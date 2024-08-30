https://sarabic.ae/20240830/الصين-تحث-الولايات-المتحدة-على-العمل-لإنهاء-الأزمة-الأوكرانية-1092239261.html
الصين تحث الولايات المتحدة على العمل لإنهاء الأزمة الأوكرانية
الصين تحث الولايات المتحدة على العمل لإنهاء الأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
صرح نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة قنغ شوانغ، أن الصين تدعو الولايات المتحدة إلى العمل على إنهاء الأزمة الأوكرانية، بما في ذلك مع بكين، بدلا من... 30.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-30T16:53+0000
2024-08-30T16:53+0000
2024-08-30T16:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف شوانغ خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أن "نود أن ننصح الولايات المتحدة بأنها إذا كانت تريد حقا إنهاء الحرب، فعليها أن تبذل جهودا مع الدول المعنية، بما في ذلك الصين، بدلا من التنصل من مسؤولياتها وخلق وضع مواجهة".واعترف القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، يوم الثلاثاء، أنه من خلال مهاجمة مقاطعة كورسك، أرادت كييف تحويل القوات المسلحة الروسية من اتجاهات أخرى، وبشكل أساسي من كراسنوآرميسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
https://sarabic.ae/20240830/يتم-أكلها-حية-على-خط-المواجهة-ضابط-أمريكي-سابق-يوضح-معاناة-قوات-كييف--1092235725.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
الصين تحث الولايات المتحدة على العمل لإنهاء الأزمة الأوكرانية
صرح نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة قنغ شوانغ، أن الصين تدعو الولايات المتحدة إلى العمل على إنهاء الأزمة الأوكرانية، بما في ذلك مع بكين، بدلا من تفاقم المواجهة.
وأضاف شوانغ خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أن "نود أن ننصح الولايات المتحدة بأنها إذا كانت تريد حقا إنهاء الحرب، فعليها أن تبذل جهودا مع الدول المعنية، بما في ذلك الصين، بدلا من التنصل من مسؤولياتها وخلق وضع مواجهة".
في السادس من أغسطس/ آب الجاري، غزت تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية أراضي مقاطعة كورسك.
وكما صرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، فإن العملية ستنتهي بهزيمة المسلحين الأوكرانيين والوصول إلى حدود الدولة.
واعترف القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، يوم الثلاثاء، أنه من خلال مهاجمة مقاطعة كورسك، أرادت كييف تحويل القوات المسلحة الروسية من اتجاهات أخرى، وبشكل أساسي من كراسنوآرميسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.