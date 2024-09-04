https://sarabic.ae/20240904/تصنعها-محليا-ما-حجم-قوة-الغواصات-التركية-1092377369.html
تصنعها محليا.. ما حجم قوة الغواصات الحربية التركية؟
تصنعها محليا.. ما حجم قوة الغواصات الحربية التركية؟
سبوتنيك عربي
تخطط تركيا لضم 5 غواصات حربية جديدة إلى أسطولها الحربي، خلال 6 سنوات، لتعزيز قدرات هذا السلاح، الذي يعد أحد أخطر الأسلحة البحرية في الحروب الحديثة. 04.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-04T08:11+0000
2024-09-04T08:11+0000
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وقبل أيام، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تخطط لإدخال غواصتين في الخدمة، خلال العامين المقبلين، كما ستعمل على بناء 3 غواصات أخرى، حتى عام 2029.ويصنف أسطول الغواصات الحربية التركي في المرتبة رقم 9 بين أضخم أساطيل الغواصات في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.كما تصنف قوة الغواصات التركية في المرتبة الـ8 في آسيا، والثانية في الشرق الأوسط بعد إيران.ويضم الأسطول الحربي التركي 12 غواصة موجودة حاليا في الخدمة، ومع انضمام الغواصات الجديدة التي أعلن عنها الرئيس التركي، يمكن أن يصل حجمه إلى 17 غواصة بحلول عام 2029.وتشير إحصائيات الموقع إلى أن "سلاح الغواصات هو جزء من قوة الأسطول الحربي التركي، الذي يصنف في المرتبة رقم 18 عالميا، ويشمل أيضا 16 فرقاطة و9 كورفيتات و34 سفينة دورية و11 كاسحة ألغام بحرية".ويمكن للغواصات الحديثة دعم مهام القوات الخاصة والاستطلاع، إضافة إلى مهامها التقليدية المتمثلة قصف أهداف معادية في البحر والبر بالصواريخ الهجومية أو الطوربيدات.كما تعمل بعض الدول على تزويد غواصاتها الضخمة بغواصات روبوتية صغيرة الحجم يمكنها الانطلاق من على متنها في مهام محددة.وتشهد منطقة الشرق الأوسط منافسة بين العديد من الدول، التي يحاول كل منها فرض سيادته على مساحات واسعة من المياه، وهو ما جعل كل دولة تسعى لتعزيز قدرات أسطولها الحربي لتنفيذ أهدافها الاستراتيجية وتأمين مصادر ثرواتها.
https://sarabic.ae/20240829/بعد-تصريح-غالانت-من-يملك-سلاح-الغواصات-في-الشرق-الأوسط-وشمال-أفريقيا-1092210246.html
https://sarabic.ae/20240116/من-يملك-أضخم-قوة-غواصات-نووية-وتقليدية-في-2024-1085073995.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار تركيا اليوم, الجيش التركي, أخبار العالم الآن, أخبار الشرق الأوسط
رصد عسكري, أخبار تركيا اليوم, الجيش التركي, أخبار العالم الآن, أخبار الشرق الأوسط
تصنعها محليا.. ما حجم قوة الغواصات الحربية التركية؟
تخطط تركيا لضم 5 غواصات حربية جديدة إلى أسطولها الحربي، خلال 6 سنوات، لتعزيز قدرات هذا السلاح، الذي يعد أحد أخطر الأسلحة البحرية في الحروب الحديثة.
وقبل أيام، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تخطط لإدخال غواصتين في الخدمة، خلال العامين المقبلين، كما ستعمل على بناء 3 غواصات أخرى، حتى عام 2029.
ويصنف أسطول الغواصات الحربية التركي في المرتبة رقم 9 بين أضخم أساطيل
الغواصات في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
كما تصنف قوة الغواصات التركية في المرتبة الـ8 في آسيا، والثانية في الشرق الأوسط بعد إيران.
ويضم الأسطول الحربي التركي 12 غواصة موجودة حاليا في الخدمة، ومع انضمام الغواصات الجديدة التي أعلن عنها الرئيس التركي، يمكن أن يصل حجمه إلى 17 غواصة بحلول عام 2029.
وتشير إحصائيات الموقع إلى أن "سلاح الغواصات
هو جزء من قوة الأسطول الحربي التركي، الذي يصنف في المرتبة رقم 18 عالميا، ويشمل أيضا 16 فرقاطة و9 كورفيتات و34 سفينة دورية و11 كاسحة ألغام بحرية".
ويمكن للغواصات الحديثة دعم مهام القوات الخاصة والاستطلاع، إضافة إلى مهامها التقليدية المتمثلة قصف أهداف معادية في البحر والبر بالصواريخ الهجومية أو الطوربيدات.
كما تعمل بعض الدول على تزويد غواصاتها الضخمة بغواصات روبوتية صغيرة الحجم يمكنها الانطلاق من على متنها في مهام محددة.
وتشهد منطقة الشرق الأوسط
منافسة بين العديد من الدول، التي يحاول كل منها فرض سيادته على مساحات واسعة من المياه، وهو ما جعل كل دولة تسعى لتعزيز قدرات أسطولها الحربي لتنفيذ أهدافها الاستراتيجية وتأمين مصادر ثرواتها.