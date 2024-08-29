https://sarabic.ae/20240829/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-استهداف-محطة-كهرباء-في-حيفا-بالطيران-المسير-1092187520.html

فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف محطة كهرباء في حيفا شمالي إسرائيل بالطيران المسير

فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف محطة كهرباء في حيفا شمالي إسرائيل بالطيران المسير

سبوتنيك عربي

أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الخميس، استهداف محطة كهرباء "ألون تافور" الصناعية في مدينة حيفا شمالي إسرائيل بواسطة طائرات مسيرة. 29.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-29T04:52+0000

2024-08-29T04:52+0000

2024-08-29T05:18+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان لها عبر تطبيق "تلغرام": "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، صباح اليوم الخميس، محطة كهرباء "ألون تافور" الصناعية في حيفا بالأراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر".وأضافت أن الاستهداف يأتي "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزة، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".وتتبنى الفصائل تلك، بين الحين والآخر، قصف مواقع إسرائيلية ردًا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلن دعمه للـ"مقاومة الفلسطينية".وكانت الفصائل المسلحة في العراق قد أعلنت في وقت سابق استئناف استهداف القواعد الأمريكية في كل من العراق وسوريا، بعد أن علّقت هجماتها في أعقاب هجومها العنيف على قاعدة "التنف" الأمريكية، الذي خلّف عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى في صفوف الأمريكيين في كانون الثاني/يناير الماضي، وبعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه قرر كيفية الرد على الهجوم.وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أن أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وأطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، التي أودت بحياة أكثر من 40 ألف فلسطيني، على الرغم من تبني مجلس الأمن الدولي قرارين بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين.وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن روسيا تدعو إلى البدء فورًا باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مُشدِّدًا على موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الداعي لتسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.

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العراق, أخبار العراق اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل