها للطلاب يأتي في ظل إمكانية أن يتلاعب هؤلاء بمشاعرهم في مسعى لاجتذابهم للتجسس لصالح جهات أجنبية، وهو ما يعرض الأمن القومي للخطر، بحسب موقع
"hongkongfp".
جاء ذلك في تحذيرات مفصلة للطلاب عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "وي تشات"، مشيرة إلى أن تحقيقات الأجهزة الأمنية أسفرت عن اكتشاف عمليات استقطاب موجهة للطلاب الشباب بشكل خاص، تنفذها عناصر من أجهزة الاستخبارات الأجنبية "مستغلة الفضول القوي للشباب ورغبتهم في تجربة أشياء جديدة".
يأتي ذلك في إطار سياسة الصين التي تشدد الإجراءات ضد التهديدات المحتملة لأمنها القومي، إذ أصدرت عدة تحذيرات هذا العام لمواطنيها وكشفت عن حالات تجسس رصدتها.
وأضافت الوزارة أن عملاء وكالات المخابرات
الأجنبية يستهدفون طلاب الجامعات الذين لديهم إمكانية الوصول إلى بيانات بحثية علمية سرية وحساسة، ويتنكرون في هيئة باحثين جامعيين وموظفين في مؤسسات للبحث العلمي وشركات استشارات، حيث يغوون الطلاب الشباب "بفرص عمل بدوام جزئي وبأجر مرتفع تحت مسمى أبحاث السوق والتبادل الأكاديمي".
وشددت على أن هؤلاء العملاء يظهرون للشباب والشابات "كرجال بملامح جذابة ونساء فاتنات، ويبدون لهم مشاعر حب دافئة واهتماما لاستدراج الطلاب إلى فخ الحب المزيف".