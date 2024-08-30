https://sarabic.ae/20240830/يتم-أكلها-حية-على-خط-المواجهة-ضابط-أمريكي-سابق-يوضح-معاناة-قوات-كييف--1092235725.html
"يتم أكلها حية على خط المواجهة".... ضابط أمريكي سابق يوضح معاناة قوات كييف
"يتم أكلها حية على خط المواجهة".... ضابط أمريكي سابق يوضح معاناة قوات كييف
سبوتنيك عربي
صرح الكولونيل المتقاعد بالجيش الأمريكي لورانس ويلكرسون، أن أوكرانيا تعاني من الهزيمة على خط المواجهة الرئيسي في منطقة العمليات الخاصة. 30.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-30T14:02+0000
2024-08-30T14:02+0000
2024-08-30T14:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ويلكرسون في مقابلة مع قناة "على اليوتيوب، أن "الانهيار الحقيقي هو أن أوكرانيا تتعرض للضرب، ويتم أكلها حية على خط المواجهة الرئيسي في دونباس".وفي الوقت نفسه، أشار ويلكرسون إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تكرس الآن معظم، إن لم يكن كل، الاحتياطي الاستراتيجي لهذا الاتجاه.وفي 24 أغسطس/ آب الجاري، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه خلال المعارك في اتجاه مقاطعة كورسك الروسية، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 5.5 ألف عسكري، و71 دبابة، و11 قاذفة "إم إل أر إس". ضابط أمريكي متقاعد يكشف عن فخ وقعت فيه قوات كييف في مقاطعة كورسكوتم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين الروس في هذه المقاطعات ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الإرهابية الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240830/سلاح-الجو-الروسي-ينفذ-ضربات-على-تجمعات-للقوات-الأوكرانية-في-11-بلدة-بمقاطعة-سومي-1092228110.html
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روسيا
"يتم أكلها حية على خط المواجهة".... ضابط أمريكي سابق يوضح معاناة قوات كييف
صرح الكولونيل المتقاعد بالجيش الأمريكي لورانس ويلكرسون، أن أوكرانيا تعاني من الهزيمة على خط المواجهة الرئيسي في منطقة العمليات الخاصة.
وأضاف ويلكرسون في مقابلة مع قناة "على اليوتيوب، أن "الانهيار الحقيقي هو أن أوكرانيا تتعرض للضرب، ويتم أكلها حية على خط المواجهة الرئيسي في دونباس".
ووفقاً للعقيد، فإن إرسال ألوية جديدة لمهاجمة مقاطعة كورسك لن يؤدي إلا إلى تفاقم فشل كييف.
وفي الوقت نفسه، أشار ويلكرسون إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تكرس الآن معظم، إن لم يكن كل، الاحتياطي الاستراتيجي لهذا الاتجاه.
وفي 24 أغسطس/ آب الجاري، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه خلال المعارك في اتجاه مقاطعة كورسك الروسية، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 5.5 ألف عسكري،
و71 دبابة، و11 قاذفة "إم إل أر إس".
وتم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك،
وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين الروس في هذه المقاطعات ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الإرهابية الأوكرانية.