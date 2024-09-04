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موسكو: روسيا مستمرة في التواصل مع إسرائيل بشأن قضية الرهائن في قطاع غزة
موسكو: روسيا مستمرة في التواصل مع إسرائيل بشأن قضية الرهائن في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا تواصل اتصالاتها مع الجانب الإسرائيلي بشأن قضية إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة. 04.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-04T04:13+0000
2024-09-04T05:25+0000
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
الكرملين
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فلاديفوستوك - سبوتنيك. وقال بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي، ردًا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل قد لجأت إلى روسيا للمساعدة في تحرير الرهائن، الذين ما زالوا في قطاع غزة: "نواصل اتصالاتنا مع الجانب الإسرائيلي".وأدت الحرب الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، حتى الآن، إلى مقتل ما لا يقل عن 40,819 شخصًا في قطاع غزة، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب وزارة الصحة المحلية في القطاع المحاصر.كما تسببت في أزمة إنسانية خانقة تواجه خلالها الأغلبية الساحقة من سكان القطاع خطر "المجاعة الجماعية"، حسب الأمم المتحدة.وعلى الجانب الإسرائيلي، أدى هجوم "حماس" إلى مقتل 1200 شخص، وفق الحكومة الإسرائيلية، واحتجزت الحركة نحو 250 رهينة، تقول إسرائيل إن "130 منهم ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، ويعتقد أن 31 منهم لقوا حتفهم".
https://sarabic.ae/20240611/ما-سبب-امتناع-روسيا-عن-التصويت-على-قرار-الهدنة-في-غزة-1089730196.html
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غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, الكرملين
غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, الكرملين

موسكو: روسيا مستمرة في التواصل مع إسرائيل بشأن قضية الرهائن في قطاع غزة

04:13 GMT 04.09.2024 (تم التحديث: 05:25 GMT 04.09.2024)
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا تواصل اتصالاتها مع الجانب الإسرائيلي بشأن قضية إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة.
فلاديفوستوك - سبوتنيك. وقال بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي، ردًا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل قد لجأت إلى روسيا للمساعدة في تحرير الرهائن، الذين ما زالوا في قطاع غزة: "نواصل اتصالاتنا مع الجانب الإسرائيلي".
المشاركون في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
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11 يونيو, 05:26 GMT
وأدت الحرب الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، حتى الآن، إلى مقتل ما لا يقل عن 40,819 شخصًا في قطاع غزة، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب وزارة الصحة المحلية في القطاع المحاصر.
كما تسببت في أزمة إنسانية خانقة تواجه خلالها الأغلبية الساحقة من سكان القطاع خطر "المجاعة الجماعية"، حسب الأمم المتحدة.
وعلى الجانب الإسرائيلي، أدى هجوم "حماس" إلى مقتل 1200 شخص، وفق الحكومة الإسرائيلية، واحتجزت الحركة نحو 250 رهينة، تقول إسرائيل إن "130 منهم ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، ويعتقد أن 31 منهم لقوا حتفهم".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مصر ترفض محاولة نتنياهو الزج باسمها لعرقلة جهود وساطةأمس, 21:16 GMT
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