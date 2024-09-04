"حزب الله" يعلن استهداف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:17 GMT
14 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
09:43 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم المعرفة في الأول من سبتمبر من كل عام
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
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29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
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14 د
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183 د
بلا قيود
خبير: تركيا مستعدة للإنسحاب العسكري من سوريا
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح إضراب اتحاد العمال في الضغط على نتانياهو لقبول صفقة الأسرى
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال البيدجا بداية للصراعات وتصفية الحسابات في ليبيا
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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120 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
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On air
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الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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"حزب الله" يعلن استهداف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
"حزب الله" يعلن استهداف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
سبوتنيك عربي
أعلن حزب الله اللبناني اليوم الأربعاء عن استهداف 8 مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 04.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-04T00:08+0000
2024-09-04T00:08+0000
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بيروت - سبوتنيك. وجاء في عدة بيانات متتالية أصدرها "حزب الله" أن عناصره استهدفوا أمس الثلاثاء "تجهيزات تجسسية في موقع الراهب، وموقع الجرداح، كما قصفوا المنظومات الفنية في موقع العاصي، بالإضافة إلى استهداف انتشار لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع السماقة في تلال كفرشوبا، واستهدفوا موقع الرادار في مزارع شبعا". وأضاف حزب الله أنه "عند رصد قوة استخبارات عسكرية إسرائيلية في محيط موقع الراهب، تم استهدافها بقذائف المدفعية وإصابتها إصابة مباشرة. كما استهدفوا مبنى يستخدمه جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة المنارة بالأسلحة المناسبة، وقصفوا نقطة تموضع لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع بركة ريشا". وفي المقابل، أفاد أحد البيانات بأن الجيش الإسرائيلي رد بقصف 11 بلدة في جنوب لبنان، وشملت الغارات بلدتي مركبا وكسارة العروش-الريحان، كما نفذت طائرة مسيرة غارة على بلدة مارون الراس. وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية الثقيلة بلدات مثل عيتا الشعب، كفرشوبا، والخيام، إضافة إلى مناطق أخرى.وكان حزب الله قد أعلن يوم الثلاثاء عن استهداف 9 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، حيث دخلت يومها الـ328. وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية لبيروت ومقتل القيادي في حزب الله فؤاد شكر، ورد حزب الله باستهداف مقر الوحدة 8200 في قاعدة غليلوت شمالي إسرائيل.
https://sarabic.ae/20240903/حزب-الله-يعلن-استهداف-9-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1092329713.html
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أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, غارات إسرائيلية, لبنان, أخبار لبنان
أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, غارات إسرائيلية, لبنان, أخبار لبنان

"حزب الله" يعلن استهداف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

00:08 GMT 04.09.2024
© Sputnik . Abed.K Bayمقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان"
مقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2024
© Sputnik . Abed.K Bay
تابعنا عبر
أعلن حزب الله اللبناني اليوم الأربعاء عن استهداف 8 مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
بيروت - سبوتنيك. وجاء في عدة بيانات متتالية أصدرها "حزب الله" أن عناصره استهدفوا أمس الثلاثاء "تجهيزات تجسسية في موقع الراهب، وموقع الجرداح، كما قصفوا المنظومات الفنية في موقع العاصي، بالإضافة إلى استهداف انتشار لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع السماقة في تلال كفرشوبا، واستهدفوا موقع الرادار في مزارع شبعا".
آثار دمار الممتلكات وكنيسة بلدة يارون الحدودية جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
"حزب الله" يعلن استهداف 9 مواقع للجيش الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية الجنوبية
أمس, 03:10 GMT
وأضاف حزب الله أنه "عند رصد قوة استخبارات عسكرية إسرائيلية في محيط موقع الراهب، تم استهدافها بقذائف المدفعية وإصابتها إصابة مباشرة. كما استهدفوا مبنى يستخدمه جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة المنارة بالأسلحة المناسبة، وقصفوا نقطة تموضع لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع بركة ريشا".
وفي المقابل، أفاد أحد البيانات بأن الجيش الإسرائيلي رد بقصف 11 بلدة في جنوب لبنان، وشملت الغارات بلدتي مركبا وكسارة العروش-الريحان، كما نفذت طائرة مسيرة غارة على بلدة مارون الراس. وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية الثقيلة بلدات مثل عيتا الشعب، كفرشوبا، والخيام، إضافة إلى مناطق أخرى.
وكان حزب الله قد أعلن يوم الثلاثاء عن استهداف 9 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.
وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، حيث دخلت يومها الـ328. وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية لبيروت ومقتل القيادي في حزب الله فؤاد شكر، ورد حزب الله باستهداف مقر الوحدة 8200 في قاعدة غليلوت شمالي إسرائيل.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مصر ترفض محاولة نتنياهو الزج باسمها لعرقلة جهود وساطةأمس, 21:16 GMT
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