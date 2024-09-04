https://sarabic.ae/20240904/حزب-الله-يعلن-استهداف-8-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1092372757.html
"حزب الله" يعلن استهداف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
"حزب الله" يعلن استهداف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
سبوتنيك عربي
أعلن حزب الله اللبناني اليوم الأربعاء عن استهداف 8 مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 04.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-04T00:08+0000
2024-09-04T00:08+0000
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بيروت - سبوتنيك. وجاء في عدة بيانات متتالية أصدرها "حزب الله" أن عناصره استهدفوا أمس الثلاثاء "تجهيزات تجسسية في موقع الراهب، وموقع الجرداح، كما قصفوا المنظومات الفنية في موقع العاصي، بالإضافة إلى استهداف انتشار لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع السماقة في تلال كفرشوبا، واستهدفوا موقع الرادار في مزارع شبعا". وأضاف حزب الله أنه "عند رصد قوة استخبارات عسكرية إسرائيلية في محيط موقع الراهب، تم استهدافها بقذائف المدفعية وإصابتها إصابة مباشرة. كما استهدفوا مبنى يستخدمه جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة المنارة بالأسلحة المناسبة، وقصفوا نقطة تموضع لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع بركة ريشا". وفي المقابل، أفاد أحد البيانات بأن الجيش الإسرائيلي رد بقصف 11 بلدة في جنوب لبنان، وشملت الغارات بلدتي مركبا وكسارة العروش-الريحان، كما نفذت طائرة مسيرة غارة على بلدة مارون الراس. وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية الثقيلة بلدات مثل عيتا الشعب، كفرشوبا، والخيام، إضافة إلى مناطق أخرى.وكان حزب الله قد أعلن يوم الثلاثاء عن استهداف 9 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، حيث دخلت يومها الـ328. وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية لبيروت ومقتل القيادي في حزب الله فؤاد شكر، ورد حزب الله باستهداف مقر الوحدة 8200 في قاعدة غليلوت شمالي إسرائيل.
https://sarabic.ae/20240903/حزب-الله-يعلن-استهداف-9-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1092329713.html
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أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, غارات إسرائيلية, لبنان, أخبار لبنان
أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, غارات إسرائيلية, لبنان, أخبار لبنان
"حزب الله" يعلن استهداف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
أعلن حزب الله اللبناني اليوم الأربعاء عن استهداف 8 مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
بيروت - سبوتنيك
. وجاء في عدة بيانات متتالية أصدرها "حزب الله" أن عناصره استهدفوا أمس الثلاثاء "تجهيزات تجسسية في موقع الراهب، وموقع الجرداح، كما قصفوا المنظومات الفنية في موقع العاصي، بالإضافة إلى استهداف انتشار لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع السماقة في تلال كفرشوبا، واستهدفوا موقع الرادار في مزارع شبعا".
وأضاف حزب الله أنه "عند رصد قوة استخبارات عسكرية إسرائيلية في محيط موقع الراهب، تم استهدافها بقذائف المدفعية وإصابتها إصابة مباشرة. كما استهدفوا مبنى يستخدمه جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة المنارة بالأسلحة المناسبة، وقصفوا نقطة تموضع لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع بركة ريشا".
وفي المقابل، أفاد أحد البيانات بأن الجيش الإسرائيلي رد بقصف 11 بلدة في جنوب لبنان
، وشملت الغارات بلدتي مركبا وكسارة العروش-الريحان، كما نفذت طائرة مسيرة غارة على بلدة مارون الراس. وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية الثقيلة بلدات مثل عيتا الشعب، كفرشوبا، والخيام، إضافة إلى مناطق أخرى.
وكان حزب الله قد أعلن يوم الثلاثاء عن استهداف 9 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.
وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، حيث دخلت يومها الـ328. وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية لبيروت ومقتل القيادي في حزب الله فؤاد شكر، ورد حزب الله باستهداف مقر الوحدة 8200 في قاعدة غليلوت شمالي إسرائيل.