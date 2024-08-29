https://sarabic.ae/20240829/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتراضه-طائرة-مسيرة-قادمة-من-سوريا-قبل-أن-تخترق-أجواء-بلاده-1092196198.html
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراضه طائرة مسيرة قادمة من سوريا قبل أن تخترق أجواء بلاده
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراضه طائرة مسيرة قادمة من سوريا قبل أن تخترق أجواء بلاده
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، اعتراضه طائرة مسيرة قادمة من سوريا قبل أن تخترق الأجواء الإسرائيلية، على حد قوله. 29.08.2024, سبوتنيك عربي
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، أن "الدفاع الجوي الإسرائيلي اعترض طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية قبل اختراقها المجال الجوي للبلاد".وأكدت الإذاعة، نقلا عن بيان للجيش الإسرائيلي، أن "الطائرة المسيرة لم تخترق المجال الجوي لبلاده، وأنه لم تقع أي إصابات أو أضرار في الداخل الإسرائيلي".وفي السياق نفسه، أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الخميس، استهداف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.وقال "حزب الله" في بيانات عدة له، إن عناصره استهدفوا "6 مواقع للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث شنّوا هجومًا جويًا بمسيّرة انقضاضية على المقر المستحدث للواء الغربي جنوب مستوطنة يعرا، مستهدفين أماكن تموضع واستقرار ضباطه وجنوده وأصابوا أهدافهم بدقة".وأوضح أحد البيانات أن عناصر الحزب "قصفوا موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا، وموقع السماقة في تلال كفرشوبا، وموقع بياض بليدا، بالأسلحة المناسبة، كما قصفوا مبانٍ يستخدمها جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة المنارة، مرتين على التوالي، بالأسلحة المناسبة".وأشار البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف "21 بلدة في جنوب لبنان، حيث أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على بلدات كفركلا، العديسة، تومات- نيحا، واستهدفت بالصواريخ الموجهة بلدة عيترون، وقصف بالقذائف الفوسفورية بلدتي مركبا والعديسة، وقصف بالمدفعية الثقيلة بلدات بليدا، الخيام، وسهل الخيام - مرجعيون، وبين بلدتي يارين والجبين، كما شرع في تمشيط أطراف بلدة كفرشوبا بالأسلحة الرشاشة".وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، حيث دخلت يومها الـ323، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، واغتيال القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر، ورد "حزب الله" على 11 موقعًا إسرائيليًا بينهم مقر الوحدة 8200 في مارغليلوت.
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار لبنان, لبنان, العالم العربي, الأخبار, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار لبنان, لبنان, العالم العربي, الأخبار, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراضه طائرة مسيرة قادمة من سوريا قبل أن تخترق أجواء بلاده
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، اعتراضه طائرة مسيرة قادمة من سوريا قبل أن تخترق الأجواء الإسرائيلية، على حد قوله.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، أن "الدفاع الجوي الإسرائيلي اعترض طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية قبل اختراقها المجال الجوي للبلاد".
وأكدت الإذاعة، نقلا عن بيان للجيش الإسرائيلي، أن "الطائرة المسيرة
لم تخترق المجال الجوي لبلاده، وأنه لم تقع أي إصابات أو أضرار في الداخل الإسرائيلي".
وفي السياق نفسه، أعلن "حزب الله" اللبناني
، اليوم الخميس، استهداف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
وقال "حزب الله" في بيانات عدة له، إن عناصره استهدفوا "6 مواقع للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث شنّوا هجومًا جويًا بمسيّرة انقضاضية على المقر المستحدث للواء الغربي جنوب مستوطنة يعرا، مستهدفين أماكن تموضع واستقرار ضباطه وجنوده وأصابوا أهدافهم بدقة".
وأوضح أحد البيانات أن عناصر الحزب "قصفوا موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا، وموقع السماقة في تلال كفرشوبا، وموقع بياض بليدا، بالأسلحة المناسبة، كما قصفوا مبانٍ يستخدمها جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة المنارة، مرتين على التوالي، بالأسلحة المناسبة".
وأشار البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف "21 بلدة في جنوب لبنان، حيث أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية
على بلدات كفركلا، العديسة، تومات- نيحا، واستهدفت بالصواريخ الموجهة بلدة عيترون، وقصف بالقذائف الفوسفورية بلدتي مركبا والعديسة، وقصف بالمدفعية الثقيلة بلدات بليدا، الخيام، وسهل الخيام - مرجعيون، وبين بلدتي يارين والجبين، كما شرع في تمشيط أطراف بلدة كفرشوبا بالأسلحة الرشاشة".
وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، حيث دخلت يومها الـ323، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.
وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، واغتيال القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر، ورد "حزب الله" على 11 موقعًا إسرائيليًا بينهم مقر الوحدة 8200 في مارغليلوت.