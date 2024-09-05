https://sarabic.ae/20240905/حزب-الله-يعلن-عن-استهداف-8-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1092440363.html

"حزب الله" يعلن عن استهداف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

"حزب الله" يعلن عن استهداف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

سبوتنيك عربي

أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان له عن ملخص عملياته التي استهدفت 8 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 05.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-05T21:49+0000

2024-09-05T21:49+0000

2024-09-05T21:49+0000

لبنان

أخبار لبنان

أخبار حزب الله

الحرب على حزب الله

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/14/1088144199_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_ea12a33346bfe65a51fd52303b22e677.jpg

بيروت - سبوتنيك. وأوضح "حزب الله" في بيانه، اليوم الجمعة، أنه استهدف أمس الخميس 8 مواقع للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث شن هجوماً مركباً بسرب من المسيرات الانقضاضية وصواريخ الكاتيوشا على ثكنة راموت نفتالي وأصاب أهدافه بدقة، كما شن هجوماً آخر على مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هيلل وأصاب هدفه بدقة. كما شن هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على المقر المستحدث للواء الغربي 300 جنوب ثكنة يعرا، مستهدفاً أماكن استقرار وتموضع ضباطه وجنوده، وأصاب أهدافه بدقة. واستهدفوا تجمعاً لجنود الجيش الإسرائيلي في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية، وقصفوا موقع المالكية بقذائف المدفعية، وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا، وموقع حانيتا، كما استهدفوا التجهيزات التجسسية في موقع بركة ريشا.من جهته، قصف الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان مستهدفاً 11 بلدة، حيث أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على بلدات بليدا، عيتا الشعب، مروحين، وكفرا، كما أغارت الطائرات المسيّرة على بلدة كفرا، وقصفت المدفعية الثقيلة بلدات بيت ليف، شبعا، ميس الجبل، علما الشعب، الناقورة، وعيتا الشعب. كذلك، مشطوا بالأسلحة الرشاشة بلدتي رامية ورميش.هذا وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، حيث دخلت يومها الـ328، وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت ومقتل القيادي في حزب الله فؤاد شكر، ورد حزب الله عليها باستهداف مقر الوحدة 8200 في قاعدة غليلوت شمالي إسرائيل.

https://sarabic.ae/20240905/حزب-الله-يعلن-استهداف-8-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1092405422.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم