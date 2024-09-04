https://sarabic.ae/20240904/ضابط-أمريكي-متقاعد-القوات-الروسية-تتقدم-بسرعة-كبيرة-جدا-في-اتجاه-كراسنوارميسك-1092396078.html
ضابط أمريكي متقاعد: القوات الروسية تتقدم بسرعة كبيرة جدا في اتجاه كراسنوارميسك
ضابط أمريكي متقاعد: القوات الروسية تتقدم بسرعة كبيرة جدا في اتجاه كراسنوارميسك
سبوتنيك عربي
صرح الضابط المتقاعد بالجيش الأمريكي، دانييل ديفيس، أن القوات الروسية تتقدم بسرعة كبيرة جدًا في اتجاه كراسنوارميسك. 04.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-04T17:20+0000
2024-09-04T17:20+0000
2024-09-04T17:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ديفيس على قناة "ديب دايف" على "يوتيوب"، أن "روسيا تزيد أيضًا من تقدمها في الشرق (في اتجاه بوكروفسكي) بسرعة، وستصدم الكثيرين في الغرب".وخلص الخبير إلى أن "هذا، في الواقع، هو مركز الجبهة الشرقية للجانب الأوكراني، الذي يحتاجون إلى إمداد جميع قواتهم شماله وجنوبه".في وقت سابق من اليوم الأربعاء، وصفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اتجاهات كراسنوارميسكوي وكوراخوفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية بأنها "الأكثر سخونة" على خط المواجهة.
https://sarabic.ae/20240904/القوات-الروسية-تدمر-محطة-رادار-أوكرانية-في-مقاطعة-سومي-بطائرة-مسيرة-انقضاضية-لانتسيت-1092389508.html
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روسيا
ضابط أمريكي متقاعد: القوات الروسية تتقدم بسرعة كبيرة جدا في اتجاه كراسنوارميسك
17:20 GMT 04.09.2024 (تم التحديث: 17:41 GMT 04.09.2024)
صرح الضابط المتقاعد بالجيش الأمريكي، دانييل ديفيس، أن القوات الروسية تتقدم بسرعة كبيرة جدًا في اتجاه كراسنوارميسك.
وأضاف ديفيس على قناة "ديب دايف" على "يوتيوب"، أن "روسيا تزيد أيضًا من تقدمها في الشرق (في اتجاه بوكروفسكي) بسرعة، وستصدم الكثيرين في الغرب".
وبحسب الضابط، فإن الهجوم في هذا الاتجاه يمكن أن يتسارع في الأيام المقبلة مع استمرار انهيار الدفاعات الأوكرانية.
في الوقت نفسه، وصف ديفيس مدينة كراسنوارميسك بأنها أهم مدينة على الجبهة الشرقية بسبب مراكزها اللوجستية.
وخلص الخبير إلى أن "هذا، في الواقع، هو مركز الجبهة الشرقية للجانب الأوكراني، الذي يحتاجون إلى إمداد جميع قواتهم شماله وجنوبه".
في وقت سابق من اليوم الأربعاء، وصفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اتجاهات كراسنوارميسكوي وكوراخوفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية بأنها "الأكثر سخونة" على خط المواجهة.