https://sarabic.ae/20240904/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-استهداف-ميناء-حيفا-في-إسرائيل-بطائرات-مسيرة-1092373140.html

فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف ميناء حيفا في إسرائيل بطائرات مسيرة

فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف ميناء حيفا في إسرائيل بطائرات مسيرة

سبوتنيك عربي

أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الأربعاء، استهداف ميناء حيفا في إسرائيل بطائرات مسيرة. 04.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-04T02:30+0000

2024-09-04T02:30+0000

2024-09-04T02:30+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

حيفا

أخبار العراق اليوم

العراق

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/1a/1090204566_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ec5bf320adc51e6a2950669d92fe019c.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الأربعاء ميناء حيفا بأراضينا المحتلة (إسرائيل) بواسطة الطيران المسيّر".وأضافت أن الاستهداف يأتي "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".وتتبنى الفصائل تلك، بين الحين والآخر، قصف مواقع إسرائيلية ردًا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت الفصائل دعمها "المقاومة الفلسطينية".كانت الفصائل المسلحة في العراق قد أعلنت في وقت سابق استئناف استهداف القواعد الأمريكية في كل من العراق وسوريا، بعد أن علّقت هجماتها في أعقاب هجومها العنيف على قاعدة "التنف" الأمريكية، الذي خلّف عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى في صفوف الأميركيين في كانون الثاني/يناير الماضي، وبعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه قرر كيفية الرد على الهجوم.وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حركة "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسر نحو 250 آخرين.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، التي أودت بحياة أكثر من 40 ألف فلسطيني، على الرغم من تبني مجلس الأمن الدولي قرارين بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين.وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق أن روسيا تدعو إلى البدء فورًا باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مُشدِّدًا على موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الداعي لتسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين" التي أقرها مجلس الأمن الدولي.

https://sarabic.ae/20240829/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-استهداف-محطة-كهرباء-في-حيفا-بالطيران-المسير-1092187520.html

إسرائيل

حيفا

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حيفا, أخبار العراق اليوم, العراق