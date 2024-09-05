انتبه قبل النشر... عقوبات تشمل السجن لنشطاء مواقع التواصل في دولة عربية

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البرنامج الصباحي
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مساحة حرة
بعد انضمام دول جديدة.. آليات عمل بريكس لنشأة قوة اقتصادية كبرى
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
08:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال البيدجا بداية للصراعات وتصفية الحسابات في ليبيا
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
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15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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لقاء سبوتنيك
إثيوبيا وتطور العلاقات مع روسيا، وأزمتها مع الصومال ومصر
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59 د
بلا قيود
خبراء يوضحون أهمية زيارة السيسي لتركيا
17:03 GMT
59 د
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120 د
مدار الليل والنهار
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20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
08:04 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:16 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
العلماء يحددون عوامل رئيسية قد تتنبأ بالتدهور المعرفي..
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
سياسة نقدية عالمية جديدة أصبحت في طور التشكل
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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13 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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حصاد الأسبوع
خبراء متضامنون مع "سبوتنيك" ضد العقوبات الأمريكية
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. خلافات إسرائيلية حول الوجود العسكري في محور فلادلفيا
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مجتمع
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https://sarabic.ae/20240905/انتبه-قبل-النشر-عقوبات-تشمل-السجن-لنشطاء-مواقع-التواصل-في-دولة-عربية-1092431983.html
انتبه قبل النشر... عقوبات تشمل السجن لنشطاء مواقع التواصل في دولة عربية
انتبه قبل النشر... عقوبات تشمل السجن لنشطاء مواقع التواصل في دولة عربية
سبوتنيك عربي
ساعدت وسائل التواصل الاجتماعي الأفراد على إيجاد أرضية مشتركة مع الآخرين عبر الإنترنت، إلا أنها تنطوي على كثير من المحتوى السلبي. 05.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-05T14:37+0000
2024-09-05T14:37+0000
مجتمع
أخبار المغرب اليوم
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وفي أحدث هجومٍ عليها، توعد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، بوضع نصوص قانونية في القانون الجنائي، للحد من التجاوزات في هذه الوسائل، تصل إلى حد السجن، وفقا لوسائل إعلام مغربية.وخلق تصريح الوزير عاصفة من الجدل، إذ تباينت آراء المدونين بين داعم لفرض عقوبات ورافض يرى في ذلك "اعتداء" على حرية التعبير.وخصّ الوزير بحديثه وقائع "التشهير والتصوير دون إذن على مواقع التواصل" قائلا إن فيها "سنوات سجن".وأكد التوجه إلى "توسيع مجال تجريم هذه الجرائم"، مردفا: "اليوتيوبر الذي يقول ما يشاء في حق وزير أو مسؤول، سنضع له نصا خاصا ونجرم هذه الفعل".ومن بين المعلقين من رأى أن القانون الجديد الذي "يهندسه" وزير العدل "خطير"، و"يقمع حرية الرأي والتعبير للمواطنين على مواقع التواصل"، وهناك من طالب بحظر منّصة "تيك توك نهائيا" عن المغرب، مثلما فعلت بعض الدول، معتبرًا أنّ هذه المنّصة بصدد "تدمير قيم المجتمع والجيل القادم".
https://sarabic.ae/20240314/الصين-تتهم-أمريكا-باتباع-منطق-قطاع-الطرق-بشأن-تطبيق-تيك-توك-1086971311.html
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أخبار المغرب اليوم, منوعات
أخبار المغرب اليوم, منوعات

انتبه قبل النشر... عقوبات تشمل السجن لنشطاء مواقع التواصل في دولة عربية

14:37 GMT 05.09.2024
© Sputnik . Aleksandr krjajev / الانتقال إلى بنك الصورمواقع التواصل الاجتماعي
مواقع التواصل الاجتماعي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
© Sputnik . Aleksandr krjajev
/
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تابعنا عبر
ساعدت وسائل التواصل الاجتماعي الأفراد على إيجاد أرضية مشتركة مع الآخرين عبر الإنترنت، إلا أنها تنطوي على كثير من المحتوى السلبي.
وفي أحدث هجومٍ عليها، توعد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، بوضع نصوص قانونية في القانون الجنائي، للحد من التجاوزات في هذه الوسائل، تصل إلى حد السجن، وفقا لوسائل إعلام مغربية.
وخلق تصريح الوزير عاصفة من الجدل، إذ تباينت آراء المدونين بين داعم لفرض عقوبات ورافض يرى في ذلك "اعتداء" على حرية التعبير.

وكان الوزير يتحدث عن ضبط محتويات "تيك توك" و"يوتيوب"، عندما قال في مقابلة متلفزة، إنّه "لا بد من وقف هذه الفوضى من تشهير وتصوير غير مشروع للأشخاص دون إذن منهم في تيك توك ويوتيوب"، معتبرًا أنّه "اعتداء على حياة الأفراد".

تطبيق تيك توك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2024
الصين تتهم أمريكا باتباع منطق "قطاع الطرق" بشأن تطبيق تيك توك
14 مارس, 10:03 GMT

وكشف وهبي أنّ وزارة العدل تعتزم إصدار نصوص ضمن القانون الجنائي لوقف ما سماه بـ"فوضى شبكات التواصل الاجتماعي"، لافتًا إلى أن بعض هذه النصوص أقرت عقوبات سجنية تصل لسنوات.

وخصّ الوزير بحديثه وقائع "التشهير والتصوير دون إذن على مواقع التواصل" قائلا إن فيها "سنوات سجن".
وأكد التوجه إلى "توسيع مجال تجريم هذه الجرائم"، مردفا: "اليوتيوبر الذي يقول ما يشاء في حق وزير أو مسؤول، سنضع له نصا خاصا ونجرم هذه الفعل".
ومن بين المعلقين من رأى أن القانون الجديد الذي "يهندسه" وزير العدل "خطير"، و"يقمع حرية الرأي والتعبير للمواطنين على مواقع التواصل"، وهناك من طالب بحظر منّصة "تيك توك نهائيا" عن المغرب، مثلما فعلت بعض الدول، معتبرًا أنّ هذه المنّصة بصدد "تدمير قيم المجتمع والجيل القادم".
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