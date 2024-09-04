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وزير الخارجية الأوكراني يتقدم باستقالته لبرلمان بلاده
وزير الخارجية الأوكراني يتقدم باستقالته لبرلمان بلاده
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس البرلمان الأوكراني (رادا)، روسلان ستيفانتشوك، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، تقدم باستقالته للمجلس. 04.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-04T06:30+0000
2024-09-04T06:31+0000
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وكتب ستيفانتشوك، عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: "تلقى البرلمان الأوكراني خطاب استقالة من وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، وسيتم النظر في الطلب في إحدى الجلسات العامة المقبلة".وأعلن رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانشوك، يوم أمس الثلاثاء، أن وزير العدل دينيس ماليوسكا، ووزير الصناعات الستراتيجية ألكسندر كاميشين، ووزير حماية البيئة رسلان ستريليتس، وكذلك نائب رئيس الوزراء الأوكراني للتكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي لأوكرانيا أولغا ستيفانيشينا، تقدموا بطلبات استقالاتهم إلى البرلمان.كما أفاد النائب في البرلمان الأوكراني، ياروسلاف زيليزنياك، بأنه قد تكون هناك تغييرات وإقالات للموظفين، هذا الأسبوع، في مجلس وزراء أوكرانيا، وقد يفقد وزير الخارجية دميتري كوليبا، ووزير العدل دينيس ماليوسكا، منصبيهما.خبير بريطاني يكشف السبب الحقيقي لرفض زيلينسكي خطة بوتين للسلاموقال رئيس كتلة "سلوغا نارودا" (خادم الشعب) في البرلمان الأوكراني، ديفيد أراخاميا، إنه من الممكن توقع إعادة تشكيل كبيرة للحكومة الأوكرانية وتغييرات في الموظفين هذا الأسبوع. ووفقاً له، فإن 50 بالمئة من موظفي الحكومة سيخضعون للتغييرات.
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العالم, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار أوكرانيا

وزير الخارجية الأوكراني يتقدم باستقالته لبرلمان بلاده

06:30 GMT 04.09.2024 (تم التحديث: 06:31 GMT 04.09.2024)
© AP Photo / Virginia Mayoوزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا
وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
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أعلن رئيس البرلمان الأوكراني (رادا)، روسلان ستيفانتشوك، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، تقدم باستقالته للمجلس.
وكتب ستيفانتشوك، عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: "تلقى البرلمان الأوكراني خطاب استقالة من وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، وسيتم النظر في الطلب في إحدى الجلسات العامة المقبلة".
وأعلن رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانشوك، يوم أمس الثلاثاء، أن وزير العدل دينيس ماليوسكا، ووزير الصناعات الستراتيجية ألكسندر كاميشين، ووزير حماية البيئة رسلان ستريليتس، وكذلك نائب رئيس الوزراء الأوكراني للتكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي لأوكرانيا أولغا ستيفانيشينا، تقدموا بطلبات استقالاتهم إلى البرلمان.
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كما أفاد النائب في البرلمان الأوكراني، ياروسلاف زيليزنياك، بأنه قد تكون هناك تغييرات وإقالات للموظفين، هذا الأسبوع، في مجلس وزراء أوكرانيا، وقد يفقد وزير الخارجية دميتري كوليبا، ووزير العدل دينيس ماليوسكا، منصبيهما.
خبير بريطاني يكشف السبب الحقيقي لرفض زيلينسكي خطة بوتين للسلام
وقال رئيس كتلة "سلوغا نارودا" (خادم الشعب) في البرلمان الأوكراني، ديفيد أراخاميا، إنه من الممكن توقع إعادة تشكيل كبيرة للحكومة الأوكرانية وتغييرات في الموظفين هذا الأسبوع. ووفقاً له، فإن 50 بالمئة من موظفي الحكومة سيخضعون للتغييرات.
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