https://sarabic.ae/20240905/الإعلامية-الكويتية-فجر-السعيد-تستضيف-إسرائيليين-في-منزلها-وترد-على-منتقديها-بآية-قرآنية-فيديو-1092432135.html

الإعلامية الكويتية فجر السعيد تستضيف إسرائيليين في منزلها وترد على منتقديها بآية قرآنية.. فيديو

الإعلامية الكويتية فجر السعيد تستضيف إسرائيليين في منزلها وترد على منتقديها بآية قرآنية.. فيديو

سبوتنيك عربي

تعرضت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، لهجوم وانتقادات شديدة، بعد نشرها أخيرًا مقطعا مصور لها، وهي بصحبة إسرائيليين. 05.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-05T14:40+0000

2024-09-05T14:40+0000

2024-09-05T14:40+0000

مجتمع

الكويت

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار الكويت اليوم

منوعات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101475/25/1014752536_0:506:1363:1273_1920x0_80_0_0_1e33e358bf108601b2f894e2768822be.jpg

ونشرت السعيد الفيديو لها عبر منصة "إكس"، والذي توثّق من خلاله استضافتها لشخصين إسرائيليين، في منزلها في ولاية جورجيا الأمريكية.وتشير فجر السعيد إلى الإسرائيليين بالفيديو إلى أنهم "ولاد العم".ولفتت الإعلامية الكويتية إلى وجود شخص ثالث في الفيديو، أوضحت بأنه جارها، وكان يقف مع الإسرائيليين لكي ينهي لهم مصالحهم، لكنها دعتهم إلى منزلها لكي يستريحوا.وأردفت: "هؤلاء من إسرائيل، يعني أعيال العم".وواجهت فجر السعيد بسبب الفيديو، موجة من الغضب عبر منصة "إكس"، إذ وصفها أحد المستخدمين بأنها "مثيرة للاستفراغ".بينما حذرها مستخدم آخر، من أن الإسرائيليين قد يطردوها خارج منزلها، ويستولوا عليه.وردت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، اليوم الخميس، على منتقديها، بالاستعانة بآية قرآنية من سورة البقرة.يشار إلى ان الإعلامية والكاتبة الكويتية، فجر السعيد، أيدّت خلال لقاء لها مع قناة عبرية، في عام 2021، التطبيع مع إسرائيل.ونشرت فجر السعيد تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أكدت من خلالها إجراء حوار مع هيئة البث الإسرائيلية "قناة كان"، أعلنت من خلاله موافقتها على التطبيع مع إسرائيل، وبأنها من الأغلبية الصامتة التي تجنح إلى السلام.وذكرت الإعلامية الكويتية أنها تؤيد التطبيع مع إسرائيل، وسبق أن صرحت بهذا من قبل، غير مرة، بل ومصرّة على هذا الموقف، مشيرة إلى أنها مع الجلوس على مائدة المفاوضات والحوار الدبلوماسي، معلنةً رغبتها القوية في زيارة مدينة القدس المحتلة، على ألا يتم ختم جوازها بإشعار إسرائيلي.

الكويت

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الكويت, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الكويت اليوم, منوعات