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من على متن غواصة.. غالانت: نحسن استغلال قدراتنا السرية والاستراتيجية للحفاظ على أمن إسرائيل القومي
من على متن غواصة.. غالانت: نحسن استغلال قدراتنا السرية والاستراتيجية للحفاظ على أمن إسرائيل القومي
سبوتنيك عربي
شهد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، تدريبا عسكريا لقوات البحرية الإسرائيلية، وأكد ثقة مواطني بلاده في القدرات العسكرية لإسرائيل. 29.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-29T11:32+0000
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وأكد الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "مفزاك لايف"، اليوم الخميس، أن غالانت شارك هذا الأسبوع في مناورة عسكرية لسلاح البحرية، وأكد خلال تلك المناورة أن بلاده تحسن استغلال قدراتها السرية والاستراتيجية لتأمين البلاد والحفاظ على أمنها القومي.وشدد غالانت من على متن غواصة إسرائيلية على ثقة مواطنيه في قدرات إسرائيل السرية والعسكرية، منوها إلى أن "سلاح البحرية الإسرائيلي يعمل في البحرين الأحمر والمتوسط وجميع أنحاء الشرق الأوسط"، على حد قوله.ويأتي هذا في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، اعتراضه طائرة مسيرة قادمة من سوريا قبل أن تخترق الأجواء الإسرائيلية، على حد قوله.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "الدفاع الجوي الإسرائيلي اعترض طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية قبل اختراقها المجال الجوي للبلاد"، مؤكدة، نقلا عن بيان للجيش الإسرائيلي، أن "الطائرة المسيرة لم تخترق المجال الجوي لبلاده، وأنه لم تقع أي إصابات أو أضرار في الداخل الإسرائيلي".وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، حيث دخلت يومها الـ323، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، واغتيال القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر، ورد "حزب الله" باستهداف 11 موقعًا إسرائيليًا بينهم مقر الوحدة 8200 في مارغليلوت.
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https://sarabic.ae/20240829/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتراضه-طائرة-مسيرة-قادمة-من-سوريا-قبل-أن-تخترق-أجواء-بلاده-1092196198.html
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غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم
غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم

من على متن غواصة.. غالانت: نحسن استغلال قدراتنا السرية والاستراتيجية للحفاظ على أمن إسرائيل القومي

11:32 GMT 29.08.2024
© Twitter.comالبحرية الإسرائيلية
البحرية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
© Twitter.com
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شهد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، تدريبا عسكريا لقوات البحرية الإسرائيلية، وأكد ثقة مواطني بلاده في القدرات العسكرية لإسرائيل.
وأكد الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "مفزاك لايف"، اليوم الخميس، أن غالانت شارك هذا الأسبوع في مناورة عسكرية لسلاح البحرية، وأكد خلال تلك المناورة أن بلاده تحسن استغلال قدراتها السرية والاستراتيجية لتأمين البلاد والحفاظ على أمنها القومي.
وشدد غالانت من على متن غواصة إسرائيلية على ثقة مواطنيه في قدرات إسرائيل السرية والعسكرية، منوها إلى أن "سلاح البحرية الإسرائيلي يعمل في البحرين الأحمر والمتوسط وجميع أنحاء الشرق الأوسط"، على حد قوله.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
لابيد: السكرتير العسكري حذر نتنياهو قبل 7 أكتوبر من صراع متعدد الجبهات
10:05 GMT
ويأتي هذا في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، اعتراضه طائرة مسيرة قادمة من سوريا قبل أن تخترق الأجواء الإسرائيلية، على حد قوله.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "الدفاع الجوي الإسرائيلي اعترض طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية قبل اختراقها المجال الجوي للبلاد"، مؤكدة، نقلا عن بيان للجيش الإسرائيلي، أن "الطائرة المسيرة لم تخترق المجال الجوي لبلاده، وأنه لم تقع أي إصابات أو أضرار في الداخل الإسرائيلي".
وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، حيث دخلت يومها الـ323، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.
طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراضه طائرة مسيرة قادمة من سوريا قبل أن تخترق أجواء بلاده
11:00 GMT
وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، واغتيال القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر، ورد "حزب الله" باستهداف 11 موقعًا إسرائيليًا بينهم مقر الوحدة 8200 في مارغليلوت.
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