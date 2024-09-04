هل يسبب الهاتف المحمول سرطان المخ؟

عربي
القوات الروسية تضرب مركز التدريب المشترك للقوات المسلحة الأوكرانية في بولتافا بصواريخ عالية الدقة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
08:33 GMT
27 د
On air
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
11:47 GMT
13 د
On air
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يتوقع إنشاء الإمارات لمنظومة مالية للتبادل بالعملات الوطنية مع "بريكس"
16:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
العلماء يحددون عوامل رئيسية قد تتنبأ بالتدهور المعرفي..
17:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
غزة.. هل تتجه إدارة بايدن لمعاقبة نتنياهو لإفشاله صفقة تبادل الأسرى؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد انضمام دول جديدة.. آليات عمل بريكس لنشأة قوة اقتصادية كبرى
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
08:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال البيدجا بداية للصراعات وتصفية الحسابات في ليبيا
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
12:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240904/هل-يسبب-الهاتف-الجوال-سرطان-المخ-1092380165.html
هل يسبب الهاتف المحمول سرطان المخ؟
هل يسبب الهاتف المحمول سرطان المخ؟
سبوتنيك عربي
تربط أبحاث عديدة بين استخدام الهاتف المحمول والإصابة بالعديد من الأمراض ومنها سرطان المخ، لكن دراسة شاملة أجرتها منظمة الصحة العالمية توصلت إلى نتائج جديدة. 04.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-04T09:25+0000
2024-09-04T09:25+0000
مجتمع
الصحة
منظمة الصحة العالمية
مرايا العلوم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/04/1092378158_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_a07753e07da807ad311dd31f174bb02b.jpg
وعلى خلاف ما يتم تداوله عن وجود علاقة بين موجات الراديو، التي تعتمد عليها نظرية عمل الهواتف المحمولة ومرض سرطان المخ، أشارت الدراسة إلى أن تلك العلاقة غير موجودة، حسب موقع "ساينس أليرت" العلمي.ولفت الموقع إلى أن "الدراسة الشاملة التي أجرتها المنظمة اعتمدت على تحليل نتائج أكثر من 60 دراسة علمية وشملت نحو 5 آلاف شخص، خلال الفترة من عام 1994 حتى عام 2022".وكانت الدراسات السابقة، التي جرت حول هذا الأمر تعتمد على قرب الهاتف من رأس الإنسان وما ينتجه من موجات راديو غير مؤينة (نوع من الطاقة تُطلقه ذرات معينة وينتقل على شكل موجات كهرومغناطيسية)، وهو ما جعل الوكالة الدولية لبحوث السرطان تصنف هذه الموجات باعتبارها أحد الأسباب المحتملة للإصابة بالسرطان.لكن الدراسة الجديدة اعتمدت على وسائل وتقنيات متطورة مكّنتها من تحليل البيانات بصورة أكثر دقة مما كان عليه الوضع في السابق.وبحسب الموقع، فقد خلُصت الدراسة إلى عدم وجود أدلة ثابتة تشير إلى ارتباط الإصابة بأي نوع من سرطانات الرأس والرقبة بالاستخدام المطول للهواتف المحمولة.ورغم ذلك يرى باحثون ضرورة مواصلة البحث في هذا المجال حتى يتم توفير أعلى مستويات الأمان لمن يتعرضون إلى موجات الراديو عبر الهواتف أو بأي وسيلة أخرى.
https://sarabic.ae/20240816/علماء-يحددون-الأشخاص-الأكثر-عرضة-للإصابة-بالسرطان-1091816724.html
https://sarabic.ae/20220331/دراسة-تكشف-العلاقة-بين-استخدام-الهواتف-المحمولة-وأورام-المخ-1060678670.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/04/1092378158_908:0:3639:2048_1920x0_80_0_0_697ed33ad115d13597c14b7b4655bbc8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصحة, منظمة الصحة العالمية, مرايا العلوم, أخبار العالم الآن
الصحة, منظمة الصحة العالمية, مرايا العلوم, أخبار العالم الآن

هل يسبب الهاتف المحمول سرطان المخ؟

09:25 GMT 04.09.2024
© Photo / Unsplash/Afif Ramdhasumaهل يسبب الهاتف الجوال سرطان المخ
هل يسبب الهاتف الجوال سرطان المخ - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2024
© Photo / Unsplash/Afif Ramdhasuma
تابعنا عبر
تربط أبحاث عديدة بين استخدام الهاتف المحمول والإصابة بالعديد من الأمراض ومنها سرطان المخ، لكن دراسة شاملة أجرتها منظمة الصحة العالمية توصلت إلى نتائج جديدة.
وعلى خلاف ما يتم تداوله عن وجود علاقة بين موجات الراديو، التي تعتمد عليها نظرية عمل الهواتف المحمولة ومرض سرطان المخ، أشارت الدراسة إلى أن تلك العلاقة غير موجودة، حسب موقع "ساينس أليرت" العلمي.
سرطان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
مجتمع
علماء يحددون الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان
16 أغسطس, 13:45 GMT
ولفت الموقع إلى أن "الدراسة الشاملة التي أجرتها المنظمة اعتمدت على تحليل نتائج أكثر من 60 دراسة علمية وشملت نحو 5 آلاف شخص، خلال الفترة من عام 1994 حتى عام 2022".
وكانت الدراسات السابقة، التي جرت حول هذا الأمر تعتمد على قرب الهاتف من رأس الإنسان وما ينتجه من موجات راديو غير مؤينة (نوع من الطاقة تُطلقه ذرات معينة وينتقل على شكل موجات كهرومغناطيسية)، وهو ما جعل الوكالة الدولية لبحوث السرطان تصنف هذه الموجات باعتبارها أحد الأسباب المحتملة للإصابة بالسرطان.
لكن الدراسة الجديدة اعتمدت على وسائل وتقنيات متطورة مكّنتها من تحليل البيانات بصورة أكثر دقة مما كان عليه الوضع في السابق.
هواتف غوغل - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
مجتمع
دراسة تكشف العلاقة بين استخدام الهواتف المحمولة وأورام المخ
31 مارس 2022, 07:37 GMT
وبحسب الموقع، فقد خلُصت الدراسة إلى عدم وجود أدلة ثابتة تشير إلى ارتباط الإصابة بأي نوع من سرطانات الرأس والرقبة بالاستخدام المطول للهواتف المحمولة.
ورغم ذلك يرى باحثون ضرورة مواصلة البحث في هذا المجال حتى يتم توفير أعلى مستويات الأمان لمن يتعرضون إلى موجات الراديو عبر الهواتف أو بأي وسيلة أخرى.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بن غفير يطالب بقطع الكهرباء والوقود عن غزة06:53 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала