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لابيد: السكرتير العسكري حذر نتنياهو قبل 7 أكتوبر من صراع متعدد الجبهات
لابيد: السكرتير العسكري حذر نتنياهو قبل 7 أكتوبر من صراع متعدد الجبهات
سبوتنيك عربي
ذكر يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن السكرتير العسكري الإسرائيلي قد حذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من صراع متعدد الجبهات ستواجهه... 29.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-29T10:05+0000
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وأجرت القناة 13 الإسرائيلية، ظهر اليوم الخميس، مقابلة مع لابيد، أكد من خلالها أن السكرتير العسكري قد حذر قبل 7 أكتوبر من مواجهة على أكثر من جبهة، لكن نتنياهو لم يكن مهتما بالأمر.وأوضح لابيد أن "أعداء البلاد قد أدركوا أن إسرائيل تمر بحالة من الضعف والانقسامات الداخلية وافتقاد شعب إسرائيل الثقة في جيش بلاده وفقدان الكفاءة أيضا في الجيش الإسرائيلي نفسه، وحاولوا استغلال هذا الأمر".وبدوره، علق حزب "الليكود" الحاكم برئاسة نتنياهو، على تصريحات لابيد، وأوضح أن لابيد "يكذب مجددا"، ورئيس الوزراء لم يتلق أي تحذير بشن الحرب على قطاع غزة، ولا حتى قبل ساعة من إعلان حركة حماس عمليتها العسكرية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر.وفي سياق متصل، دعا رئيس حزب إسرائيلي، اليوم الخميس، إلى الإطاحة بحكومة بنيامين نتنياهو، ونقل موعد التظاهرات إلى منتصف كل أسبوع وليس نهايته.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن يائير جولان، رئيس حزب "العمل"، دعوته إلى نقل موعد التظاهرات إلى منتصف كل أسبوع، وزيادة عددها، وعدم الاكتفاء بخروج تظاهرات في عطلات نهاية الأسبوع.وفي الوقت نفسه، دعا جولان أيضا إلى "توحد المعارضة الإسرائيلية والعمل على الإطاحة بالحكومة الحالية لبنيامين نتنياهو، وإجراء انتخابات برلمانية"، وشدد على أن "التظاهرات لا بد وأن تكون فعالة بهدف إيصال رسالة لنتنياهو وأعضاء حكومته بأنها فقدت الشرعية".وتقول إسرائيل إن "حركة حماس لا تزال تحتجز 136 شخصا اختطفتهم، في 7 أكتوبر( تشرين الأول الماضي)، من مستوطنات جنوب إسرائيل"، وذلك بعد صفقة لتبادل الأسرى جرت ضمن هدنة استمرت أسبوعا، وانتهت في 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أطلقت "حماس" خلالها 105 محتجزين، مقابل عشرات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 41 ألف قتيل وأكثر من 93 ألف مصاب.
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الأخبار, العالم العربي, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, غزة, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
الأخبار, العالم العربي, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, غزة, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

لابيد: السكرتير العسكري حذر نتنياهو قبل 7 أكتوبر من صراع متعدد الجبهات

10:05 GMT 29.08.2024
© AP Photo / Julia Nikhinsonرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
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ذكر يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن السكرتير العسكري الإسرائيلي قد حذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من صراع متعدد الجبهات ستواجهه بلاده.
وأجرت القناة 13 الإسرائيلية، ظهر اليوم الخميس، مقابلة مع لابيد، أكد من خلالها أن السكرتير العسكري قد حذر قبل 7 أكتوبر من مواجهة على أكثر من جبهة، لكن نتنياهو لم يكن مهتما بالأمر.
وأوضح لابيد أن "أعداء البلاد قد أدركوا أن إسرائيل تمر بحالة من الضعف والانقسامات الداخلية وافتقاد شعب إسرائيل الثقة في جيش بلاده وفقدان الكفاءة أيضا في الجيش الإسرائيلي نفسه، وحاولوا استغلال هذا الأمر".
وبدوره، علق حزب "الليكود" الحاكم برئاسة نتنياهو، على تصريحات لابيد، وأوضح أن لابيد "يكذب مجددا"، ورئيس الوزراء لم يتلق أي تحذير بشن الحرب على قطاع غزة، ولا حتى قبل ساعة من إعلان حركة حماس عمليتها العسكرية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر.
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08:34 GMT
وفي سياق متصل، دعا رئيس حزب إسرائيلي، اليوم الخميس، إلى الإطاحة بحكومة بنيامين نتنياهو، ونقل موعد التظاهرات إلى منتصف كل أسبوع وليس نهايته.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن يائير جولان، رئيس حزب "العمل"، دعوته إلى نقل موعد التظاهرات إلى منتصف كل أسبوع، وزيادة عددها، وعدم الاكتفاء بخروج تظاهرات في عطلات نهاية الأسبوع.
وفي الوقت نفسه، دعا جولان أيضا إلى "توحد المعارضة الإسرائيلية والعمل على الإطاحة بالحكومة الحالية لبنيامين نتنياهو، وإجراء انتخابات برلمانية"، وشدد على أن "التظاهرات لا بد وأن تكون فعالة بهدف إيصال رسالة لنتنياهو وأعضاء حكومته بأنها فقدت الشرعية".
وتقول إسرائيل إن "حركة حماس لا تزال تحتجز 136 شخصا اختطفتهم، في 7 أكتوبر( تشرين الأول الماضي)، من مستوطنات جنوب إسرائيل"، وذلك بعد صفقة لتبادل الأسرى جرت ضمن هدنة استمرت أسبوعا، وانتهت في 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أطلقت "حماس" خلالها 105 محتجزين، مقابل عشرات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
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06:53 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 41 ألف قتيل وأكثر من 93 ألف مصاب.
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