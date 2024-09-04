الصين.. أمن الدولة يحذر الطلاب من الوقوع في "العشق الممنوع".. فما هو؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
08:33 GMT
27 د
On air
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
11:47 GMT
13 د
On air
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يتوقع إنشاء الإمارات لمنظومة مالية للتبادل بالعملات الوطنية مع "بريكس"
16:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
العلماء يحددون عوامل رئيسية قد تتنبأ بالتدهور المعرفي..
17:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
غزة.. هل تتجه إدارة بايدن لمعاقبة نتنياهو لإفشاله صفقة تبادل الأسرى؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد انضمام دول جديدة.. آليات عمل بريكس لنشأة قوة اقتصادية كبرى
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
08:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال البيدجا بداية للصراعات وتصفية الحسابات في ليبيا
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
12:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا وتطور العلاقات مع روسيا، وأزمتها مع الصومال ومصر
16:03 GMT
59 د
بلا قيود
خبراء يوضحون أهمية زيارة السيسي لتركيا
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240904/الصين-أمن-الدولة-يحذر-الطلاب-من-الوقوع-في-العشق-الممنوع-فما-هو-1092398147.html
الصين.. أمن الدولة يحذر الطلاب من الوقوع في "العشق الممنوع".. فما هو؟
الصين.. أمن الدولة يحذر الطلاب من الوقوع في "العشق الممنوع".. فما هو؟
سبوتنيك عربي
أصدرت وزارة أمن الدولة الصينية، اليوم الأربعاء، تحذيراتها للطلاب ممن يمكنهم الوصول إلى معلومات حساسة، من الوقوع في علاقات حب مع "الرجال ذوي الملامح الجذابة... 04.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-04T17:50+0000
2024-09-04T17:50+0000
مجتمع
العالم
أخبار العالم الآن
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102342/58/1023425806_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_1173cf0fc075051e2fb799c51665d075.jpg
وأوضحت الوزارة أن تحذيرها للطلاب يأتي في ظل إمكانية أن يتلاعب هؤلاء بمشاعرهم في مسعى لاجتذابهم للتجسس لصالح جهات أجنبية، وهو ما يعرض الأمن القومي للخطر، بحسب موقع "hongkongfp".جاء ذلك في تحذيرات مفصلة للطلاب عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "وي تشات"، مشيرة إلى أن تحقيقات الأجهزة الأمنية أسفرت عن اكتشاف عمليات استقطاب موجهة للطلاب الشباب بشكل خاص، تنفذها عناصر من أجهزة الاستخبارات الأجنبية "مستغلة الفضول القوي للشباب ورغبتهم في تجربة أشياء جديدة".يأتي ذلك في إطار سياسة الصين التي تشدد الإجراءات ضد التهديدات المحتملة لأمنها القومي، إذ أصدرت عدة تحذيرات هذا العام لمواطنيها وكشفت عن حالات تجسس رصدتها.وأضافت الوزارة أن عملاء وكالات المخابرات الأجنبية يستهدفون طلاب الجامعات الذين لديهم إمكانية الوصول إلى بيانات بحثية علمية سرية وحساسة، ويتنكرون في هيئة باحثين جامعيين وموظفين في مؤسسات للبحث العلمي وشركات استشارات، حيث يغوون الطلاب الشباب "بفرص عمل بدوام جزئي وبأجر مرتفع تحت مسمى أبحاث السوق والتبادل الأكاديمي".وشددت على أن هؤلاء العملاء يظهرون للشباب والشابات "كرجال بملامح جذابة ونساء فاتنات، ويبدون لهم مشاعر حب دافئة واهتماما لاستدراج الطلاب إلى فخ الحب المزيف".
https://sarabic.ae/20240828/كوريا-الجنوبية-مسؤول-في-المخابرات-يقر-بالتجسس-لصالح-عميل-صيني-1092177046.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102342/58/1023425806_248:0:2841:1945_1920x0_80_0_0_e25b88e1df573c5f37ab876b2464e2b7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, الصين
العالم, أخبار العالم الآن, الصين

الصين.. أمن الدولة يحذر الطلاب من الوقوع في "العشق الممنوع".. فما هو؟

17:50 GMT 04.09.2024
© AP Photo / Eugene Hoshikoالشرطة الصينية
الشرطة الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2024
© AP Photo / Eugene Hoshiko
تابعنا عبر
أصدرت وزارة أمن الدولة الصينية، اليوم الأربعاء، تحذيراتها للطلاب ممن يمكنهم الوصول إلى معلومات حساسة، من الوقوع في علاقات حب مع "الرجال ذوي الملامح الجذابة والنساء الفاتنات".
وأوضحت الوزارة أن تحذيرها للطلاب يأتي في ظل إمكانية أن يتلاعب هؤلاء بمشاعرهم في مسعى لاجتذابهم للتجسس لصالح جهات أجنبية، وهو ما يعرض الأمن القومي للخطر، بحسب موقع "hongkongfp".
جاء ذلك في تحذيرات مفصلة للطلاب عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "وي تشات"، مشيرة إلى أن تحقيقات الأجهزة الأمنية أسفرت عن اكتشاف عمليات استقطاب موجهة للطلاب الشباب بشكل خاص، تنفذها عناصر من أجهزة الاستخبارات الأجنبية "مستغلة الفضول القوي للشباب ورغبتهم في تجربة أشياء جديدة".
سيئول، كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2024
كوريا الجنوبية: مسؤول في المخابرات يقر بالتجسس لصالح عميل صيني
28 أغسطس, 15:59 GMT
يأتي ذلك في إطار سياسة الصين التي تشدد الإجراءات ضد التهديدات المحتملة لأمنها القومي، إذ أصدرت عدة تحذيرات هذا العام لمواطنيها وكشفت عن حالات تجسس رصدتها.
وأضافت الوزارة أن عملاء وكالات المخابرات الأجنبية يستهدفون طلاب الجامعات الذين لديهم إمكانية الوصول إلى بيانات بحثية علمية سرية وحساسة، ويتنكرون في هيئة باحثين جامعيين وموظفين في مؤسسات للبحث العلمي وشركات استشارات، حيث يغوون الطلاب الشباب "بفرص عمل بدوام جزئي وبأجر مرتفع تحت مسمى أبحاث السوق والتبادل الأكاديمي".
وشددت على أن هؤلاء العملاء يظهرون للشباب والشابات "كرجال بملامح جذابة ونساء فاتنات، ويبدون لهم مشاعر حب دافئة واهتماما لاستدراج الطلاب إلى فخ الحب المزيف".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بن غفير يطالب بقطع الكهرباء والوقود عن غزة16:49 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала