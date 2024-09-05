https://sarabic.ae/20240905/حزب-الله-يعلن-استهداف-8-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1092405422.html
"حزب الله" يعلن استهداف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
"حزب الله" يعلن استهداف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
سبوتنيك عربي
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، استهداف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 05.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-05T00:26+0000
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بيروت - سبوتنيك. وقال الحزب في عدة بيانات متتالية له إن عناصره استهدفوا "أمس الأربعاء 8 مواقع للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث استهدفوا مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل ومرابض مدفعية الجيش الإسرائيلي في ديشون بِصليات من صواريخ الكاتيوشا، وقصفوا تموضع لجنود الجيش الإسرائيلي في ثكنة زرعيت (مقر قيادة الكتيبة التابع للواء الغربي) بقذائف المدفعية، وموقع رويسات العلم، وموقع السماقة في تلال كفرشوبا، وموقع حانيتا، وموقع المرج، وقصفوا مرابض مدفعية الجيش الإسرائيلي بِصلية من صواريخ الكاتيوشا، كما تم إدخال المستوطنة الجديدة نؤوت مردخاي على جدول نيران حزب الله وقصفها للمرة الأولى بِصلياتٍ من صواريخ الكاتيوشا".وأوضح أحد البيانات أن الجيش الإسرائيلي قصف 29 بلدة في جنوب لبنان وأن "الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت على بلدات الخيام، بين ياطر وزبقين، عيتا الشعب، بين كونين، وعيناتا، وادي الحجير، قبريخا، حولا، أطراف علمان، ديرسريان، أطراف زوطر الغربية، أطراف زوطر الشرقية، رامية، الصالحاني، الجبين، وادي حسن-شيحين، أطراف ياطر، بين زوطر الشرقية وديرسريان، وأغارت الطائرات المسيّرة على بلدات القنطرة، بني حيان، عيتا الشعب، كفرشوبا، وقصفت بالمدفعية الثقيلة بلدات كفرشوبا، شبعا، رامية، قبريخا، بني حيان، طلوسة، راشيا الفخار، حولا، ومشطت بالأسلحة الرشاشة بلدتي بليدا، وعيتا الشعب".هذا وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، حيث دخلت يومها الـ328، وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت ومقتل القيادي في حزب الله فؤاد شكر، ورد حزب الله عليها باستهداف مقر الوحدة 8200 في قاعدة غليلوت شمالي إسرائيل.
https://sarabic.ae/20240904/قتيلة-ومصابون-إثر-قصف-إسرائيلي-جنوبي-لبنان-وحزب-الله-يستهدف-مواقع-إسرائيلية-بعشرات-الصواريخ-1092394729.html
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أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, غارات إسرائيلية
أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, غارات إسرائيلية
"حزب الله" يعلن استهداف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
00:26 GMT 05.09.2024 (تم التحديث: 00:27 GMT 05.09.2024)
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، استهداف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
بيروت - سبوتنيك
. وقال الحزب في عدة بيانات متتالية له إن عناصره استهدفوا "أمس الأربعاء 8 مواقع للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث استهدفوا مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل ومرابض مدفعية الجيش الإسرائيلي في ديشون بِصليات من صواريخ الكاتيوشا، وقصفوا تموضع لجنود الجيش الإسرائيلي في ثكنة زرعيت (مقر قيادة الكتيبة التابع للواء الغربي) بقذائف المدفعية، وموقع رويسات العلم، وموقع السماقة في تلال كفرشوبا، وموقع حانيتا، وموقع المرج، وقصفوا مرابض مدفعية الجيش الإسرائيلي بِصلية من صواريخ الكاتيوشا، كما تم إدخال المستوطنة الجديدة نؤوت مردخاي على جدول نيران حزب الله وقصفها للمرة الأولى بِصلياتٍ من صواريخ الكاتيوشا".
وأوضح أحد البيانات أن الجيش الإسرائيلي قصف 29 بلدة في جنوب لبنان وأن "الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت على بلدات الخيام، بين ياطر وزبقين، عيتا الشعب، بين كونين، وعيناتا، وادي الحجير، قبريخا، حولا، أطراف علمان، ديرسريان، أطراف زوطر الغربية، أطراف زوطر الشرقية، رامية، الصالحاني، الجبين، وادي حسن-شيحين، أطراف ياطر، بين زوطر الشرقية وديرسريان، وأغارت الطائرات المسيّرة على بلدات القنطرة، بني حيان، عيتا الشعب، كفرشوبا، وقصفت بالمدفعية الثقيلة بلدات كفرشوبا
، شبعا، رامية، قبريخا، بني حيان، طلوسة، راشيا الفخار، حولا، ومشطت بالأسلحة الرشاشة بلدتي بليدا، وعيتا الشعب".
هذا وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، حيث دخلت يومها الـ328، وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت ومقتل القيادي في حزب الله فؤاد شكر، ورد حزب الله عليها باستهداف مقر الوحدة 8200 في قاعدة غليلوت شمالي إسرائيل.