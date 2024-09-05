https://sarabic.ae/20240905/رئيس-الورزاء-الماليزي-الوقوف-إلى-جانب-الغرب-ضد-روسيا-ليس-في-مصلحة-بلادنا-1092422249.html

رئيس الورزاء الماليزي: الوقوف إلى جانب الغرب ضد روسيا ليس في مصلحة بلادنا

رئيس الورزاء الماليزي: الوقوف إلى جانب الغرب ضد روسيا ليس في مصلحة بلادنا

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، اليوم الخميس، أنه ليس من مصلحة ماليزيا الوقوف إلى جانب الغرب ضد روسيا، فهي تحتفظ بعلاقات جيدة مع جميع الأطراف وترغب... 05.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-05T12:34+0000

2024-09-05T12:34+0000

2024-09-05T12:34+0000

روسيا

المنتدى الاقتصادي الشرقي

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وجاءت تصريحات إبراهيم خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي العالمي 2024، قال خلالها إن بلاده لا تريد "تعقيد المشكلة أكثر"، مشددا على أنه لا يفهم "على أساس أي مبادئ" ينبغي على ماليزيا أن تدعم الغرب.ولفت إبراهيم إلى أن "روسيا تحتل مكانة مرموقة على المسرح العالمي، وتذهب إلى ما هو أبعد من أي علاقات تجارية أو جيوسياسية، وتتغلغل عميقا في نسيج التاريخ الإنساني والفكر الإنساني، وتفوق روسيا لا يعود إلى القوة العسكرية أو النفوذ الاقتصادي مهما كانت أهميته، في المقام الأول نحن نتحدث عن القوة الدائمة للأفكار، وجمال التعبير الفني والسعي الدؤوب للمعرفة، وهذه الإنجازات تكمن وراء ما يسمى بـ "القوة الناعمة".واعتبر إيراهيم أن هناك إمكانية للتعاون في زيادة التبادل السياحي، حيث يتم التواصل بين الشركات الكبرى في البلدين، آملا أن يزور السياح الروس ماليزيا، وبلاده ستعمل على سهيل سياحة مواطنيها إلى روسيا".وبشأن الصراع الأوكراني والحرب على الغزة، أكد إبراهيم أن ماليزيا ترغب في التوصل إلى تسوية سلمية للصراعات في أوكرانيا وغزة، كاشفا عن دعوة وجهت لبلاده إلى المفاوضات والتسوية، داعيا إلى حل سلمي للصراعات المختلفة".

https://sarabic.ae/20240903/ماليزيا-مشاركة-رئيس-الوزراء-في-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-يظهر-موقف-البلاد-المستقل-1092368822.html

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روسيا, المنتدى الاقتصادي الشرقي