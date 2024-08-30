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سلاح الجو الروسي ينفذ ضربات على تجمعات للقوات الأوكرانية في 11 بلدة بمقاطعة سومي
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240830/سلاح-الجو-الروسي-ينفذ-ضربات-على-تجمعات-للقوات-الأوكرانية-في-11-بلدة-بمقاطعة-سومي-1092228110.html
سلاح الجو الروسي ينفذ ضربات على تجمعات للقوات الأوكرانية في 11 بلدة بمقاطعة سومي
سلاح الجو الروسي ينفذ ضربات على تجمعات للقوات الأوكرانية في 11 بلدة بمقاطعة سومي
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن الطيران العملياتي التكتيكي الروسي استهدف القوى العاملة والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في 11 بلدة في مقاطعة... 30.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-30T11:27+0000
2024-08-30T11:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت الدفاع الروسية في بيانها، أن "الطيران العملياتي والتكتيكي نفذ ضربات على مناطق تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في مقاطعة سومي على الألوية الهجومية الجوية 41 و 54 و 80 و 82 و 95 من القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى ألوية الدفاع الأرضي 101 و103 و107 و129 في مناطق بيلوبول وباشيفسك وغلوخوف وكاترينوفكا ومارتينوفكا وبيرفومايسكو وبوستوجورود وبوكروفكا وبافلوفكا وسومي وفوتوفيج".وجاء في تقرير الوزارة حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك: "خسائر القوات الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت أكثر من380 عسكريًا، و22 مركبة مدرعة".وتابع بيان وزارة الدفاع الروسية: "بلغت إجمالي خسائر العدو خلال فترة القتال على محور كورسك نحو 7800 عسكريًا، و75 دبابة، 36 مركبة قتال مشاة، 64 ناقلة جند مدرعة، 507 مركبات قتالية مدرعة. بالإضافة إلى ذلك 235 سيارة، 53 قطعة مدفعية، 15 قاذفة لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، بما في ذلك أربعة صواريخ "هيمارس"، وواحدة من طراز "ملرز"، وخمس منظومات صواريخ مضادة للطائرات، و11 محطة حرب إلكترونية، ورادار مضاد للبطارية، ورادار للدفاع الجوي، وخمس وحدات من المعدات الهندسية، بما في ذلك مركبتان هندسيتان لإزالة الألغام ووحدة واحدة لإزالة الألغام من طراز "أو أر-77"".وجاء في تقرير الوزارة أيضا حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك: "صدت وحدات تجمع قوات "سيفير"، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبدعم من سلاح طيران الجيش والمدفعية 5 هجمات لمجموعات هجوم العدو على محاور بلدات، بوركي، وكورينيفو، وكريميانوي، ومالايا لوكنيا. وكذلك، نتيجة العمليات النشطة للقوات تم إحباط هجمات العدو في اتجاه بلدات كريميانوي، وبوشكارسكوي، تشيركاسي بوريتشنوي".وأشارت الوزارة إلى أنه تم أيضًا إحباط محاولات لتنفيذ هجمات على بلدات مالايا لوكنيا، وبوشكارنوي، وروسكايا كونوبيلكا.وأوضحت الوزارة أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت نحو 40 عسكريا بين قتيل وجريح، وتدمير 3 مركبات قتالية مصفحة، وسيارتين".وتم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين الروس في هذه المقاطعات ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الإرهابية الأوكرانية.مقتل طيار أوكراني متدرب على مقاتلة "إف-16" يسلط الضوء على حوادث الطائرات الحربية وخسائرها
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سلاح الجو الروسي ينفذ ضربات على تجمعات للقوات الأوكرانية في 11 بلدة بمقاطعة سومي

11:27 GMT 30.08.2024 (تم التحديث: 11:39 GMT 30.08.2024)
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن الطيران العملياتي التكتيكي الروسي استهدف القوى العاملة والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في 11 بلدة في مقاطعة سومي.
وأضافت الدفاع الروسية في بيانها، أن "الطيران العملياتي والتكتيكي نفذ ضربات على مناطق تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في مقاطعة سومي على الألوية الهجومية الجوية 41 و 54 و 80 و 82 و 95 من القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى ألوية الدفاع الأرضي 101 و103 و107 و129 في مناطق بيلوبول وباشيفسك وغلوخوف وكاترينوفكا ومارتينوفكا وبيرفومايسكو وبوستوجورود وبوكروفكا وبافلوفكا وسومي وفوتوفيج".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "عمليات الاستطلاع والبحث مستمرة لتحديد وتدمير مجموعات التخريب المعادية في الغابات".
وجاء في تقرير الوزارة حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك: "خسائر القوات الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت أكثر من380 عسكريًا، و22 مركبة مدرعة".
وتابع بيان وزارة الدفاع الروسية: "بلغت إجمالي خسائر العدو خلال فترة القتال على محور كورسك نحو 7800 عسكريًا، و75 دبابة، 36 مركبة قتال مشاة، 64 ناقلة جند مدرعة، 507 مركبات قتالية مدرعة. بالإضافة إلى ذلك 235 سيارة، 53 قطعة مدفعية، 15 قاذفة لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، بما في ذلك أربعة صواريخ "هيمارس"، وواحدة من طراز "ملرز"، وخمس منظومات صواريخ مضادة للطائرات، و11 محطة حرب إلكترونية، ورادار مضاد للبطارية، ورادار للدفاع الجوي، وخمس وحدات من المعدات الهندسية، بما في ذلك مركبتان هندسيتان لإزالة الألغام ووحدة واحدة لإزالة الألغام من طراز "أو أر-77"".
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وجاء في تقرير الوزارة أيضا حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك: "صدت وحدات تجمع قوات "سيفير"، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبدعم من سلاح طيران الجيش والمدفعية 5 هجمات لمجموعات هجوم العدو على محاور بلدات، بوركي، وكورينيفو، وكريميانوي، ومالايا لوكنيا. وكذلك، نتيجة العمليات النشطة للقوات تم إحباط هجمات العدو في اتجاه بلدات كريميانوي، وبوشكارسكوي، تشيركاسي بوريتشنوي".
وأشارت الوزارة إلى أنه تم أيضًا إحباط محاولات لتنفيذ هجمات على بلدات مالايا لوكنيا، وبوشكارنوي، وروسكايا كونوبيلكا.
وأوضحت الوزارة أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت نحو 40 عسكريا بين قتيل وجريح، وتدمير 3 مركبات قتالية مصفحة، وسيارتين".
وفي 24 أغسطس/ آب الجاري، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه خلال المعارك في اتجاه مقاطعة كورسك الروسية، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 5.5 ألف عسكري، و71 دبابة، و11 قاذفة "إم إل أر إس".
وتم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين الروس في هذه المقاطعات ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الإرهابية الأوكرانية.
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