خبير: الصين صديق موثوق بالنسبة لأفريقيا على عكس الغرب الاستعماري

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
08:33 GMT
27 د
On air
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
11:47 GMT
13 د
On air
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يتوقع إنشاء الإمارات لمنظومة مالية للتبادل بالعملات الوطنية مع "بريكس"
16:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
العلماء يحددون عوامل رئيسية قد تتنبأ بالتدهور المعرفي..
17:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
غزة.. هل تتجه إدارة بايدن لمعاقبة نتنياهو لإفشاله صفقة تبادل الأسرى؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد انضمام دول جديدة.. آليات عمل بريكس لنشأة قوة اقتصادية كبرى
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
08:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال البيدجا بداية للصراعات وتصفية الحسابات في ليبيا
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
12:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240904/خبير-الصين-صديق-موثوق-بالنسبة-لأفريقيا-على-عكس-الغرب-الاستعماري-1092387122.html
خبير: الصين صديق موثوق بالنسبة لأفريقيا على عكس الغرب الاستعماري
خبير: الصين صديق موثوق بالنسبة لأفريقيا على عكس الغرب الاستعماري
سبوتنيك عربي
شدد الخبير في الشؤون الصينية يحيى تشو شيوان، على أن "التعاون الصيني الأفريقي مهم جدا لناحية تقديم نموذج للتنمية الاقتصادية السلمية"، موضحًا أن "بكين تقدم... 04.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-04T11:32+0000
2024-09-04T11:32+0000
العالم
الصين
أفريقيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/04/1064638644_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_18b9de543874ef1d4400073d21d34037.jpg
وأشار في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، بالقول: "هناك تعاون مهم بين الصين والدول الأفريقية، وذلك منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية في الكثير من المحافل الدبلوماسية الدولية، وذلك في محاولة من بكين لتحقيق المصالح المشتركة بين الجانبين عبر تأسيس منتدى التعاون الصيني الأفريقي".وأكد شيوان على أن "وسائل الاعلام الغربية دائما ما تحاول أن تصور للرأي العام أن الصين تقوم باستغلال هذه الشعوب، إلا أن التعاون الصيني الأفريقي أثبت عكس ذلك، لا سيما وأن بكين تعمل دائما على احترام شؤون الدول الداخلية، في المقابل نرى أن تاريخ الغرب الاستعماري في أفريقيا ترك الفوضى في كل مكان إضافة إلى بناء قواعد عسكرية مثل ليبيا والسودان".وأشار إلى أن "الصين تواجه بعض التحديات في أفريقيا نتيجة الوضع السياسي والأمني غير المستقر، وعليه تعمل على التنسيق الدائم مع هذه الدول وتعمل على إجراء محادثات سلام ومنها الدور البناء الذي تلبعه في السودان".
https://sarabic.ae/20240830/الصين-تحث-الولايات-المتحدة-على-العمل-لإنهاء-الأزمة-الأوكرانية-1092239261.html
الصين
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/04/1064638644_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_563751bc7613648319ed6ed2a4f892eb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الصين, أفريقيا
العالم, الصين, أفريقيا

خبير: الصين صديق موثوق بالنسبة لأفريقيا على عكس الغرب الاستعماري

11:32 GMT 04.09.2024
© AFP 2023 / ISAAC LAWRENCEعلم الصين
علم الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2024
© AFP 2023 / ISAAC LAWRENCE
تابعنا عبر
شدد الخبير في الشؤون الصينية يحيى تشو شيوان، على أن "التعاون الصيني الأفريقي مهم جدا لناحية تقديم نموذج للتنمية الاقتصادية السلمية"، موضحًا أن "بكين تقدم مليارات الدولارات لدعم التنمية في أفريقيا".
وأشار في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، بالقول: "هناك تعاون مهم بين الصين والدول الأفريقية، وذلك منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية في الكثير من المحافل الدبلوماسية الدولية، وذلك في محاولة من بكين لتحقيق المصالح المشتركة بين الجانبين عبر تأسيس منتدى التعاون الصيني الأفريقي".

ولفت إلى أنه "ثمّة 52 دولة أفريقية وقّعت مذكرات تفاهم وتعاون مع الصين لبناء مبادرة "الحزام والطريق" على اعتبار أن بكين صديق موثوق بالنسبة للدول الافريقية، الأمر الذي سيساعد الدول الأفريقية على بناء بنية تحتية جيدة في أفريقيا، من جهة، وازدياد استثمارات الصين في أفريقيا من جهة ثانية".

علم الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الصين تحث الولايات المتحدة على العمل لإنهاء الأزمة الأوكرانية
30 أغسطس, 16:53 GMT
وأكد شيوان على أن "وسائل الاعلام الغربية دائما ما تحاول أن تصور للرأي العام أن الصين تقوم باستغلال هذه الشعوب، إلا أن التعاون الصيني الأفريقي أثبت عكس ذلك، لا سيما وأن بكين تعمل دائما على احترام شؤون الدول الداخلية، في المقابل نرى أن تاريخ الغرب الاستعماري في أفريقيا ترك الفوضى في كل مكان إضافة إلى بناء قواعد عسكرية مثل ليبيا والسودان".
وأشار إلى أن "الصين تواجه بعض التحديات في أفريقيا نتيجة الوضع السياسي والأمني غير المستقر، وعليه تعمل على التنسيق الدائم مع هذه الدول وتعمل على إجراء محادثات سلام ومنها الدور البناء الذي تلبعه في السودان".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بن غفير يطالب بقطع الكهرباء والوقود عن غزة06:53 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала