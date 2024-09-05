https://sarabic.ae/20240905/زعيم-حزب-بريطاني-يوضح-ما-تشير-إليه-الاستقالات-الجماعية-في-نظام-كييف--1092421933.html
زعيم حزب بريطاني يوضح ما تشير إليه الاستقالات الجماعية في نظام كييف
زعيم حزب بريطاني يوضح ما تشير إليه الاستقالات الجماعية في نظام كييف
سبوتنيك عربي
صرح زعيم حزب التراث الشعبوي اليميني البريطاني ديفيد كورتين، أن الاستقالة الجماعية للسياسيين في حكومة أوكرانيا تشير إلى انهيار نظام فلاديمير زيلينسكي. 05.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-05T12:37+0000
2024-09-05T12:37+0000
2024-09-05T12:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103530/17/1035301771_0:941:2000:2066_1920x0_80_0_0_c2e66bdda92cef8a08edf3b9030e21b7.jpg
وكتب السياسي على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "نظام زيلينسكي ينهار"، حيث شارك منشورًا للمدون الأمريكي الشهير جاكسون هينكل حول الاستقالة الجماعية للوزراء الأوكرانيين.وأيد البرلمان الأوكراني يوم أمس الأربعاء إقالتهم. وأعلن البرلمان الأوكراني، اليوم الخميس، إقالة دميتري كوليبا من منصب وزير الخارجية الأوكراني.
https://sarabic.ae/20240905/الدفاع-الروسية-خسائر-قوات-كييف-على-محور-كورسك-خلال-الـ24-ساعة-بلغت-370-عسكريًا-و17-مركبة-مدرعة-1092419052.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103530/17/1035301771_0:754:2000:2254_1920x0_80_0_0_95b4cac2380ac0f8628de16b06d2cd3e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
زعيم حزب بريطاني يوضح ما تشير إليه الاستقالات الجماعية في نظام كييف
صرح زعيم حزب التراث الشعبوي اليميني البريطاني ديفيد كورتين، أن الاستقالة الجماعية للسياسيين في حكومة أوكرانيا تشير إلى انهيار نظام فلاديمير زيلينسكي.
وكتب السياسي على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "نظام زيلينسكي ينهار"، حيث شارك منشورًا للمدون الأمريكي الشهير جاكسون هينكل حول الاستقالة الجماعية للوزراء الأوكرانيين.
وفي 3 سبتمبر/أيلول الجاري، أقال فلاديمير زيلينسكي نائب رئيس مكتبه روستيسلاف شورما.
كما استقال وزير العدل الأوكراني دينيس ماليوسكا، ووزير الصناعات الاستراتيجية ألكسندر كاميشين، ورئيس وزارة حماية البيئة رسلان ستريليتس، وكذلك نائبة رئيس الوزراء للتكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي أولغا ستيفانيشينا.
وأيد البرلمان الأوكراني يوم أمس الأربعاء إقالتهم. وأعلن البرلمان الأوكراني، اليوم الخميس، إقالة دميتري كوليبا من منصب وزير الخارجية الأوكراني.