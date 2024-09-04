https://sarabic.ae/20240904/وزير-الخارجية-الأوكراني-يتقدم-باستقالته-للبرلمان-1092375465.html
وزير الخارجية الأوكراني يتقدم باستقالته لبرلمان بلاده
وزير الخارجية الأوكراني يتقدم باستقالته لبرلمان بلاده
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس البرلمان الأوكراني (رادا)، روسلان ستيفانتشوك، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، تقدم باستقالته للمجلس. 04.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-04T06:30+0000
2024-09-04T06:30+0000
2024-09-04T06:31+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084286875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ab33f71c15c757a8ca32b9e7fca49100.jpg
وكتب ستيفانتشوك، عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: "تلقى البرلمان الأوكراني خطاب استقالة من وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، وسيتم النظر في الطلب في إحدى الجلسات العامة المقبلة".وأعلن رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانشوك، يوم أمس الثلاثاء، أن وزير العدل دينيس ماليوسكا، ووزير الصناعات الستراتيجية ألكسندر كاميشين، ووزير حماية البيئة رسلان ستريليتس، وكذلك نائب رئيس الوزراء الأوكراني للتكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي لأوكرانيا أولغا ستيفانيشينا، تقدموا بطلبات استقالاتهم إلى البرلمان.كما أفاد النائب في البرلمان الأوكراني، ياروسلاف زيليزنياك، بأنه قد تكون هناك تغييرات وإقالات للموظفين، هذا الأسبوع، في مجلس وزراء أوكرانيا، وقد يفقد وزير الخارجية دميتري كوليبا، ووزير العدل دينيس ماليوسكا، منصبيهما.خبير بريطاني يكشف السبب الحقيقي لرفض زيلينسكي خطة بوتين للسلاموقال رئيس كتلة "سلوغا نارودا" (خادم الشعب) في البرلمان الأوكراني، ديفيد أراخاميا، إنه من الممكن توقع إعادة تشكيل كبيرة للحكومة الأوكرانية وتغييرات في الموظفين هذا الأسبوع. ووفقاً له، فإن 50 بالمئة من موظفي الحكومة سيخضعون للتغييرات.
https://sarabic.ae/20240904/إعلام-الضربة-الروسية-على-كلية-بولتافا-العسكرية-الأوكرانية-تنشر-الإحباط-في-صفوف-قوات-نظام-كييف-1092374966.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084286875_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_120d33d04afdda82e559f81e1c77420e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا
وزير الخارجية الأوكراني يتقدم باستقالته لبرلمان بلاده
06:30 GMT 04.09.2024 (تم التحديث: 06:31 GMT 04.09.2024)
أعلن رئيس البرلمان الأوكراني (رادا)، روسلان ستيفانتشوك، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، تقدم باستقالته للمجلس.
وكتب ستيفانتشوك، عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: "تلقى البرلمان الأوكراني خطاب استقالة من وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، وسيتم النظر في الطلب في إحدى الجلسات العامة المقبلة".
وأعلن رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانشوك، يوم أمس الثلاثاء، أن وزير العدل دينيس ماليوسكا، ووزير الصناعات الستراتيجية ألكسندر كاميشين، ووزير حماية البيئة رسلان ستريليتس، وكذلك نائب رئيس الوزراء الأوكراني للتكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي لأوكرانيا أولغا ستيفانيشينا، تقدموا بطلبات استقالاتهم إلى البرلمان.
كما أفاد النائب في البرلمان الأوكراني، ياروسلاف زيليزنياك، بأنه قد تكون هناك تغييرات وإقالات للموظفين، هذا الأسبوع، في مجلس وزراء أوكرانيا، وقد يفقد وزير الخارجية دميتري كوليبا، ووزير العدل دينيس ماليوسكا، منصبيهما.
وقال رئيس كتلة "سلوغا نارودا" (خادم الشعب) في البرلمان الأوكراني، ديفيد أراخاميا، إنه من الممكن توقع إعادة تشكيل كبيرة للحكومة الأوكرانية وتغييرات في الموظفين هذا الأسبوع. ووفقاً له، فإن 50 بالمئة من موظفي الحكومة سيخضعون للتغييرات.