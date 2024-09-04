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https://sarabic.ae/20240904/قتيلة-ومصابون-إثر-قصف-إسرائيلي-جنوبي-لبنان-وحزب-الله-يستهدف-مواقع-إسرائيلية-بعشرات-الصواريخ-1092394729.html
قتيلة ومصابون إثر قصف إسرائيلي جنوبي لبنان... و"حزب الله" يستهدف مواقع إسرائيلية بعشرات الصواريخ
قتيلة ومصابون إثر قصف إسرائيلي جنوبي لبنان... و"حزب الله" يستهدف مواقع إسرائيلية بعشرات الصواريخ
سبوتنيك عربي
أعلنت زارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الأربعاء، مقتل امرأة وإصابة شخصين آخرين إثر قصف إسرائيلي جنوبي البلاد. 04.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-04T16:18+0000
2024-09-04T16:45+0000
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وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن ذلك كان "نتيجة قصف مدفعي إسرائيلي لبلدة قبريخا بقضاء مرجعيون في محافظة النبطية جنوبي البلاد".يأتي ذلك في وقت أصيب شخصان واندلعت حرائق، صباح اليوم الأربعاء، في إصبع الجليل شمال إسرائيل جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان، وفق القناة 12 الإسرائيلية.وأشارت القناة إلى "سقوط 5 صواريخ في مناطق مفتوحة في كريات شمونة وبيت هلل، ما أدى لاندلاع حرائق وحدوث إصابات لم تحدد طبيعتها".من جانبه، أعلن "حزب الله" اللبناني، أن "مقاتليه قصفوا مقر قيادة كتيبة السهل ‏في ثكنة بيت هلل، ومرابض مدفعية في بلدة ديشون شمال إسرائيل بصواريخ كاتيوشا".كما أعلن الحزب أن عناصره "استهدفوا موقعي السماقة ورويسات العلم ‏الإسرائيليين في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.وأضاف في بيان آخر، أن مقاتليه "قصفوا تموضعًا لجنود العدو الإسرائيلي ‏في ثكنة زرعيت (مقر قيادة الكتيبة التابع للواء الغربي) بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".‏وكان "حزب الله"، قد أعلن أمس الثلاثاء، عن استهداف 9 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، بعد بدء حماس عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الفائت. وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية في بيروت، ومقتل القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر، ورد الحزب باستهداف مقر الوحدة 8200 في قاعدة "غليلوت" شمالي إسرائيل.
https://sarabic.ae/20240831/حزب-الله-يعلن-استهداف-6-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1092247339.html
https://sarabic.ae/20240830/توسيع-الأهداف-لتشمل-جبهة-لبنان-ما-دلالات-تصريحات-غالانت-وهل-تجر-المنطقة-لحرب-شاملة؟-1092240089.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي

قتيلة ومصابون إثر قصف إسرائيلي جنوبي لبنان... و"حزب الله" يستهدف مواقع إسرائيلية بعشرات الصواريخ

16:18 GMT 04.09.2024 (تم التحديث: 16:45 GMT 04.09.2024)
© AP Photo / Leo Correaقصف متبادل بين حزب الله في لبنان وقوات الجيش الإسرائيلي على الحدود بين البلدين
قصف متبادل بين حزب الله في لبنان وقوات الجيش الإسرائيلي على الحدود بين البلدين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2024
© AP Photo / Leo Correa
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أعلنت زارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الأربعاء، مقتل امرأة وإصابة شخصين آخرين إثر قصف إسرائيلي جنوبي البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن ذلك كان "نتيجة قصف مدفعي إسرائيلي لبلدة قبريخا بقضاء مرجعيون في محافظة النبطية جنوبي البلاد".
يأتي ذلك في وقت أصيب شخصان واندلعت حرائق، صباح اليوم الأربعاء، في إصبع الجليل شمال إسرائيل جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان، وفق القناة 12 الإسرائيلية.
وأشارت القناة إلى "سقوط 5 صواريخ في مناطق مفتوحة في كريات شمونة وبيت هلل، ما أدى لاندلاع حرائق وحدوث إصابات لم تحدد طبيعتها".
قصف متبادل بين حزب الله في لبنان وقوات الجيش الإسرائيلي على الحدود بين البلدين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2024
"حزب الله" يعلن استهداف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
31 أغسطس, 03:35 GMT
من جانبه، أعلن "حزب الله" اللبناني، أن "مقاتليه قصفوا مقر قيادة كتيبة السهل ‏في ثكنة بيت هلل، ومرابض مدفعية في بلدة ديشون شمال إسرائيل بصواريخ كاتيوشا".
كما أعلن الحزب أن عناصره "استهدفوا موقعي السماقة ورويسات العلم ‏الإسرائيليين في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
وأضاف في بيان آخر، أن مقاتليه "قصفوا تموضعًا لجنود العدو الإسرائيلي ‏في ثكنة زرعيت (مقر قيادة الكتيبة التابع للواء الغربي) بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".‏
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2024
توسيع الأهداف لتشمل جبهة لبنان.. ما دلالات تصريحات غالانت وهل تجر المنطقة لحرب شاملة؟
30 أغسطس, 18:04 GMT
وكان "حزب الله"، قد أعلن أمس الثلاثاء، عن استهداف 9 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.
وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، بعد بدء حماس عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الفائت. وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية في بيروت، ومقتل القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر، ورد الحزب باستهداف مقر الوحدة 8200 في قاعدة "غليلوت" شمالي إسرائيل.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بن غفير يطالب بقطع الكهرباء والوقود عن غزة16:49 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:38 GMT
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