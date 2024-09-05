https://sarabic.ae/20240905/مؤسس-تلغرام-يصف-ادعاءات-السلطات-الفرنسية-ضده-بالمدهشة-1092440504.html
مؤسس "تلغرام" يصف ادعاءات السلطات الفرنسية ضده بالمدهشة
مؤسس "تلغرام" يصف ادعاءات السلطات الفرنسية ضده بالمدهشة
سبوتنيك عربي
نشر مؤسس "تلغرام" بافل دوروف، يوم الخميس، أول بيان له بعد احتجازه من قبل السلطات الفرنسية، يوم 24 آب/أغسطس الجاري، ووصف أسئلة السلطات الفرنسية له بأنها مدهشة. 05.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-05T22:23+0000
2024-09-05T22:23+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال في بيانه: "في الشهر الماضي، بعد وصولي إلى باريس، استجوبتني الشرطة لمدة أربعة أيام. قيل لي إنني قد أكون مسؤولاً شخصياً عن الاستخدام غير القانوني لتلغرام من قبل الآخرين، لأن السلطات الفرنسية لم تتلقَّ إجابات من تلغرام"، مضيفاً أن هذه الأسئلة كانت مفاجئة وغير متوقعة.وذكر دوروف أنه ساعد شخصياً منذ فترة طويلة في إنشاء خط ساخن بين "تلغرام" وباريس لمكافحة الإرهاب في البلاد.وأكد دوروف أن:وأضاف أن عملية تحسين عمل المنصة قد بدأت "والعملية داخلية، وسأشارككم تفاصيل التقدم الذي أحرزناه قريباً جداً".كما ذكر دوروف أن التوازن بين الخصوصية والأمان ليس بالمهمة السهلة، و"تلغرام" على استعداد لمغادرة البلدان التي لا يمكنه فيها الاتفاق مع المنظمين.وفي وقت سابق، احتجزت السلطات الفرنسية مؤسس تطبيق "تلغرام"، بافيل دوروف، المولود في روسيا، في مطار باريس بتهم تتعلق "بالاستخدام الإجرامي لتطبيق المراسلة الخاص به، بما في ذلك الإرهاب، والاتجار بالمخدرات، وغسيل الأموال والاحتيال".
https://sarabic.ae/20240831/الكرملين-دوروف-ظل-حرا-ولم-يعتقل-في-روسيا-رغم-التساؤلات-حول-أنشطة-تلغرام-1092258234.html
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تيليغرام, أخبار فرنسا
مؤسس "تلغرام" يصف ادعاءات السلطات الفرنسية ضده بالمدهشة
نشر مؤسس "تلغرام" بافل دوروف، يوم الخميس، أول بيان له بعد احتجازه من قبل السلطات الفرنسية، يوم 24 آب/أغسطس الجاري، ووصف أسئلة السلطات الفرنسية له بأنها مدهشة.
موسكو - سبوتنيك
. وقال في بيانه: "في الشهر الماضي، بعد وصولي إلى باريس، استجوبتني الشرطة لمدة أربعة أيام. قيل لي إنني قد أكون مسؤولاً شخصياً عن الاستخدام غير القانوني لتلغرام من قبل الآخرين، لأن السلطات الفرنسية لم تتلقَّ إجابات من تلغرام"، مضيفاً أن هذه الأسئلة كانت مفاجئة وغير متوقعة.
وذكر دوروف أنه ساعد شخصياً منذ فترة طويلة في إنشاء خط ساخن بين "تلغرام" وباريس لمكافحة الإرهاب
في البلاد.
"الزيادة الكبيرة في عدد المستخدمين الذين وصلوا إلى 950 مليوناً جعلت من السهل على المجرمين إساءة استخدام منصتنا. ولهذا السبب جعلت هدفي تحسين الوضع بشكل كبير في هذا الصدد".
وأضاف أن عملية تحسين عمل المنصة قد بدأت "والعملية داخلية، وسأشارككم تفاصيل التقدم الذي أحرزناه قريباً جداً".
كما ذكر دوروف أن التوازن بين الخصوصية والأمان ليس بالمهمة السهلة، و"تلغرام" على استعداد لمغادرة البلدان التي لا يمكنه فيها الاتفاق مع المنظمين.
وفي وقت سابق، احتجزت السلطات الفرنسية مؤسس تطبيق "تلغرام"، بافيل دوروف، المولود في روسيا، في مطار باريس بتهم تتعلق "بالاستخدام الإجرامي لتطبيق المراسلة الخاص به
، بما في ذلك الإرهاب، والاتجار بالمخدرات، وغسيل الأموال والاحتيال".