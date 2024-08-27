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بث مباشر... لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره اليمني في موسكو
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علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
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https://sarabic.ae/20240827/بعد-إصابته-خلال-هجوم-حزب-الله-معلومات-عن-قارب-الدورية-الإسرائيلي-السريع-دفورا-1092128816.html
بعد إصابته خلال هجوم "حزب الله".. معلومات عن قارب الدورية الإسرائيلي السريع "دفورا"
بعد إصابته خلال هجوم "حزب الله".. معلومات عن قارب الدورية الإسرائيلي السريع "دفورا"
سبوتنيك عربي
تمثل قوارب الدوريات السريعة أكثر من نصف حجم الأسطول الحربي الإسرائيلي، الذي يضم 67 وحدة بحرية، وخلال هجوم "حزب الله" الأخير، أعلنت إسرائيل مقتل جندي وإصابة... 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T10:14+0000
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وتقول الرواية، التي نشرها موقع "تايمز أوف إسرائيل"، إن "القارب السريع "دفورا" تم إصابته بشظايا صاروخ اعتراضي تم إطلاقه من القبة الحديدية، على طائرتين مسيرتين أطلقهما "حزب الله".وكان القارب "دفورا" موجودا في المنطقة الواقعة على الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، خلال الهجوم، بحسب الموقع، الذي قال إن "السيناريو الأول هو أن الصاروخ الاعتراضي انحرف، لأسباب غير معروفة، واتجه نحو القارب لينفجر فوقه مباشرة".أما السيناريو الثاني، بحسب الموقع، فهو أن "يكون قد تمكن من تفجير طائرة مسيرة لبنانية فوق القارب مباشرة".وأورد موقع "نيفيل تكنولوجي" مواصفات القارب السريع الإسرائيلي، الذي يصنّف ضمن القوارب الهجومية، وهو وحدة بحرية يتم تصنيعها محليا في إسرائيل.ويرجع تاريخ دخول الخدمة لهذا القارب إلى عام 2004، وتستخدمه القوات البحرية الإسرائيلية، بحسب الموقع، الذي أوضح أن سرعته القصوى تصل إلى 40 كيلومترا في الساعة، بينما يصل مداه إلى أكثر من 2400 كيلومترا.ولفت الموقع إلى أن هذا النوع من القوارب الهجومية السريعة يمكنه القيام بمهام جمع المعلومات ومهام القيادة والسيطرة وتأمين المياه الإقليمية للدولة، ويتم تزويده بأنظمة تسليح مناسبة تشمل مدفعا رشاشا وصواريخ "سطح - سطح".
https://sarabic.ae/20240823/صواريخ-حزب-الله-تصيب-قاعدة-جوية-للجيش-الإسرائيلي-1092055021.html
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أخبار العالم الآن, رصد عسكري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, لبنان
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, لبنان

بعد إصابته خلال هجوم "حزب الله".. معلومات عن قارب الدورية الإسرائيلي السريع "دفورا"

10:14 GMT 27.08.2024
© flickr.com / Izhar Lauferعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
© flickr.com / Izhar Laufer
تابعنا عبر
تمثل قوارب الدوريات السريعة أكثر من نصف حجم الأسطول الحربي الإسرائيلي، الذي يضم 67 وحدة بحرية، وخلال هجوم "حزب الله" الأخير، أعلنت إسرائيل مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين كانوا على متن قارب "دفورا".
وتقول الرواية، التي نشرها موقع "تايمز أوف إسرائيل"، إن "القارب السريع "دفورا" تم إصابته بشظايا صاروخ اعتراضي تم إطلاقه من القبة الحديدية، على طائرتين مسيرتين أطلقهما "حزب الله".
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وكان القارب "دفورا" موجودا في المنطقة الواقعة على الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، خلال الهجوم، بحسب الموقع، الذي قال إن "السيناريو الأول هو أن الصاروخ الاعتراضي انحرف، لأسباب غير معروفة، واتجه نحو القارب لينفجر فوقه مباشرة".
أما السيناريو الثاني، بحسب الموقع، فهو أن "يكون قد تمكن من تفجير طائرة مسيرة لبنانية فوق القارب مباشرة".
وأورد موقع "نيفيل تكنولوجي" مواصفات القارب السريع الإسرائيلي، الذي يصنّف ضمن القوارب الهجومية، وهو وحدة بحرية يتم تصنيعها محليا في إسرائيل.
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23 أغسطس, 17:46 GMT
ويرجع تاريخ دخول الخدمة لهذا القارب إلى عام 2004، وتستخدمه القوات البحرية الإسرائيلية، بحسب الموقع، الذي أوضح أن سرعته القصوى تصل إلى 40 كيلومترا في الساعة، بينما يصل مداه إلى أكثر من 2400 كيلومترا.
ولفت الموقع إلى أن هذا النوع من القوارب الهجومية السريعة يمكنه القيام بمهام جمع المعلومات ومهام القيادة والسيطرة وتأمين المياه الإقليمية للدولة، ويتم تزويده بأنظمة تسليح مناسبة تشمل مدفعا رشاشا وصواريخ "سطح - سطح".
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