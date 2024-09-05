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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240905/زعيم-حزب-بريطاني-يوضح-ما-تشير-إليه-الاستقالات-الجماعية-في-نظام-كييف--1092421933.html
زعيم حزب بريطاني يوضح ما تشير إليه الاستقالات الجماعية في نظام كييف
زعيم حزب بريطاني يوضح ما تشير إليه الاستقالات الجماعية في نظام كييف
سبوتنيك عربي
صرح زعيم حزب التراث الشعبوي اليميني البريطاني ديفيد كورتين، أن الاستقالة الجماعية للسياسيين في حكومة أوكرانيا تشير إلى انهيار نظام فلاديمير زيلينسكي. 05.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-05T12:37+0000
2024-09-05T12:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتب السياسي على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "نظام زيلينسكي ينهار"، حيث شارك منشورًا للمدون الأمريكي الشهير جاكسون هينكل حول الاستقالة الجماعية للوزراء الأوكرانيين.وأيد البرلمان الأوكراني يوم أمس الأربعاء إقالتهم. وأعلن البرلمان الأوكراني، اليوم الخميس، إقالة دميتري كوليبا من منصب وزير الخارجية الأوكراني.
https://sarabic.ae/20240905/الدفاع-الروسية-خسائر-قوات-كييف-على-محور-كورسك-خلال-الـ24-ساعة-بلغت-370-عسكريًا-و17-مركبة-مدرعة-1092419052.html
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زعيم حزب بريطاني يوضح ما تشير إليه الاستقالات الجماعية في نظام كييف

12:37 GMT 05.09.2024
© Fotolia / Ivanfsfaالعلم الأوكراني
العلم الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
© Fotolia / Ivanfsfa
تابعنا عبر
صرح زعيم حزب التراث الشعبوي اليميني البريطاني ديفيد كورتين، أن الاستقالة الجماعية للسياسيين في حكومة أوكرانيا تشير إلى انهيار نظام فلاديمير زيلينسكي.
وكتب السياسي على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "نظام زيلينسكي ينهار"، حيث شارك منشورًا للمدون الأمريكي الشهير جاكسون هينكل حول الاستقالة الجماعية للوزراء الأوكرانيين.

وفي 3 سبتمبر/أيلول الجاري، أقال فلاديمير زيلينسكي نائب رئيس مكتبه روستيسلاف شورما.

القوات المسلحة الروسية تقصف مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: خسائر قوات كييف على محور كورسك خلال الـ24 ساعة بلغت 370 عسكريًا و17 مركبة مدرعة
11:19 GMT

كما استقال وزير العدل الأوكراني دينيس ماليوسكا، ووزير الصناعات الاستراتيجية ألكسندر كاميشين، ورئيس وزارة حماية البيئة رسلان ستريليتس، وكذلك نائبة رئيس الوزراء للتكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي أولغا ستيفانيشينا.

وأيد البرلمان الأوكراني يوم أمس الأربعاء إقالتهم. وأعلن البرلمان الأوكراني، اليوم الخميس، إقالة دميتري كوليبا من منصب وزير الخارجية الأوكراني.
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