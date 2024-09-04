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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240904/ضابط-أمريكي-متقاعد-القوات-الروسية-تتقدم-بسرعة-كبيرة-جدا-في-اتجاه-كراسنوارميسك-1092396078.html
ضابط أمريكي متقاعد: القوات الروسية تتقدم بسرعة كبيرة جدا في اتجاه كراسنوارميسك
ضابط أمريكي متقاعد: القوات الروسية تتقدم بسرعة كبيرة جدا في اتجاه كراسنوارميسك
سبوتنيك عربي
صرح الضابط المتقاعد بالجيش الأمريكي، دانييل ديفيس، أن القوات الروسية تتقدم بسرعة كبيرة جدًا في اتجاه كراسنوارميسك. 04.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-04T17:20+0000
2024-09-04T17:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ديفيس على قناة "ديب دايف" على "يوتيوب"، أن "روسيا تزيد أيضًا من تقدمها في الشرق (في اتجاه بوكروفسكي) بسرعة، وستصدم الكثيرين في الغرب".وخلص الخبير إلى أن "هذا، في الواقع، هو مركز الجبهة الشرقية للجانب الأوكراني، الذي يحتاجون إلى إمداد جميع قواتهم شماله وجنوبه".في وقت سابق من اليوم الأربعاء، وصفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اتجاهات كراسنوارميسكوي وكوراخوفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية بأنها "الأكثر سخونة" على خط المواجهة.
https://sarabic.ae/20240904/القوات-الروسية-تدمر-محطة-رادار-أوكرانية-في-مقاطعة-سومي-بطائرة-مسيرة-انقضاضية-لانتسيت-1092389508.html
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روسيا
روسيا

ضابط أمريكي متقاعد: القوات الروسية تتقدم بسرعة كبيرة جدا في اتجاه كراسنوارميسك

17:20 GMT 04.09.2024 (تم التحديث: 17:41 GMT 04.09.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
صرح الضابط المتقاعد بالجيش الأمريكي، دانييل ديفيس، أن القوات الروسية تتقدم بسرعة كبيرة جدًا في اتجاه كراسنوارميسك.
وأضاف ديفيس على قناة "ديب دايف" على "يوتيوب"، أن "روسيا تزيد أيضًا من تقدمها في الشرق (في اتجاه بوكروفسكي) بسرعة، وستصدم الكثيرين في الغرب".

وبحسب الضابط، فإن الهجوم في هذا الاتجاه يمكن أن يتسارع في الأيام المقبلة مع استمرار انهيار الدفاعات الأوكرانية.

لانتسيت روسية تستهدف القوات الأوكرانية والأسلحة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2024
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في الوقت نفسه، وصف ديفيس مدينة كراسنوارميسك بأنها أهم مدينة على الجبهة الشرقية بسبب مراكزها اللوجستية.
وخلص الخبير إلى أن "هذا، في الواقع، هو مركز الجبهة الشرقية للجانب الأوكراني، الذي يحتاجون إلى إمداد جميع قواتهم شماله وجنوبه".
في وقت سابق من اليوم الأربعاء، وصفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اتجاهات كراسنوارميسكوي وكوراخوفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية بأنها "الأكثر سخونة" على خط المواجهة.
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