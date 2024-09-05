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https://sarabic.ae/20240905/رئيس-الورزاء-الماليزي-الوقوف-إلى-جانب-الغرب-ضد-روسيا-ليس-في-مصلحة-بلادنا-1092422249.html
رئيس الورزاء الماليزي: الوقوف إلى جانب الغرب ضد روسيا ليس في مصلحة بلادنا
رئيس الورزاء الماليزي: الوقوف إلى جانب الغرب ضد روسيا ليس في مصلحة بلادنا
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، اليوم الخميس، أنه ليس من مصلحة ماليزيا الوقوف إلى جانب الغرب ضد روسيا، فهي تحتفظ بعلاقات جيدة مع جميع الأطراف وترغب... 05.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-05T12:34+0000
2024-09-05T12:34+0000
روسيا
المنتدى الاقتصادي الشرقي
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وجاءت تصريحات إبراهيم خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي العالمي 2024، قال خلالها إن بلاده لا تريد "تعقيد المشكلة أكثر"، مشددا على أنه لا يفهم "على أساس أي مبادئ" ينبغي على ماليزيا أن تدعم الغرب.ولفت إبراهيم إلى أن "روسيا تحتل مكانة مرموقة على المسرح العالمي، وتذهب إلى ما هو أبعد من أي علاقات تجارية أو جيوسياسية، وتتغلغل عميقا في نسيج التاريخ الإنساني والفكر الإنساني، وتفوق روسيا لا يعود إلى القوة العسكرية أو النفوذ الاقتصادي مهما كانت أهميته، في المقام الأول نحن نتحدث عن القوة الدائمة للأفكار، وجمال التعبير الفني والسعي الدؤوب للمعرفة، وهذه الإنجازات تكمن وراء ما يسمى بـ "القوة الناعمة".واعتبر إيراهيم أن هناك إمكانية للتعاون في زيادة التبادل السياحي، حيث يتم التواصل بين الشركات الكبرى في البلدين، آملا أن يزور السياح الروس ماليزيا، وبلاده ستعمل على سهيل سياحة مواطنيها إلى روسيا".وبشأن الصراع الأوكراني والحرب على الغزة، أكد إبراهيم أن ماليزيا ترغب في التوصل إلى تسوية سلمية للصراعات في أوكرانيا وغزة، كاشفا عن دعوة وجهت لبلاده إلى المفاوضات والتسوية، داعيا إلى حل سلمي للصراعات المختلفة".
https://sarabic.ae/20240903/ماليزيا-مشاركة-رئيس-الوزراء-في-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-يظهر-موقف-البلاد-المستقل-1092368822.html
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روسيا, المنتدى الاقتصادي الشرقي
روسيا, المنتدى الاقتصادي الشرقي

رئيس الورزاء الماليزي: الوقوف إلى جانب الغرب ضد روسيا ليس في مصلحة بلادنا

12:34 GMT 05.09.2024
© AFP 2023 / RICHARD A. BROOKSرئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم
رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
© AFP 2023 / RICHARD A. BROOKS
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حصري
أعلن رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، اليوم الخميس، أنه ليس من مصلحة ماليزيا الوقوف إلى جانب الغرب ضد روسيا، فهي تحتفظ بعلاقات جيدة مع جميع الأطراف وترغب في التوصل إلى حل سلمي للصراعات.
وجاءت تصريحات إبراهيم خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي العالمي 2024، قال خلالها إن بلاده لا تريد "تعقيد المشكلة أكثر"، مشددا على أنه لا يفهم "على أساس أي مبادئ" ينبغي على ماليزيا أن تدعم الغرب.
وقال رئيس الوزراء بهذا الصدد: "أعني أن سعينا وموقفنا بالطبع هو إيجاد حل وليس الوقوف إلى جانب الغرب ضد روسيا، ماذا يفيدنا ذلك؟ كما هو الحال مع الولايات المتحدة والصين، نحافظ على علاقات جيدة مع كليهما، لماذا نجبر على الانحياز لهذا الطرف أو ذاك؟".
إنطلاق فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
ماليزيا: مشاركة رئيس الوزراء في "المنتدى الاقتصادي الشرقي" تظهر موقف البلاد المستقل
3 سبتمبر, 18:51 GMT
ولفت إبراهيم إلى أن "روسيا تحتل مكانة مرموقة على المسرح العالمي، وتذهب إلى ما هو أبعد من أي علاقات تجارية أو جيوسياسية، وتتغلغل عميقا في نسيج التاريخ الإنساني والفكر الإنساني، وتفوق روسيا لا يعود إلى القوة العسكرية أو النفوذ الاقتصادي مهما كانت أهميته، في المقام الأول نحن نتحدث عن القوة الدائمة للأفكار، وجمال التعبير الفني والسعي الدؤوب للمعرفة، وهذه الإنجازات تكمن وراء ما يسمى بـ "القوة الناعمة".
كما أوضح إبراهيم أن "روسيا هي واحدة من أكبر منتجي ومصدري الحبوب، وتلعب روسيا دورا رئيسيا في ضمان الأمن الغذائي العالمي".
واعتبر إيراهيم أن هناك إمكانية للتعاون في زيادة التبادل السياحي، حيث يتم التواصل بين الشركات الكبرى في البلدين، آملا أن يزور السياح الروس ماليزيا، وبلاده ستعمل على سهيل سياحة مواطنيها إلى روسيا".
وبشأن الصراع الأوكراني والحرب على الغزة، أكد إبراهيم أن ماليزيا ترغب في التوصل إلى تسوية سلمية للصراعات في أوكرانيا وغزة، كاشفا عن دعوة وجهت لبلاده إلى المفاوضات والتسوية، داعيا إلى حل سلمي للصراعات المختلفة".
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