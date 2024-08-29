https://sarabic.ae/20240829/بعد-تصريح-غالانت-من-يملك-سلاح-الغواصات-في-الشرق-الأوسط-وشمال-أفريقيا-1092210246.html
بعد تصريح غالانت.. من يملك سلاح الغواصات في الشرق الأوسط؟
بعد تصريح غالانت.. من يملك سلاح الغواصات في الشرق الأوسط؟
سبوتنيك عربي
تصنف القوات البحرية الإسرائيلية في المرتبة رقم 49 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم، وتحتل المرتبة الـ11 في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا. 29.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-29T15:55+0000
2024-08-29T15:55+0000
2024-08-29T15:55+0000
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وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن سلاح البحرية الإسرائيلي يعمل في جميع أنحاء الشرق الأوسط بما في ذلك البحرين الأحمر والمتوسط، حسب وسائل إعلام إسرائيلية نشرت صورته على متن إحدى الغواصات الحربية أثناء مشاركته في تدريب بحري هذا الأسبوع.وبحسب إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024، فإن الأسطول الحربي الإسرائيلي يضم 5 غواصات تجعله في المرتبة رقم 22 عالميا والمرتبة الـ5 بين الأساطيل الحربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تضم الدول العربية وتركيا وإيران وإسرائيل.وتأتي قوة الغواصات الإسرائيلية بعد كل من إيران التي تمتلك 19 غواصة وتركيا التي تمتلك 12 غواصة ومصر التي تمتلك 8 غواصات والجزائر التي يضم أسطولها 6 غواصات.ترتيب الأساطيل الحربية بالمنطقةوتستطيع الغواصات الحديثة قصف أهداف معادية في البحر والبر عن طريق صواريخ هجومية تقليدية أو نووية، إضافة إلى أنواع خاصة من الطوربيدات.وإضافة إلى تلك المهام، يمكن للغواصات أن توفر الدعم لمهام القوات الخاصة وتنفيذ مهام الاستطلاع باستخدام وسائل مختلفة، بحسب الموقع الذي أوضح أن الحجم المفترض لأي أسطول غواصات يجب ألا يقل عن 5 غواصات.الإحصائيات النظرية والحروب الحقيقيةرغم أن التصنيفات الخاصة بالجيوش تعتمد على معايير علمية في تحديدها سواء من حيث حجم العتاد العسكري وتطوره أو من حيث الموقع الجغرافي والقوة البشرية وعوامل أخرى، إلا أن الحروب الحقيقية يكون لها قوانين أخرى هي التي تحدد الخاسر والمنتصر في أي مواجهة عسكرية.فمنذ أكثر من 10 أشهر، تشن إسرائيل حربا على قطاع غزة ضد فصائل المقاومة الفلسطينية دون أن تحقق أي من الأهداف التي أعلنت الحرب من أجلها حتى الآن رغم عدم وجود أي وجه للمقارنة بين القدرات العسكرية للطرفين.فبينما تمتلك إسرائيل أحدث أنواع العتاد العسكري في البر والبحر والجو، فإن الفصائل الفلسطينية التي لا تمتلك سوى أسلحة متواضعة، لا تزال صامدة أما تلك قوة الجيش الإسرائيلي، الذي يقدر حجم ما حصل عليه من مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية منذ بدء الحرب على غزة، بنحو 50 ألف طن من الأسلحة نتج عنها مقتل أكثر من 42 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 90 ألفا آخرين.كما أن الفارق الكبير في حجم القوة العسكرية بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني لم يتمكن من حسم المواجهات الدائرة بين الطرفين خلال تلك الفترة، بفضل استراتيجيات وتكتيكات عسكرية جديدة أبرزها الصواريخ الهجومية والطائرات المسيرة، التي مكنت جماعة "أنصار الله" اليمنية من كسر هيبة الأساطيل الأمريكية الضخمة في البحر الأحمر وخليج وعدن.
https://sarabic.ae/20240829/من-على-متن-غواصة-غالانت-نحسن-استغلال-قدراتنا-السرية-والاستراتيجية-للحفاظ-على-أمن-إسرائيل-القومي-1092196753.html
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https://sarabic.ae/20231228/بتكلفة-زهيدة-حماس-وأنصار-الله-تكتبان-نهاية-استراتيجيات-الغرب-العسكرية-في-إسرائيل-والبحر-الأحمر-1084527348.html
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رصد عسكري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, إيران, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار حزب الله
رصد عسكري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, إيران, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار حزب الله
بعد تصريح غالانت.. من يملك سلاح الغواصات في الشرق الأوسط؟
تصنف القوات البحرية الإسرائيلية في المرتبة رقم 49 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم، وتحتل المرتبة الـ11 في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي
يوآف غالانت إن سلاح البحرية الإسرائيلي يعمل في جميع أنحاء الشرق الأوسط بما في ذلك البحرين الأحمر والمتوسط، حسب وسائل إعلام إسرائيلية نشرت صورته على متن إحدى الغواصات الحربية أثناء مشاركته في تدريب بحري هذا الأسبوع.
وبحسب إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024، فإن الأسطول الحربي
الإسرائيلي يضم 5 غواصات تجعله في المرتبة رقم 22 عالميا والمرتبة الـ5 بين الأساطيل الحربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تضم الدول العربية وتركيا وإيران وإسرائيل.
وتأتي قوة الغواصات الإسرائيلية بعد كل من إيران التي تمتلك 19 غواصة وتركيا التي تمتلك 12 غواصة ومصر التي تمتلك 8 غواصات والجزائر التي يضم أسطولها 6 غواصات.
ترتيب الأساطيل الحربية بالمنطقة
وتستطيع الغواصات الحديثة قصف أهداف معادية في البحر والبر عن طريق صواريخ هجومية تقليدية أو نووية، إضافة إلى أنواع خاصة من الطوربيدات.
وإضافة إلى تلك المهام، يمكن للغواصات أن توفر الدعم لمهام القوات الخاصة وتنفيذ مهام الاستطلاع باستخدام وسائل مختلفة، بحسب الموقع الذي أوضح أن الحجم المفترض لأي أسطول غواصات يجب ألا يقل عن 5 غواصات.
19 أكتوبر 2022, 11:50 GMT
الإحصائيات النظرية والحروب الحقيقية
رغم أن التصنيفات الخاصة بالجيوش تعتمد على معايير علمية في تحديدها سواء من حيث حجم العتاد العسكري وتطوره أو من حيث الموقع الجغرافي والقوة البشرية وعوامل أخرى، إلا أن الحروب الحقيقية يكون لها قوانين أخرى هي التي تحدد الخاسر والمنتصر في أي مواجهة عسكرية.
فمنذ أكثر من 10 أشهر، تشن إسرائيل حربا على قطاع غزة ضد فصائل المقاومة الفلسطينية دون أن تحقق أي من الأهداف التي أعلنت الحرب من أجلها حتى الآن رغم عدم وجود أي وجه للمقارنة بين القدرات العسكرية للطرفين.
28 ديسمبر 2023, 14:00 GMT
فبينما تمتلك إسرائيل أحدث أنواع العتاد العسكري في البر والبحر والجو، فإن الفصائل الفلسطينية التي لا تمتلك سوى أسلحة متواضعة
، لا تزال صامدة أما تلك قوة الجيش الإسرائيلي، الذي يقدر حجم ما حصل عليه من مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية منذ بدء الحرب على غزة، بنحو 50 ألف طن من الأسلحة نتج عنها مقتل أكثر من 42 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 90 ألفا آخرين.
كما أن الفارق الكبير في حجم القوة العسكرية بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني لم يتمكن من حسم المواجهات الدائرة بين الطرفين خلال تلك الفترة، بفضل استراتيجيات وتكتيكات عسكرية جديدة أبرزها الصواريخ الهجومية والطائرات المسيرة، التي مكنت جماعة "أنصار الله" اليمنية من كسر هيبة الأساطيل الأمريكية الضخمة في البحر الأحمر وخليج وعدن.