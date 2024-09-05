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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240905/الدفاع-الروسية-تدمير-7-مسيرات-أوكرانية-وصاروخ-فليخا-فوق-مناطق-بيلغورود-وكورسك-وبريانسك-1092408624.html
الدفاع الروسية: تدمير 7 مسيرات أوكرانية وصاروخ "فليخا" فوق مناطق بيلغورود وكورسك وبريانسك
الدفاع الروسية: تدمير 7 مسيرات أوكرانية وصاروخ "فليخا" فوق مناطق بيلغورود وكورسك وبريانسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 7 طائرات مسيرة أوكرانية وصاروخ من طراز "فليخا" فوق مناطق بيلغورود وكورسك... 05.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-05T05:04+0000
2024-09-05T05:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام نظام إطلاق الصواريخ المتعددة فيلخا وطائرات مسيرة ضد أهداف في الأراضي الروسية".وأضاف بيان الوزارة: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة صاروخا من طراز "فيلخا" وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود وثلاث مسيرات فوق أراضي مقاطعة كورسك ومسيرتين فوق أراضي مقاطعة بريانسك"، مشيرا إلى أن "الأسلحة النارية في الجزء الشمالي الشرقي من البحر الأسود دمرت زورقين مسيريين".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240902/بوتين-يؤكد-أن-سياسة-الغرب-المتعمدة-المناهضة-لروسيا-هي-سبب-المأساة-في-أوكرانيا-1092293306.html
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الدفاع الروسية: تدمير 7 مسيرات أوكرانية وصاروخ "فليخا" فوق مناطق بيلغورود وكورسك وبريانسك

05:04 GMT 05.09.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 7 طائرات مسيرة أوكرانية وصاروخ من طراز "فليخا" فوق مناطق بيلغورود وكورسك وبريانسك خلال الليل.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام نظام إطلاق الصواريخ المتعددة فيلخا وطائرات مسيرة ضد أهداف في الأراضي الروسية".
وأضاف بيان الوزارة: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة صاروخا من طراز "فيلخا" وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود وثلاث مسيرات فوق أراضي مقاطعة كورسك ومسيرتين فوق أراضي مقاطعة بريانسك"، مشيرا إلى أن "الأسلحة النارية في الجزء الشمالي الشرقي من البحر الأسود دمرت زورقين مسيريين".
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وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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