https://sarabic.ae/20240829/من-على-متن-غواصة-غالانت-نحسن-استغلال-قدراتنا-السرية-والاستراتيجية-للحفاظ-على-أمن-إسرائيل-القومي-1092196753.html

من على متن غواصة.. غالانت: نحسن استغلال قدراتنا السرية والاستراتيجية للحفاظ على أمن إسرائيل القومي

من على متن غواصة.. غالانت: نحسن استغلال قدراتنا السرية والاستراتيجية للحفاظ على أمن إسرائيل القومي

سبوتنيك عربي

شهد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، تدريبا عسكريا لقوات البحرية الإسرائيلية، وأكد ثقة مواطني بلاده في القدرات العسكرية لإسرائيل. 29.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-29T11:32+0000

2024-08-29T11:32+0000

2024-08-29T11:32+0000

غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

العالم العربي

الأخبار

حركة حماس

أخبار حزب الله

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102185/58/1021855823_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_3ffd180d98b7b7667a172f25b7278265.jpg

وأكد الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "مفزاك لايف"، اليوم الخميس، أن غالانت شارك هذا الأسبوع في مناورة عسكرية لسلاح البحرية، وأكد خلال تلك المناورة أن بلاده تحسن استغلال قدراتها السرية والاستراتيجية لتأمين البلاد والحفاظ على أمنها القومي.وشدد غالانت من على متن غواصة إسرائيلية على ثقة مواطنيه في قدرات إسرائيل السرية والعسكرية، منوها إلى أن "سلاح البحرية الإسرائيلي يعمل في البحرين الأحمر والمتوسط وجميع أنحاء الشرق الأوسط"، على حد قوله.ويأتي هذا في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، اعتراضه طائرة مسيرة قادمة من سوريا قبل أن تخترق الأجواء الإسرائيلية، على حد قوله.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "الدفاع الجوي الإسرائيلي اعترض طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية قبل اختراقها المجال الجوي للبلاد"، مؤكدة، نقلا عن بيان للجيش الإسرائيلي، أن "الطائرة المسيرة لم تخترق المجال الجوي لبلاده، وأنه لم تقع أي إصابات أو أضرار في الداخل الإسرائيلي".وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، حيث دخلت يومها الـ323، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، واغتيال القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر، ورد "حزب الله" باستهداف 11 موقعًا إسرائيليًا بينهم مقر الوحدة 8200 في مارغليلوت.

https://sarabic.ae/20240829/لابيد-السكرتير-العسكري-حذر-نتنياهو-قبل-7-أكتوبر-من-صراع-متعدد-الجبهات-1092194319.html

https://sarabic.ae/20240829/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتراضه-طائرة-مسيرة-قادمة-من-سوريا-قبل-أن-تخترق-أجواء-بلاده-1092196198.html

غزة

إسرائيل

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم