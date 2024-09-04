https://sarabic.ae/20240904/خبير-الصين-صديق-موثوق-بالنسبة-لأفريقيا-على-عكس-الغرب-الاستعماري-1092387122.html
خبير: الصين صديق موثوق بالنسبة لأفريقيا على عكس الغرب الاستعماري
خبير: الصين صديق موثوق بالنسبة لأفريقيا على عكس الغرب الاستعماري
سبوتنيك عربي
شدد الخبير في الشؤون الصينية يحيى تشو شيوان، على أن "التعاون الصيني الأفريقي مهم جدا لناحية تقديم نموذج للتنمية الاقتصادية السلمية"، موضحًا أن "بكين تقدم... 04.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-04T11:32+0000
2024-09-04T11:32+0000
2024-09-04T11:32+0000
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وأشار في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، بالقول: "هناك تعاون مهم بين الصين والدول الأفريقية، وذلك منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية في الكثير من المحافل الدبلوماسية الدولية، وذلك في محاولة من بكين لتحقيق المصالح المشتركة بين الجانبين عبر تأسيس منتدى التعاون الصيني الأفريقي".وأكد شيوان على أن "وسائل الاعلام الغربية دائما ما تحاول أن تصور للرأي العام أن الصين تقوم باستغلال هذه الشعوب، إلا أن التعاون الصيني الأفريقي أثبت عكس ذلك، لا سيما وأن بكين تعمل دائما على احترام شؤون الدول الداخلية، في المقابل نرى أن تاريخ الغرب الاستعماري في أفريقيا ترك الفوضى في كل مكان إضافة إلى بناء قواعد عسكرية مثل ليبيا والسودان".وأشار إلى أن "الصين تواجه بعض التحديات في أفريقيا نتيجة الوضع السياسي والأمني غير المستقر، وعليه تعمل على التنسيق الدائم مع هذه الدول وتعمل على إجراء محادثات سلام ومنها الدور البناء الذي تلبعه في السودان".
https://sarabic.ae/20240830/الصين-تحث-الولايات-المتحدة-على-العمل-لإنهاء-الأزمة-الأوكرانية-1092239261.html
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العالم, الصين, أفريقيا
خبير: الصين صديق موثوق بالنسبة لأفريقيا على عكس الغرب الاستعماري
شدد الخبير في الشؤون الصينية يحيى تشو شيوان، على أن "التعاون الصيني الأفريقي مهم جدا لناحية تقديم نموذج للتنمية الاقتصادية السلمية"، موضحًا أن "بكين تقدم مليارات الدولارات لدعم التنمية في أفريقيا".
وأشار في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، بالقول: "هناك تعاون مهم بين الصين والدول الأفريقية، وذلك منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية في الكثير من المحافل الدبلوماسية الدولية، وذلك في محاولة من بكين لتحقيق المصالح المشتركة بين الجانبين عبر تأسيس منتدى التعاون الصيني الأفريقي".
ولفت إلى أنه "ثمّة 52 دولة أفريقية وقّعت مذكرات تفاهم وتعاون مع الصين لبناء مبادرة "الحزام والطريق" على اعتبار أن بكين صديق موثوق بالنسبة للدول الافريقية، الأمر الذي سيساعد الدول الأفريقية على بناء بنية تحتية جيدة في أفريقيا، من جهة، وازدياد استثمارات الصين في أفريقيا من جهة ثانية".
وأكد شيوان على أن "وسائل الاعلام الغربية دائما ما تحاول أن تصور للرأي العام أن الصين تقوم باستغلال هذه الشعوب، إلا أن التعاون الصيني الأفريقي أثبت عكس ذلك، لا سيما وأن بكين تعمل دائما على احترام شؤون الدول الداخلية، في المقابل نرى أن تاريخ الغرب الاستعماري في أفريقيا ترك الفوضى في كل مكان إضافة إلى بناء قواعد عسكرية مثل ليبيا والسودان".
وأشار إلى أن "الصين تواجه بعض التحديات في أفريقيا نتيجة الوضع السياسي والأمني غير المستقر، وعليه تعمل على التنسيق الدائم مع هذه الدول وتعمل على إجراء محادثات سلام ومنها الدور البناء الذي تلبعه في السودان".