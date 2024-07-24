https://sarabic.ae/20240724/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-شن-هجوم-على-هدف-حيوي-في-إيلات-الإسرائيلية-بواسطة-الطيران-المسير-1091075497.html
فصائل عراقية مسلحة تعلن شن هجوم على هدف حيوي في إيلات الإسرائيلية بواسطة الطيران المسير
فصائل عراقية مسلحة تعلن شن هجوم على هدف حيوي في إيلات الإسرائيلية بواسطة الطيران المسير
سبوتنيك عربي
أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الأربعاء، شن هجوم على "هدف حيوي" في إيلات الإسرائيلية بواسطة الطيران المسيّر. 24.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-24T00:28+0000
2024-07-24T00:28+0000
2024-07-24T00:28+0000
إيلات
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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بغداد - سبوتنيك. وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها عبر تطبيق تلغرام: "هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الأربعاء 24-7-2024 هدفاً حيوياً في شمال أم الرشراش 'إيلات' المحتلة بواسطة الطيران المسيّر".وأضاف البيان أن الاستهداف يأتي "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".وتتبنى الفصائل تلك، بين الحين والآخر، قصف مواقع إسرائيلية، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت الفصائل دعمها "المقاومة الفلسطينية".وكانت الفصائل المسلحة في العراق، قد أعلنت في وقت سابق، استئنافها استهداف القواعد الأمريكية في كل من العراق وسوريا، بعد أن علّقت هجماتها في أعقاب هجومها العنيف على قاعدة "التنف" الأمريكية، التي خلفت عددا كبيرا من القتلى والجرحى في صفوف الأمريكيين، في يناير/ كانون الثاني الماضي، وبعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه قرر كيفية الرد على الهجوم.
https://sarabic.ae/20240506/فصائل-عراقية-مسلحة-تستهدف-قاعدة-عسكرية-بمدينة-إيلات-الإسرائيلية-بالطيران-المسير-1088562173.html
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إيلات, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
إيلات, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
فصائل عراقية مسلحة تعلن شن هجوم على هدف حيوي في إيلات الإسرائيلية بواسطة الطيران المسير
أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الأربعاء، شن هجوم على "هدف حيوي" في إيلات الإسرائيلية بواسطة الطيران المسيّر.
بغداد - سبوتنيك
. وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها عبر تطبيق تلغرام: "هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الأربعاء 24-7-2024 هدفاً حيوياً في شمال أم الرشراش 'إيلات' المحتلة بواسطة الطيران المسيّر".
وأضاف البيان أن الاستهداف يأتي "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".
وتتبنى الفصائل تلك، بين الحين والآخر، قصف مواقع إسرائيلية
، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت الفصائل دعمها "المقاومة الفلسطينية".
وكانت الفصائل المسلحة في العراق، قد أعلنت في وقت سابق، استئنافها استهداف القواعد الأمريكية في كل من العراق وسوريا، بعد أن علّقت هجماتها في أعقاب هجومها العنيف على قاعدة "التنف" الأمريكية، التي خلفت عددا كبيرا من القتلى والجرحى في صفوف الأمريكيين، في يناير/ كانون الثاني الماضي، وبعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه قرر كيفية الرد على الهجوم.