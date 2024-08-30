الصين تحث الولايات المتحدة على العمل لإنهاء الأزمة الأوكرانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:18 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:43 GMT
17 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
10:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما أسباب قيام إسرائيل بتوسعة محور نتساريم وسط قطاع غزة
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: إسرائيل تُصر على تصفية الوجود الفلسطيني تماما
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ليبيا... ماذا وراء لقاء حفتر بقائد قوات أفريكوم؟
17:03 GMT
30 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
08:17 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
10:03 GMT
30 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
10:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ليبيا... ماذا وراء لقاء حفتر بقائد قوات أفريكوم؟
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تحطم مقاتلة "إف-16" أكد أنها ستكون هدفا سهلا لمنظومات الدفاع الجوي الروسية
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
مسؤول ليبي: نطالب الأمم المتحدة بحماية منابع النفط
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
جدل حول هدنة إنسانية في غزة للسماح بالتطعيم ضد شلل الأطفال، الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في جنين وطولكرم
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240830/الصين-تحث-الولايات-المتحدة-على-العمل-لإنهاء-الأزمة-الأوكرانية-1092239261.html
الصين تحث الولايات المتحدة على العمل لإنهاء الأزمة الأوكرانية
الصين تحث الولايات المتحدة على العمل لإنهاء الأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
صرح نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة قنغ شوانغ، أن الصين تدعو الولايات المتحدة إلى العمل على إنهاء الأزمة الأوكرانية، بما في ذلك مع بكين، بدلا من... 30.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-30T16:53+0000
2024-08-30T16:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/06/1082875999_0:49:1959:1151_1920x0_80_0_0_452cfc44087cb8d242e111858fedea27.jpg
وأضاف شوانغ خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أن "نود أن ننصح الولايات المتحدة بأنها إذا كانت تريد حقا إنهاء الحرب، فعليها أن تبذل جهودا مع الدول المعنية، بما في ذلك الصين، بدلا من التنصل من مسؤولياتها وخلق وضع مواجهة".واعترف القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، يوم الثلاثاء، أنه من خلال مهاجمة مقاطعة كورسك، أرادت كييف تحويل القوات المسلحة الروسية من اتجاهات أخرى، وبشكل أساسي من كراسنوآرميسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
https://sarabic.ae/20240830/يتم-أكلها-حية-على-خط-المواجهة-ضابط-أمريكي-سابق-يوضح-معاناة-قوات-كييف--1092235725.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/06/1082875999_97:0:1834:1303_1920x0_80_0_0_94e652a4fc8394a7cd67b80472bfa57d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الصين تحث الولايات المتحدة على العمل لإنهاء الأزمة الأوكرانية

16:53 GMT 30.08.2024
© AFP 2023 / GREG BAKERعلم الصين
علم الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2024
© AFP 2023 / GREG BAKER
تابعنا عبر
صرح نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة قنغ شوانغ، أن الصين تدعو الولايات المتحدة إلى العمل على إنهاء الأزمة الأوكرانية، بما في ذلك مع بكين، بدلا من تفاقم المواجهة.
وأضاف شوانغ خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أن "نود أن ننصح الولايات المتحدة بأنها إذا كانت تريد حقا إنهاء الحرب، فعليها أن تبذل جهودا مع الدول المعنية، بما في ذلك الصين، بدلا من التنصل من مسؤولياتها وخلق وضع مواجهة".
في السادس من أغسطس/ آب الجاري، غزت تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية أراضي مقاطعة كورسك.
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"يتم أكلها حية على خط المواجهة".... ضابط أمريكي سابق يوضح معاناة قوات كييف
14:02 GMT

وكما صرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، فإن العملية ستنتهي بهزيمة المسلحين الأوكرانيين والوصول إلى حدود الدولة.

واعترف القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، يوم الثلاثاء، أنه من خلال مهاجمة مقاطعة كورسك، أرادت كييف تحويل القوات المسلحة الروسية من اتجاهات أخرى، وبشكل أساسي من كراسنوآرميسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الصحة العالمية تتفق مع إسرائيل على "هدنات إنسانية" في غزة16:58 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала