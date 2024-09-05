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https://sarabic.ae/20240905/مراسل-سبوتنيك-طائرة-مسيرة-يرجح-أنها-أمريكية-تستهدف-شاحنة-نقل-على-الحدود-السورية-العراقية-1092437374.html
مراسل "سبوتنيك": طائرة مسيرة يرجح أنها أمريكية تستهدف شاحنة نقل على الحدود السورية العراقية
مراسل "سبوتنيك": طائرة مسيرة يرجح أنها أمريكية تستهدف شاحنة نقل على الحدود السورية العراقية
سبوتنيك عربي
استهدفت طائرة مسيرة مجهولة، يرجح أنها أمريكية، شاحنة مبردة لنقل الخضار بالقرب من معبر البوكمال الحدودي السوري مع العراق، شرقي سوريا. 05.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-05T18:00+0000
2024-09-05T18:00+0000
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وأسفر العدوان عن تدمير الشاحنة بالكامل ومقتل سائقها وإصابة آخرين تصادف وجودهم في منطقة السكرية حيث موقع الاستهداف.وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة دير الزور، إن عدوانا جويا بطائرة مسيرة استهدف سيارة شاحنة كبيرة مبردة "ترانزيت"، عند قرية السكرية التي تعد المدخل الشرقي لمدينة البوكمال الحدودية مع العراق، أقصى الريف الشرقي للمحافظة.وتضم قرية السكرية معبر (البوكمال القائم) الحدودي بين سوريا والعراق.وخلال الحرب في سوريا، تشكلت قوات رديفة للجيش السوري، كان لها دور فعال في مساندة الجيش، خلال معاركه ضد التنظيمات الإرهابية في أنحاء البلاد؛ وأبرز هذه القوات كتائب البعث وقوات الدفاع الوطني وفوج مغاوير البحر وصقور الصحراء ونسور الزوبعة ولواء الباقر وقوات الرضا ولواء القدس.يذكر أن القوات الرديفة للجيش السوري يتم استهدافها بشكل متواصل من قبل القوات الأمريكية انطلاقا من قواعدها في الجزيرة السورية بالطائرات المسيرة والصواريخ.
https://sarabic.ae/20240817/القوات-الجوية-الروسية-تنفذ-ضربات-على-4-قواعد-للمسلحين-في-دير-الزور-شرقي-سوريا-1091853665.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي

مراسل "سبوتنيك": طائرة مسيرة يرجح أنها أمريكية تستهدف شاحنة نقل على الحدود السورية العراقية

18:00 GMT 05.09.2024
© Sputnik . Ali Hashemمظاهرات عشائرية في ريف محافظة دير الزور شرق سوريا
مظاهرات عشائرية في ريف محافظة دير الزور شرق سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
© Sputnik . Ali Hashem
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استهدفت طائرة مسيرة مجهولة، يرجح أنها أمريكية، شاحنة مبردة لنقل الخضار بالقرب من معبر البوكمال الحدودي السوري مع العراق، شرقي سوريا.
وأسفر العدوان عن تدمير الشاحنة بالكامل ومقتل سائقها وإصابة آخرين تصادف وجودهم في منطقة السكرية حيث موقع الاستهداف.
وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة دير الزور، إن عدوانا جويا بطائرة مسيرة استهدف سيارة شاحنة كبيرة مبردة "ترانزيت"، عند قرية السكرية التي تعد المدخل الشرقي لمدينة البوكمال الحدودية مع العراق، أقصى الريف الشرقي للمحافظة.

وأضاف المراسل أنه تم نقل المصابين إلى مشافي مدينة البوكمال مع استنفار أمني في محيط المنطقة التي تعرضت للغارة.

وتضم قرية السكرية معبر (البوكمال القائم) الحدودي بين سوريا والعراق.
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يشار إلى أنه في 11 أغسطس/ آب الماضي، قُتل 6 أفراد من القوات الرديفة التابعة للجيش السوري، وأصيب 14 آخرين، جراء استهداف طائرة مسيرة لحافلة كانت تقل القوات في ريف دير الزور شرقي سوريا.

وخلال الحرب في سوريا، تشكلت قوات رديفة للجيش السوري، كان لها دور فعال في مساندة الجيش، خلال معاركه ضد التنظيمات الإرهابية في أنحاء البلاد؛ وأبرز هذه القوات كتائب البعث وقوات الدفاع الوطني وفوج مغاوير البحر وصقور الصحراء ونسور الزوبعة ولواء الباقر وقوات الرضا ولواء القدس.
يذكر أن القوات الرديفة للجيش السوري يتم استهدافها بشكل متواصل من قبل القوات الأمريكية انطلاقا من قواعدها في الجزيرة السورية بالطائرات المسيرة والصواريخ.
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