https://sarabic.ae/20240904/هل-يسبب-الهاتف-الجوال-سرطان-المخ-1092380165.html
هل يسبب الهاتف المحمول سرطان المخ؟
هل يسبب الهاتف المحمول سرطان المخ؟
سبوتنيك عربي
تربط أبحاث عديدة بين استخدام الهاتف المحمول والإصابة بالعديد من الأمراض ومنها سرطان المخ، لكن دراسة شاملة أجرتها منظمة الصحة العالمية توصلت إلى نتائج جديدة. 04.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-04T09:25+0000
2024-09-04T09:25+0000
2024-09-04T09:25+0000
مجتمع
الصحة
منظمة الصحة العالمية
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وعلى خلاف ما يتم تداوله عن وجود علاقة بين موجات الراديو، التي تعتمد عليها نظرية عمل الهواتف المحمولة ومرض سرطان المخ، أشارت الدراسة إلى أن تلك العلاقة غير موجودة، حسب موقع "ساينس أليرت" العلمي.ولفت الموقع إلى أن "الدراسة الشاملة التي أجرتها المنظمة اعتمدت على تحليل نتائج أكثر من 60 دراسة علمية وشملت نحو 5 آلاف شخص، خلال الفترة من عام 1994 حتى عام 2022".وكانت الدراسات السابقة، التي جرت حول هذا الأمر تعتمد على قرب الهاتف من رأس الإنسان وما ينتجه من موجات راديو غير مؤينة (نوع من الطاقة تُطلقه ذرات معينة وينتقل على شكل موجات كهرومغناطيسية)، وهو ما جعل الوكالة الدولية لبحوث السرطان تصنف هذه الموجات باعتبارها أحد الأسباب المحتملة للإصابة بالسرطان.لكن الدراسة الجديدة اعتمدت على وسائل وتقنيات متطورة مكّنتها من تحليل البيانات بصورة أكثر دقة مما كان عليه الوضع في السابق.وبحسب الموقع، فقد خلُصت الدراسة إلى عدم وجود أدلة ثابتة تشير إلى ارتباط الإصابة بأي نوع من سرطانات الرأس والرقبة بالاستخدام المطول للهواتف المحمولة.ورغم ذلك يرى باحثون ضرورة مواصلة البحث في هذا المجال حتى يتم توفير أعلى مستويات الأمان لمن يتعرضون إلى موجات الراديو عبر الهواتف أو بأي وسيلة أخرى.
https://sarabic.ae/20240816/علماء-يحددون-الأشخاص-الأكثر-عرضة-للإصابة-بالسرطان-1091816724.html
https://sarabic.ae/20220331/دراسة-تكشف-العلاقة-بين-استخدام-الهواتف-المحمولة-وأورام-المخ-1060678670.html
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سبوتنيك عربي
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الصحة, منظمة الصحة العالمية, مرايا العلوم, أخبار العالم الآن
الصحة, منظمة الصحة العالمية, مرايا العلوم, أخبار العالم الآن
هل يسبب الهاتف المحمول سرطان المخ؟
تربط أبحاث عديدة بين استخدام الهاتف المحمول والإصابة بالعديد من الأمراض ومنها سرطان المخ، لكن دراسة شاملة أجرتها منظمة الصحة العالمية توصلت إلى نتائج جديدة.
وعلى خلاف ما يتم تداوله عن وجود علاقة بين موجات الراديو، التي تعتمد عليها نظرية عمل الهواتف المحمولة ومرض سرطان المخ، أشارت الدراسة إلى أن تلك العلاقة غير موجودة، حسب موقع
"ساينس أليرت" العلمي.
ولفت الموقع إلى أن "الدراسة الشاملة التي أجرتها المنظمة اعتمدت على تحليل نتائج أكثر من 60 دراسة علمية وشملت نحو 5 آلاف شخص، خلال الفترة من عام 1994 حتى عام 2022".
وكانت الدراسات السابقة، التي جرت حول هذا الأمر تعتمد على قرب الهاتف من رأس الإنسان وما ينتجه من موجات راديو غير مؤينة (نوع من الطاقة تُطلقه ذرات معينة وينتقل على شكل موجات كهرومغناطيسية)، وهو ما جعل الوكالة الدولية لبحوث السرطان تصنف هذه الموجات باعتبارها أحد الأسباب المحتملة للإصابة بالسرطان
.
لكن الدراسة الجديدة اعتمدت على وسائل وتقنيات متطورة مكّنتها من تحليل البيانات بصورة أكثر دقة مما كان عليه الوضع في السابق.
وبحسب الموقع، فقد خلُصت الدراسة
إلى عدم وجود أدلة ثابتة تشير إلى ارتباط الإصابة بأي نوع من سرطانات الرأس والرقبة بالاستخدام المطول للهواتف المحمولة.
ورغم ذلك يرى باحثون ضرورة مواصلة البحث في هذا المجال حتى يتم توفير أعلى مستويات الأمان لمن يتعرضون إلى موجات الراديو عبر الهواتف أو بأي وسيلة أخرى.