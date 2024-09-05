"حزب الله" يعلن عن استهداف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

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29 د
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التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
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30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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شؤون عسكرية
خبير: اغتيال البيدجا بداية للصراعات وتصفية الحسابات في ليبيا
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
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المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
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خبراء يوضحون أهمية زيارة السيسي لتركيا
17:03 GMT
59 د
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31 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
08:04 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:16 GMT
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صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
09:30 GMT
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مرايا العلوم
العلماء يحددون عوامل رئيسية قد تتنبأ بالتدهور المعرفي..
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مساحة حرة
سياسة نقدية عالمية جديدة أصبحت في طور التشكل
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عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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مرايا العلوم
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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"حزب الله" يعلن عن استهداف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
"حزب الله" يعلن عن استهداف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان له عن ملخص عملياته التي استهدفت 8 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 05.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-05T21:49+0000
2024-09-05T21:49+0000
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بيروت - سبوتنيك. وأوضح "حزب الله" في بيانه، اليوم الجمعة، أنه استهدف أمس الخميس 8 مواقع للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث شن هجوماً مركباً بسرب من المسيرات الانقضاضية وصواريخ الكاتيوشا على ثكنة راموت نفتالي وأصاب أهدافه بدقة، كما شن هجوماً آخر على مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هيلل وأصاب هدفه بدقة. كما شن هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على المقر المستحدث للواء الغربي 300 جنوب ثكنة يعرا، مستهدفاً أماكن استقرار وتموضع ضباطه وجنوده، وأصاب أهدافه بدقة. واستهدفوا تجمعاً لجنود الجيش الإسرائيلي في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية، وقصفوا موقع المالكية بقذائف المدفعية، وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا، وموقع حانيتا، كما استهدفوا التجهيزات التجسسية في موقع بركة ريشا.من جهته، قصف الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان مستهدفاً 11 بلدة، حيث أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على بلدات بليدا، عيتا الشعب، مروحين، وكفرا، كما أغارت الطائرات المسيّرة على بلدة كفرا، وقصفت المدفعية الثقيلة بلدات بيت ليف، شبعا، ميس الجبل، علما الشعب، الناقورة، وعيتا الشعب. كذلك، مشطوا بالأسلحة الرشاشة بلدتي رامية ورميش.هذا وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، حيث دخلت يومها الـ328، وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت ومقتل القيادي في حزب الله فؤاد شكر، ورد حزب الله عليها باستهداف مقر الوحدة 8200 في قاعدة غليلوت شمالي إسرائيل.
https://sarabic.ae/20240905/حزب-الله-يعلن-استهداف-8-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1092405422.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

"حزب الله" يعلن عن استهداف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

21:49 GMT 05.09.2024
© Sputnik . Abed.K Bayمقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان
مقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
© Sputnik . Abed.K Bay
تابعنا عبر
أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان له عن ملخص عملياته التي استهدفت 8 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
بيروت - سبوتنيك. وأوضح "حزب الله" في بيانه، اليوم الجمعة، أنه استهدف أمس الخميس 8 مواقع للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث شن هجوماً مركباً بسرب من المسيرات الانقضاضية وصواريخ الكاتيوشا على ثكنة راموت نفتالي وأصاب أهدافه بدقة، كما شن هجوماً آخر على مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هيلل وأصاب هدفه بدقة. كما شن هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على المقر المستحدث للواء الغربي 300 جنوب ثكنة يعرا، مستهدفاً أماكن استقرار وتموضع ضباطه وجنوده، وأصاب أهدافه بدقة. واستهدفوا تجمعاً لجنود الجيش الإسرائيلي في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية، وقصفوا موقع المالكية بقذائف المدفعية، وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا، وموقع حانيتا، كما استهدفوا التجهيزات التجسسية في موقع بركة ريشا.
مقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
"حزب الله" يعلن استهداف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
00:26 GMT
من جهته، قصف الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان مستهدفاً 11 بلدة، حيث أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على بلدات بليدا، عيتا الشعب، مروحين، وكفرا، كما أغارت الطائرات المسيّرة على بلدة كفرا، وقصفت المدفعية الثقيلة بلدات بيت ليف، شبعا، ميس الجبل، علما الشعب، الناقورة، وعيتا الشعب. كذلك، مشطوا بالأسلحة الرشاشة بلدتي رامية ورميش.
هذا وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، حيث دخلت يومها الـ328، وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت ومقتل القيادي في حزب الله فؤاد شكر، ورد حزب الله عليها باستهداف مقر الوحدة 8200 في قاعدة غليلوت شمالي إسرائيل.
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